Μουσική 14.04.2026

Με τη Manon στο πλευρό τους αλλά εκτός σκηνής, οι Katseye εντυπωσίασαν στο Coachella

Η πρώτη εμφάνιση των Katseye στο Coachella συνδύασε την απουσία της Manon, τη live πρεμιέρα του «Pinky Up» και μια σκηνική έκπληξη
Πόπη Βασιλείου

Το βράδυ που οι Katseye ανέβηκαν για πρώτη φορά στη σκηνή του Coachella ήταν από εκείνες τις στιγμές που νιώθεις πως δεν παρακολουθείς απλώς ένα ακόμη festival set, αλλά ένα σημείο καμπής στην πορεία ενός group που δείχνει έτοιμο να περάσει σε άλλο επίπεδο. Εδώ και μήνες το όνομά τους βρισκόταν στο επίκεντρο της συζήτησης, με την προσμονή για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο τους να μεγαλώνει διαρκώς. Και όταν τελικά τα φώτα άναψαν στη Sahara Stage, το σκηνικό μετατράπηκε σε μια ολόκληρη «Katseye City», με rooftop χορογραφίες, εντυπωσιακές εναλλαγές και αναφορές στα τραγούδια τους που έκαναν το performance να μοιάζει περισσότερο με pop αφήγηση παρά με μια απλή live εμφάνιση. Αν περίμενες τη στιγμή που το συγκρότημα θα έδειχνε ότι μπορεί να σταθεί στις μεγαλύτερες σκηνές του πλανήτη, αυτή ήταν ακριβώς η βραδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η έναρξη έγινε με το ολοκαίνουργιο «Pinky Up», το οποίο ακούστηκε για πρώτη φορά live και λειτούργησε σαν η ιδανική δήλωση προθέσεων για όσα θα ακολουθούσαν. Παρότι η απουσία της Manon Bannerman ήταν αισθητή, ειδικά μετά τη συζήτηση που είχε προηγηθεί τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από την προσωρινή παύση της από το group, οι Daniela, Yoonchae, Lara Raj, Sophia και Megan κράτησαν τη σκηνή με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Η ενέργεια δεν έπεσε ούτε στιγμή, καθώς το setlist κύλησε με τραγούδια όπως «Mean Girls», «Touch», «Game Boy», «Internet Girl» και «Gabriela», χτίζοντας διαρκώς ένταση και δίνοντας στο κοινό ακριβώς αυτό που περίμενε: μια μεγάλη pop στιγμή.

Η Manon των Katseye αποχωρεί για λόγους υγείας

Καθώς παρακολουθούσες τη ροή του show, γινόταν ξεκάθαρο ότι τίποτα δεν είχε αφεθεί στην τύχη. Οι μεταβάσεις από το «My Way» και το «M.I.A.» μέχρι το κλείσιμο με το «Gnarly» ήταν απόλυτα συγχρονισμένες, με τις χορογραφίες να παραμένουν αιχμηρές και το ensemble των dancers να απογειώνει την εικόνα. Το αποτέλεσμα ήταν μια performance με διεθνή αέρα, που έδειξε πως οι Katseye έχουν ήδη αποκτήσει την πειθαρχία και το σκηνικό ένστικτο ενός group που ξέρει να δημιουργεί γεγονότα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απουσία της Manon, βέβαια, ήταν το στοιχείο που συζητήθηκε περισσότερο πριν από την εμφάνιση. Η καλλιτέχνιδα παραμένει σε hiatus από τον Φεβρουάριο, όταν Hybe και Geffen είχαν ανακοινώσει πως αποσύρεται προσωρινά για να επικεντρωθεί στην υγεία και την ευεξία της. Παρ’ όλα αυτά, τα πρόσφατα μηνύματά της προς τους fans ήταν καθησυχαστικά, τονίζοντας πως είναι καλά, υγιής και πως οι συζητήσεις με την ομάδα της εξελίσσονται θετικά. Αυτό έκανε πολλούς να ελπίζουν σε μια έκπληξη πάνω στη σκηνή, η οποία τελικά δεν ήρθε.

Κι όμως, αντί η απουσία αυτή να λειτουργήσει αρνητικά, έγινε σχεδόν μέρος της αφήγησης της βραδιάς. Οι Katseye δεν στάθηκαν σε αυτό δημόσια κατά τη διάρκεια του set, όμως η Lara Raj φρόντισε να αφήσει την πιο δυνατή υπόσχεση της νύχτας λέγοντας πως το Coachella ήταν το «νούμερο ένα όνειρό» τους από τη στιγμή που έγιναν group και πως «θα υπάρξουν πολλά ακόμη Coachella μετά από σήμερα». Είναι από εκείνες τις φράσεις που, όταν τις διαβάζεις, καταλαβαίνεις ότι το ντεμπούτο αυτό δεν σχεδιάστηκε ως μεμονωμένο highlight, αλλά ως η αρχή μιας μεγαλύτερης pop διαδρομής.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της guest εμφάνισης των Ejae, Audrey Nuna και Rei Ami, των φωνών πίσω από το Huntr/x στο «KPop Demon Hunters». Η κοινή τους ερμηνεία στο βραβευμένο με Grammy και Oscar τραγούδι «Golden» έδωσε στο show μια επιπλέον συναισθηματική κορύφωση, χαρίζοντάς σου εκείνη την αίσθηση της απρόβλεπτης festival μαγείας που συχνά γεννά τις πιο viral στιγμές.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι πως αυτή η εμφάνιση έδειξε ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες των Katseye. Οι ίδιες έχουν ήδη μιλήσει για την επιρροή που άσκησαν πάνω τους ιστορικές στιγμές της Beyoncé το 2018 και των Blackpink το 2019 και το 2023. Και βλέποντας το πώς χτίστηκε αυτή η πρώτη τους νύχτα στο Coachella, μπορούσες εύκολα να διακρίνεις ότι δεν ήθελαν απλώς να εμφανιστούν, αλλά να αφήσουν αποτύπωμα.

Katseye: Η συνέντευξη στο «Nylon» που σήμερα μοιάζει προφητική

«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral

Η επίσημη ανακοίνωση της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Ξεκινά η προπώληση

Chris Brown & Usher: Το δίδυμο – φωτιά που ετοιμάζει την πιο εκρηκτική R&B περιοδεία της δεκαετίας
Η επίσημη ανακοίνωση της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Ξεκινά η προπώληση
Το Coachella 2026 έγινε «Sarbrinawood» και η Sabrina Carpenter το πήγε σε άλλο επίπεδο
Coachella 2026: Το show του Justin Bieber έμοιαζε με YouTube binge watching
Η Cardi B πέφτει θύμα απάτης $60.000 και ξεσπά στο instagram
Κάθε πρωί στο διάστημα έχει soundtrack – Η playlist του Artemis II
Last Dance World Tour: Το show του Jason Derulo που όλοι περιμένουν φέτος τον Σεπτέμβριο
Η Charli XCX βάζει τέλος στην «brat» εποχή με την ανακοίνωση του όγδοου album της
New album loading – Πίσω στο studio η Ariana Grande
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

