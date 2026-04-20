Η Yvonne Bosnjak και η Μαρία Μπεκατώρου μας δειχνουν πως να πάμε σε maske party με την κολλητή…και εμείς εγκρίνουμε!

Η Yvonne Bosnjak ντύνεται Λόραξ και η Μαρία Μπεκατώρου αντιδρά σε ένα χιουμοριστικό Instagram reel που έγινε viral

Ένα νέο Instagram reel με τη Μαρία Μπεκατώρου και την Yvonne Bosnjak έχει προκαλέσει χαμό στα social media και όχι άδικα. Ο λόγος; Η Yvonne αποφάσισε να εμφανιστεί ντυμένη ως «Λόραξ», ο γνωστός animated χαρακτήρας που όλοι έχουμε δει αλλά ποτέ δεν περιμέναμε να συναντήσουμε σε Instagram feed.

Η Μαρία Μπεκατώρου, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν προσπάθησε καν να κρατήσει σοβαρό ύφος. Αντίθετα, αντέδρασε με εκείνο το χαρακτηριστικό βλέμμα του τύπου «τι βλέπω τώρα και πώς το χειρίζομαι αυτό;». Το αποτέλεσμα είναι ένα σύντομο reel που μοιάζει περισσότερο με improv comedy παρά με απλό social post.

Η Yvonne Bosnjak κινείται στο πλάνο με πλήρη αφοσίωση στον ρόλο της «Λόραξ», σαν να είναι καλεσμένη σε talk show για animated θρύλους.

Το κοινό φυσικά δεν άργησε να αντιδράσει. Τα σχόλια γέμισαν με γέλιο, ενώ πολλοί χρήστες στάθηκαν στο πόσο απρόβλεπτη είναι η στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, το βίντεο συνεχίζει να ανεβαίνει σε προβολές, δείχνοντας για ακόμη μία φορά ότι το αυθόρμητο περιεχόμενο κερδίζει εύκολα την προσοχή στα social media.

Το συγκεκριμένο reel είναι άλλη μια απόδειξη ότι στο Instagram δεν χρειάζεται πάντα concept, σενάριο ή εξήγηση. Αρκεί μια στολή Λόραξ, μια αυθόρμητη αντίδραση και δύο άνθρωποι που απλά δεν φοβούνται να το διασκεδάσουν.

