Μουσική 20.04.2026

Η JLo στο ΟΑΚΑ με την Άννα Βίσση; Το ποσό που συζητιέται για 10 λεπτά on stage

Συζητήσεις για guest εμφάνιση της JLo στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ με ποσά που φτάνουν τις 500.000 ευρώ
Mad.gr

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον του κοινού να ξεπερνά κάθε προηγούμενο και τα εισιτήρια να εξαφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες.

Η παραγωγή του live εξετάζει ήδη τρόπους να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του show, με στόχο μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Μέσα σε 24 ώρες, περισσότερα από 65.000 εισιτήρια έγιναν sold out, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή προσέλευση που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τις 85.000. Η συναυλία ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς, με τη ζήτηση να οδηγεί ακόμη και σε συζητήσεις για δεύτερη ημερομηνία στο ΟΑΚΑ.

Άννα Βίσση: Το «Αιγαίο» έρχεται και το πρώτο απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διερεύνηση για διεθνή guest εμφάνιση που θα μπορούσε να απογειώσει το event. Η Jennifer Lopez φένεται να έχει δεχτεί πρόταση για σύντομη εμφάνιση στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση, με τις συζητήσεις να κάνουν λόγο για ποσό που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ για ένα σύντομο performance διάρκειας περίπου 10-15 λεπτών.

Η συγκεκριμένη περίπτωση, αν προχωρήσει, θα μετατρέψει τη συναυλία σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά live shows που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η Jennifer Lopez παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας pop σκηνής, γνωστή για τα high production shows και τη σκηνική της παρουσία, γεγονός που εξηγεί και τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις της.

anna_vissi
https://www.instagram.com/annavissiofficial/?hl=el

Πριν από εκείνη, είχε γίνει επαφή και με τον Ricky Martin, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία. Έτσι, η περίπτωση της Lopez παραμένει στο τραπέζι ως το πιο δυνατό όνομα που έχει συζητηθεί για το event, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική εξέλιξη.

Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές διασκευές
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Σε κάθε περίπτωση, είτε υπάρξει διεθνής καλεσμένη είτε όχι, η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Άννα Βίσση: Οι σχέσεις που την καθόρισαν – Από τον Νίκο Καρβέλα μέχρι τις φιλίες που τελείωσαν

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jennifer Lopez ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Justin Theroux – Nicole Brydon Bloom: Το πρώτο τους παιδί και η νέα ζωή που ξεκινά

Justin Theroux – Nicole Brydon Bloom: Το πρώτο τους παιδί και η νέα ζωή που ξεκινά

20.04.2026
Επόμενο
Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του

Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του

20.04.2026

Δες επίσης

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη
Μουσικά Νέα

Η Diane Warren ντύνει τα hits της με reggae – Το άλμπουμ-έκπληξη

20.04.2026
Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο
Μουσικά Νέα

Ολοκληρώθηκε το διεθνές promo tour του Akyla με εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ρουμανία και Λονδίνο

20.04.2026
Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα
Μουσικά Νέα

Cardi B: Το σοβαρό επεισόδιο που λίγο έλειψε να ακυρώσει τη συναυλία της στην Ατλάντα

20.04.2026
Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια αγάπης που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί

20.04.2026
Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou
Μουσικά Νέα

Η Τάμτα επιστρέφει στο SMUT Athens – Dj act oTEO.x3 και opening live act η Lou

20.04.2026
Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral

20.04.2026
Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του
Μουσικά Νέα

Zayn Malik: Η φωτογραφία από το νοσοκομείο που ανησύχησε τους fans του

20.04.2026
Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής
Μουσικά Νέα

Νέο era για την Ariana Grande; Το studio video που έβαλε τους fans σε mode αναμονής

20.04.2026
Άννα Βίσση: Το «Αιγαίο» έρχεται και το πρώτο απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Το «Αιγαίο» έρχεται και το πρώτο απόσπασμα έχει ήδη γίνει viral

20.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση