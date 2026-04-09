Katseye: Η συνέντευξη στο «Nylon» που σήμερα μοιάζει προφητική

Manon, πίεση, καλοσύνη και όρια: Οι KATSEYE ανοίγονται σε μια συνέντευξη γεμάτη αποκαλύψεις για τη ζωή πίσω από τη σκηνή.

Αν έχεις νιώσει ποτέ ότι παρακολουθείς μια pop εποχή να γεννιέται μπροστά σου, τότε η πρόσφατη συνέντευξη των Katseye στο Nylon είναι η επιβεβαίωση ότι ζεις ακριβώς σε αυτή τη στιγμή. Γιατί όσο κι αν τις έχεις συνηθίσει μέσα σε εκρηκτικές χορογραφίες, hyper-edited TikTok τάσεις και red carpet στιγμές που διαλύουν τα timelines σου, εδώ εμφανίζονται αλλιώς: με απλές μπλούζες, καθαρά πρόσωπα, Wi-Fi που κολλάει, ένα Zoom γεμάτο παράθυρα που ανοίγουν και κλείνουν σαν χορευτική πρόβα που δεν ξεκινάει ποτέ στην ώρα της. Κι εσύ, χωρίς καν να το καταλάβεις, βρίσκεσαι μπροστά στο πιο αληθινό, άγριο και γλυκό χάος πίσω από το παγκόσμιο girl group που έμαθες να θεωρείς άτρωτο.

Γιατί αυτό το group, όσο κι αν εντυπωσιάζει πάνω στη σκηνή, έχει κάτι σχεδόν τρυφερό όταν μιλάει. Η Megan, με την ενέργεια που γνωρίζεις ήδη, λέει ότι δεν έχει συνέλθει από τα Grammys. Η Daniela χάνει τη σύνδεσή της ξανά και ξανά. Η Manon εμφανίζεται… από μια αυλή γιατί τίποτα δεν λειτουργεί σωστά όπου κι αν πάει. Και τα υπόλοιπα κορίτσια παραμένουν ψύχραιμα, χαμογελαστά, με την ωριμότητα εκείνων που καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται στην πιο σημαντική χρονιά της καριέρας τους.

Η Manon των Katseye αποχωρεί για λόγους υγείας

Η μετά-Grammys εποχή που τις άλλαξε για πάντα

Οι Katseye έχουν μόλις κατέβει από τη σκηνή όπου είδαν τη Lady Gaga, τον John Legend, γνώρισαν τη Sabrina Carpenter, μίλησαν με την Tate McRae και συνειδητοποίησαν ότι ο Slash καθόταν πίσω τους χωρίς καν να το έχουν καταλάβει. Είναι η στιγμή όπου το όνειρο δεν μοιάζει πια όνειρο. Είναι η στιγμή όπου ξεκινά η πραγματικότητα.

Η Sophia, η φυσική leader της ομάδας, το εξηγεί καλύτερα απ’ όλους: «Όταν καθόμαστε και κοιτάμε τι έχει γίνει μέσα σε έναν χρόνο, το μόνο που νιώθουμε είναι δέος». Μιλώντας από το πάτωμα του δωματίου της, με την ηρεμία μιας γυναίκας που ξέρει ακριβώς τι θέλει, παραδέχεται ότι όλα όσα είχαν πει σε παλιότερες συνεντεύξεις για το μέλλον… έχουν αρχίσει να συμβαίνουν.

Το παρασκήνιο ενός group που γεννήθηκε μέσα από άγχος, όνειρα και 120.000 υποψήφιες

Το ταξίδι τους ξεκινά το 2021, όταν Hybe και Geffen αναζητούν το global girl group που θα συνδυάσει το K-pop training με δυτική pop δυναμική. Από τις 120.000 συμμετοχές, μέχρι την τελική εξάδα που ψηφίζει ο κόσμος μέσα από το YouTube reality, κάθε μέλος κουβαλάει μια δική του διαδρομή.

