Η JLo στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση; Το ποσό που συζητιέται για 10 λεπτά on stage

Συζητήσεις για guest εμφάνιση της JLo στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με ποσά που φτάνουν τις 500.000 ευρώ

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον του κοινού να ξεπερνά κάθε προηγούμενο και τα εισιτήρια να εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες.

Η παραγωγή του live εξετάζει ήδη τρόπους να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του show, με στόχο μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μέσα σε 24 ώρες, περισσότερα από 65.000 εισιτήρια έγιναν sold out, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή προσέλευση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τις 85.000. Η συναυλία ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με τη ζήτηση να οδηγεί ακόμη και σε συζητήσεις για δεύτερη ημερομηνία στο ΟΑΚΑ.

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διερεύνηση για διεθνή guest εμφάνιση που θα μπορούσε να απογειώσει το event. Η Jennifer Lopez φένεται να έχει δεχτεί πρόταση για σύντομη εμφάνιση στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση, με τις συζητήσεις να κάνουν λόγο για ποσό που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ για ένα σύντομο performance διάρκειας περίπου 10-15 λεπτών.

Η συγκεκριμένη περίπτωση, αν προχωρήσει, θα μετατρέψει τη συναυλία σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά live shows που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η Jennifer Lopez παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής, γνωστή για τα high production shows και τη σκηνική της παρουσία, γεγονός που εξηγεί και τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της.

Πριν από εκείνη, είχε γίνει επαφή και με τον Ricky Martin, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Έτσι, η περίπτωση της Lopez παραμένει στο τραπέζι ως το πιο δυνατό όνομα που έχει συζητηθεί για το event, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρξει διεθνής καλεσμένη είτε όχι, η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

