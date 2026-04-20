Η Manon στο Coachella – Η απρόσμενη επιστροφή στη σκηνή με τις Katseye που έγινε viral

Η εμφάνιση-έκπληξη της Manon στο Coachella που «τίναξε» το set στον αέρα και έγινε viral σε λίγα λεπτά

Το Coachella σου για ακόμη μια χρονιά δεν περιορίζεται μόνο στα προγραμματισμένα shows, αλλά σου χαρίζει και στιγμές-έκπληξη που γίνονται αμέσως viral. Αυτή τη φορά, η Manon βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, κάνοντας μια απρόσμενη εμφάνιση κατά τη διάρκεια του set της PinkPantheress στο δεύτερο weekend του φεστιβάλ, δημιουργώντας ενθουσιασμό στους fans.

Η εμφάνιση της Manon ήρθε σε μια περίοδο όπου το συγκρότημα Katseye εμφανίστηκε χωρίς εκείνη, καθώς η ίδια παραμένει σε καθεστώς hiatus. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία της στο Coachella έδειξε ότι εξακολουθεί να έχει ισχυρή σύνδεση με τη μουσική σκηνή και το κοινό της.

Στη σκηνή, η Manon εμφανίστηκε μαζί με τις Chase Infiniti και Slayyyter, συμμετέχοντας σε ένα δυναμικό performance πάνω στη μουσική του DJ Ninajirachi. Η στιγμή αυτή ξεχώρισε για την ενέργεια και τον αυθορμητισμό της, με το κοινό να αντιδρά άμεσα και τα social media να γεμίζουν με αποσπάσματα και σχόλια.

Το Coachella είναι γνωστό για τις απρόβλεπτες συνεργασίες και τις guest εμφανίσεις που συχνά κλέβουν την παράσταση, και η εμφάνιση της Manon εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια στιγμή που έδωσε νέα δυναμική στο set και συζητήθηκε έντονα από τους fans.

