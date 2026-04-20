Μουσικά Νέα 20.04.2026

Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του

Ο Zayn Malik καθησυχάζει τους θαυμαστές του μέσα από το νοσοκομείο, ευχαριστώντας για την αγάπη και τη στήριξη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Zayn Malik προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, καθώς δημοσίευσε φωτογραφία από το νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζει να αναρρώνει από ασθένεια που δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο 33χρονος τραγουδιστής επρόκειτο να εμφανιστεί στις 13 Απριλίου στο Kingston για μια ειδική live εμφάνιση με τίτλο «One Night Only», όπου θα παρουσίαζε νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ του. Ωστόσο, η συναυλία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω της κατάστασης της υγείας του, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την αναβολή και να εκφράζουν τη στήριξή τους.

Η Natalie Portman είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί

Λίγο μετά την είδηση της ακύρωσης, ο Zayn απευθύνθηκε προσωπικά στους fans του μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα στο οποίο εξηγεί την κατάσταση και ευχαριστεί για την υποστήριξη.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Προς τους θαυμαστές μου! Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας, τώρα και πάντα. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα και αναρρώνω ακόμη αναπάντεχα. Είμαι συντετριμμένος που δεν μπορώ να σας δω αυτή την εβδομάδα, δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι σήμερα χωρίς εσάς και είμαι τόσο ευγνώμων για την κατανόησή σας. Ευχαριστώ το απίστευτο προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρούς, νοσηλευτές, καρδιολόγους, τη διοίκηση και όλους όσοι βοήθησαν και συνεχίζουν να βοηθούν σε αυτή τη διαδρομή. Είστε όλοι θρύλοι! Με πολλή αγάπη, z

Στη συνέχεια, οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν την αναβολή της εκδήλωσης, αναφέροντας ότι θα υπάρξει νέα ημερομηνία και ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα ενημερωθούν άμεσα για τις αλλαγές.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε δεύτερη ανάρτηση σημείωσε επίσης ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες επαναπρογραμματισμού των εμφανίσεων, αλλά και ότι θέλει να ευχαριστήσει τους fans του με κάποιο τρόπο για την υποστήριξή τους.

Η ανάρτηση του από το νοσοκομείο προκάλεσε κύμα συμπαράστασης στα social media, με χιλιάδες μηνύματα ευχών για γρήγορη ανάρρωση, ενώ πολλοί fans τόνισαν πόσο σημαντική είναι η επιστροφή του στην υγεία, πάνω από κάθε επαγγελματική υποχρέωση.

Khloé Kardashian: Νέο ξέσπασμα για τον Lamar Odom με αφορμή το ντοκιμαντέρ του

Το πολυτελές σπίτι του Michael B. Jordan πωλείται ένα χρόνο μετά την αγορά του

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη
Μουσικά Νέα

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη

20.04.2026
Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο
Μουσικά Νέα

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

20.04.2026
Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα
Μουσικά Νέα

Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα

20.04.2026
Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί

20.04.2026
Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou
Μουσικά Νέα

Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou

20.04.2026
Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral

20.04.2026
Η JLo στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση; Το ποσό που συζητιέται για 10 λεπτά on stage
Μουσικά Νέα

Η JLo στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση; Το ποσό που συζητιέται για 10 λεπτά on stage

20.04.2026
Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής
Μουσικά Νέα

Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής

20.04.2026
Άννα Βίσση: Το «Αιγαίο» έρχεται και το πρώτο απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Το «Αιγαίο» έρχεται και το πρώτο απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral

20.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση