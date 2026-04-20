Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα

Η Cardi B ξέσπασε σε live πριν τη συναυλία της στην Atlanta, καταγγέλλοντας κακή συμπεριφορά προς την ομάδα της

Η Cardi B βρέθηκε ένα βήμα πριν ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα, μετά από έντονο περιστατικό που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή του State Farm Arena για την περιοδεία της Little Miss Drama Tour.

Η 33χρονη ράπερ έκανε live στο Instagram, όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη, καταγγέλλοντας ότι μέλη της ομάδας της δέχθηκαν άσχημη και προσβλητική συμπεριφορά από εργαζόμενους του χώρου. Στο βίντεο φαίνεται να έχει έντονο διάλογο με άτομα που φέρονται να ανήκουν στο προσωπικό του venue, ζητώντας εξηγήσεις και απαιτώντας να μιλήσει με τη διοίκηση.

«Οι υπάλληλοί σας φέρονται με ασέβεια χωρίς λόγο… Δεν πρόκειται να εμφανιστώ σήμερα», ακούγεται να λέει η Cardi B, εμφανώς εκνευρισμένη. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτή τη συμπεριφορά. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα σε κανέναν, έχουμε φερθεί με σεβασμό σε κάθε χώρο», πρόσθεσε.

Παρά την ένταση, η Cardi B τελικά εμφανίστηκε κανονικά στη σκηνή της Atlanta, ολοκληρώνοντας τη συναυλία της τελευταίας βραδιάς στην πόλη, η οποία σηματοδότησε ένα ακόμη δυνατό stop της πρώτης της μεγάλης headline περιοδείας σε arenas.

Μετά το show, η ίδια προχώρησε και σε δημόσιο μήνυμα μέσα από το X (Twitter), όπου έγραψε: «Όταν έχεις δύναμη και εξουσία, χρησιμοποίησέ τα με καλοσύνη και σεβασμό. Μην τα καταχράσαι… γιατί δεν θα ανεχτούν όλοι την αλαζονεία σου σιωπηλά. Φέρσου στους άλλους όπως θέλεις να σου φέρονται. Atlanta… θα τα ξαναπούμε σύντομα.»

Η περιοδεία Little Miss Drama Tour αποτελεί την πρώτη μεγάλη arena περιοδεία της Cardi B και συνοδεύει το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της Am I the Drama?, το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200 τον Σεπτέμβριο του 2025.

Από την έναρξή της τον Φεβρουάριο στο Palm Desert της California, η περιοδεία έχει φιλοξενήσει αρκετούς guest καλλιτέχνες, όπως οι Megan Thee Stallion, Lil’ Kim, GloRilla και Tyla, δημιουργώντας συνεχώς viral στιγμές σε κάθε πόλη.

