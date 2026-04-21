Μουσική 21.04.2026

Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της

Cardi B
Η Cardi B δηλώνει πως μετά το επερχόμενο άλμπουμ της σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ισπανόφωνο project, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην καριέρα της
Η Cardi B ανακοίνωσε δημόσια ότι μετά την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ της σκοπεύει να στραφεί δυναμικά στην ισπανόφωνη μουσική αγορά. Η δήλωση έγινε στη διάρκεια συναυλίας της στο Charlotte, όπου η ίδια μίλησε με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση για το νέο της μουσικό βήμα. Η πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα πλήρως ισπανόφωνο project δεν αποτελεί απλώς μια καλλιτεχνική δοκιμή, αλλά μια ξεκάθαρη στρατηγική επέκτασης σε μια τεράστια διεθνή αγορά.

Η Cardi B έχει ήδη χτίσει μια ισχυρή παγκόσμια παρουσία στη hip hop σκηνή, όμως τώρα φαίνεται πως θέλει να επαναπροσδιορίσει το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα. Στη διάρκεια της εμφάνισής της, τόνισε ότι μετά το επόμενο άλμπουμ της σκοπεύει να στραφεί αποκλειστικά στο ισπανόφωνο κοινό, εκφράζοντας με έμφαση την επιθυμία της να αξιοποιήσει τη γλώσσα ως βασικό εργαλείο έκφρασης και σύνδεσης με ένα νέο ακροατήριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Cardi B αναφέρεται στη σχέση της με τα ισπανικά. Σε παλαιότερες δηλώσεις της έχει εξηγήσει ότι, παρότι μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, τα ισπανικά αποτέλεσαν βασικό κομμάτι της παιδικής της γλωσσικής εμπειρίας, λόγω της οικογενειακής της καταγωγής. Αυτό προσθέτει ένα πιο προσωπικό και αυθεντικό στοιχείο στην απόφασή της, καθώς δεν πρόκειται μόνο για εμπορική κίνηση, αλλά και για επιστροφή σε γλωσσικές και πολιτισμικές ρίζες.

Η στροφή της Cardi B προς την ισπανόφωνη αγορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, όπου οι καλλιτέχνες επιδιώκουν να διευρύνουν το κοινό τους μέσα από πολυγλωσσικά projects. Η ίδια έχει αναγνωρίσει στο παρελθόν ότι η ισπανική αγορά αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά και ταχέως αναπτυσσόμενα μουσικά οικοσυστήματα, κάτι που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη νέα της κατεύθυνση.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Kim Kardashian – Lewis Hamilton: Το δείπνο στο Malibu που άναψε «φωτιές»

21.04.2026
Chiara Ferragni: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της

21.04.2026

EUROVISION

Eurovision Press Day: Όλα όσα αποκάλυψαν Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός για την ελληνική συμμετοχή στη Βιέννη

21.04.2026
Μουσικά Νέα

Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»

21.04.2026
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Έκπληξη με πασίγνωστη ηθοποιό στο act του Akyla

21.04.2026
Μουσικά Νέα

Coachella: Η Madonna μοιράζεται τη στιγμή που θα θυμάται για πάντα

21.04.2026
Μουσικά Νέα

Νέο δισκογραφικό project από την Κατερίνα Λιόλιου – Τι αποκάλυψε στα social media

21.04.2026
Μουσικά Νέα

«I Feel So Free»: Η Madonna σαρώνει το Billboard poll

21.04.2026
Μουσικά Νέα

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη

20.04.2026
Μουσικά Νέα

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

20.04.2026
Μουσικά Νέα

Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα

20.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες