Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του

Ο Zayn Malik καθησυχάζει τους θαυμαστές του μέσα από το νοσοκομείο, ευχαριστώντας για την αγάπη και τη στήριξη

Ο Zayn Malik προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζει να αναρρώνει από ασθένεια που δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο 33χρονος τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στις 13 Απριλίου στο Kingston για μια ειδική live εμφάνιση με τίτλο «One Night Only», όπου θα παρουσίαζε νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ του. Ωστόσο, η συναυλία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω της κατάστασης της υγείας του, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την αναβολή και να εκφράζουν τη στήριξή τους.

Λίγο μετά την είδηση της ακύρωσης, ο Zayn απευθύνθηκε προσωπικά στους fans του μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στο οποίο εξηγεί την κατάσταση και ευχαριστεί για την υποστήριξη.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Προς τους θαυμαστές μου! Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας, τώρα και πάντα. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα και αναρρώνω ακόμη αναπάντεχα. Είμαι συντετριμμένος που δεν μπορώ να σας δω αυτή την εβδομάδα, δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα χωρίς εσάς και είμαι τόσο ευγνώμων για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ το απίστευτο προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρούς, νοσηλευτές, καρδιολόγους, τη διοίκηση και όλους όσοι βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν σε αυτή τη διαδρομή. Είστε όλοι θρύλοι! Με πολλή αγάπη, z.»

Στη συνέχεια, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν την αναβολή της εκδήλωσης, αναφέροντας ότι θα υπάρξει νέα ημερομηνία και ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα ενημερωθούν άμεσα για τις αλλαγές.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε δεύτερη ανάρτηση σημείωσε επίσης ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπρογραμματισμού των εμφανίσεων, αλλά και ότι θέλει να ευχαριστήσει τους fans του με κάποιο τρόπο για την υποστήριξή τους.

Η ανάρτηση του από το νοσοκομείο προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media, με χιλιάδες μηνύματα ευχών για γρήγορη ανάρρωση, ενώ πολλοί fans τόνισαν πόσο σημαντική είναι η επιστροφή του στην υγεία, πάνω από κάθε επαγγελματική υποχρέωση.

