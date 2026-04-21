Μουσικά Νέα 21.04.2026

Coachella: Η αντίδραση του Justin Timberlake στο cover του Justin Bieber για το «Cry Me a River»

Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Justin Timberlake αντέδρασε δημόσια στο γεγονός ότι ο Justin Bieber ερμήνευσε το «Cry Me a River» κατά τη διάρκεια του headlining set του στο 2ο Σαββατοκύριακο του Coachella. Ο Timberlake μοιράστηκε τη Δευτέρα (20 Απριλίου) ένα παλιό βίντεο από τη στιγμή που είχε γνωρίσει τον νεαρό Bieber, συνοδεύοντάς το με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Ξέρω ότι αυτός ήταν ένας μακρύς δρόμος. Και ξέρω ότι δεν είναι πάντα ομαλή η πορεία. Είμαι περήφανος για σένα, και πρέπει να είσαι και εσύ περήφανος για τον εαυτό σου. Στέλνω αγάπη @lilbieber», έγραψε ο Timberlake στο Instagram.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Timberlake δημοσίευσε και απόσπασμα από την εμφάνιση του Bieber στο Coachella, όπου ο τραγουδιστής απευθύνεται στο κοινό λέγοντας πως μεγάλωσε ακούγοντας τον ίδιο τον Timberlake και άλλους καλλιτέχνες που τον ενέπνευσαν.

Κατά τη διάρκεια της σκηνής, πίσω από τον Bieber προβάλλεται σε μεγάλη οθόνη ένα παλιό βίντεο όπου ο ίδιος, σε μικρή ηλικία, παίζει κιθάρα και τραγουδά το «Cry Me a River», το οποίο είχε ανεβάσει στο YouTube το 2008, πριν ακόμη ξεκινήσει η καριέρα του με το «One Time».

«Η κιθάρα είναι λίγο ξεκούρδιστη», ακούγεται να λέει πριν συνεχίσει να τραγουδά, σε μια στιγμή που συνδέει το παρελθόν του με τη σημερινή του εμφάνιση. Το απόσπασμα που μοιράστηκε ο Timberlake δείχνει τον Bieber να γυρίζει προς την οθόνη και να συνεχίζει το τραγούδι, πριν κοπεί λίγο πριν το pre-chorus.

Το «Cry Me a River» ήταν το δεύτερο single από το ντεμπούτο άλμπουμ του Timberlake «Justified», φτάνοντας στο Νο. 3 του Billboard Hot 100 και παραμένοντας για 20 εβδομάδες στο chart.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν μακρά ιστορία, καθώς ο Timberlake είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να υπογράψει τον νεαρό Bieber, πριν τελικά εκείνος συνεργαστεί με τον Usher και τον μάνατζερ Scooter Braun στα πρώτα του βήματα.

Η σκηνική αναφορά του Bieber στο τραγούδι και η δημόσια αντίδραση του Timberlake αναζωπύρωσαν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση των δύο pop σταρ, που ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Καναδού τραγουδιστή.

