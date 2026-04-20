Celeb News 20.04.2026

Η Natalie Portman είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί

Η Natalie Portman μοιράζεται την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης της και τη νέα αρχή στη ζωή της με τον Tanguy Destable
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Natalie Portman ετοιμάζεται να γίνει ξανά μητέρα, καθώς περιμένει το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον σύντροφό της, τον Γάλλο μουσικό Tanguy Destable.

Η 44χρονη ηθοποιός, γνωστή από ταινίες όπως το «Thor: Love and Thunder», αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα σε αποκλειστική συνέντευξη στο Harper’s Bazaar, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για αυτή τη νέα σελίδα στη ζωή της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως δήλωσε η ίδια, τόσο εκείνη όσο και ο Destable είναι ενθουσιασμένοι για το μωρό που έρχεται. Παράλληλα, τόνισε πως νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη, περιγράφοντας την εγκυμοσύνη ως «προνόμιο και θαύμα».

Η Portman έχει ήδη δύο παιδιά, τον 14χρονο Aleph και τη 9χρονη Amalia, από τον προηγούμενο γάμο της με τον σκηνοθέτη και χορογράφο Benjamin Millepied. Το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι το πρώτο της παιδί με τον Destable, με τον οποίο η σχέση της έγινε γνωστή το 2025.

Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ, ωστόσο η σχέση τους έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των media τους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου της ηθοποιού το 2024.

Η Portman έχει μιλήσει επανειλημμένα για το πόσο σημαντικά είναι για εκείνη τα παιδιά της, τονίζοντας ότι αποτελούν πηγή χαράς και έμπνευσης στην καθημερινότητά της. Παρά το έντονο επαγγελματικό της πρόγραμμα, προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες ανάμεσα στην καριέρα και την οικογενειακή ζωή.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις της έχει αναφέρει πως τα παιδιά της συχνά επηρεάζουν ακόμη και τις επαγγελματικές της επιλογές, ενώ δεν διστάζει να εκφράσει δημόσια την υπερηφάνεια της για αυτά, κρατώντας όμως ταυτόχρονα την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο για την ηθοποιό, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει μια πιο ήρεμη και ισορροπημένη φάση στη ζωή της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

