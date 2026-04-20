Τι συμβαίνει με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Ant1; Η ανακοίνωση του καναλιού

H δεκαετής συνεργασία συνεχίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας έναν διαχρονικά σταθερό και ισχυρό δεσμό.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου, με την οποία η δεκαετής συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας έναν διαχρονικά σταθερό και ισχυρό δεσμό.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος, που έχει αφήσει το στίγμα του στη δημοσιογραφική ταυτότητα του ΑΝΤ1, θα συνεχίσει τη σημαντική πορεία του στον σταθμό, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό την εγκυρότητα και την αξιοπιστία.

Με την καθοριστική του παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και μέσα από την εμβληματική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», καθώς και το «Πρόσωπο με Πρόσωπο», θα συνεχίσει να προσεγγίζει τα γεγονότα με διεισδυτικότητα, ψυχραιμία και συνέπεια, αναδεικνύοντας με αμεσότητα τον δημόσιο διάλογο και τις σημαντικότερες εξελίξεις της επικαιρότητας.

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και πολλαπλών κρίσιμων κοινωνικών ζητημάτων, η παρουσία του Νίκου Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, σε ό,τι αφορά τη σφαιρική, αξιόπιστη και ουσιαστική ενημέρωση.