Η Sophia μεγάλωσε στο θέατρο. Η Lara ήξερε από μικρή ότι θέλει spotlight. Η Daniela έζησε την πίεση των αμερικανικών talent shows. Η Megan έκανε ταξίδια από τη Χαβάη στο L.A. για να κυνηγήσει μια ευκαιρία. Η Yoonchae μπήκε στην K-pop εκπαίδευση ως παιδί. Η Manon άφησε την Ευρώπη αναζητώντας ορατότητα και χώρο.

Και τώρα; Βρίσκονται σε κάθε χάρτη. Hot 100. Viral TikTok dances. Sold-out συναυλίες. VMAs crowds που ακούγονται πιο δυνατά από την ίδια τη μουσική. Και συνεργασίες που ανεβάζουν brands σε νέα νούμερα.

Η ανακοίνωση που πάγωσε το fandom και άναψε φωτιές στο internet

Και τότε έρχεται η είδηση: η Manon παύει προσωρινά τις δραστηριότητες. Μια ανακοίνωση που ενεργοποιεί κάθε πιθανή θεωρία: από body-language αναλύσεις, μέχρι παλιά στιγμιότυπα που ξανανεβαίνουν στο TikTok.

Το πιο ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται στη φημολογία. Βρίσκεται σε κάτι που είπαν οι ίδιες πριν καν γίνει η ανακοίνωση: «Σε μια ομάδα πρέπει να δίνεις και να παίρνεις. Πρέπει να μιλάς. Πρέπει να ξέρεις πότε κάνεις πίσω». Κι εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από χορογραφίες, viral trends και looks, κρύβονται έξι γυναίκες που μαθαίνουν καθημερινά να συνυπάρχουν.

Η σκοτεινή πλευρά της pop που δεν βλέπεις στο TikTok feed σου

Η επιτυχία δεν έρχεται χωρίς τοξικότητα. Οι Katseye έχουν δεχτεί ρατσισμό, body shaming, ακραία σχόλια, χιλιάδες απειλές και πίεση που θα μπορούσε να διαλύσει οποιαδήποτε νέα καλλιτέχνιδα. Ωστόσο, έχουν χτίσει έναν δικό τους μικρό μηχανισμό άμυνας: therapy, οικογένεια, φίλους και μεταξύ τους ένα group chat γεμάτο memes για να ξορκίζουν τα πάντα.

Και κάπως έτσι, αρχίζουν να απαντούν μέσα από τη μουσική τους. «Mean Girls», «Internet Girl» και το επερχόμενο «Pinky Up» δεν είναι απλώς pop tracks. Είναι μικρές δηλώσεις. Είναι το «ναι, τα είδαμε όλα και συνεχίζουμε».

Το Coachella που ετοιμάζουν δεν θα είναι απλώς εμφάνιση

Το group ετοιμάζεται για Coachella όπως μια γενιά pop icons πριν από αυτές. Θέλουν τον δικό τους «Beychella» moment. Θέλουν τον δικό τους παλμό. Κι εσύ, διαβάζοντας όσα λένε, καταλαβαίνεις ότι δεν θα αρκεστούν στο να είναι «καλές». Θέλουν να είναι αξέχαστες.

Αν θα είναι πέντε ή έξι; Δεν το ξέρεις ακόμη. Αυτό που ξέρεις όμως είναι πως όταν αυτές οι γυναίκες πατούν σκηνή, οι αριθμοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία.

Η μικρή στιγμή που αποκαλύπτει τα πάντα

Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης προκύπτει όταν μιλά η Yoonchae. Μικρή, ήσυχη, με την αποφασιστικότητα που βλέπεις σε κάποιον που ξέρει ότι βρίσκεται εκεί που πρέπει.

Λέει ότι μία φορά την εβδομάδα ψάχνει το όνομα του group και βλέπει παλιές εμφανίσεις. «Αν είμαι κουρασμένη και βλέπω εμάς γεμάτες φωτιά, εμπνέομαι ξανά». Και εκεί συνειδητοποιείς πως, πίσω από όλη την pop υπερπαραγωγή, βρίσκεται μια ομάδα κοριτσιών που στηρίζονται η μία πάνω στην άλλη.

Και ίσως αυτός να είναι τελικά ο λόγος που οι Katseye έχουν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί η λάμψη είναι όμορφη, αλλά η αλήθεια πίσω της είναι εκείνη που κάνει τον κόσμο να σε ακολουθεί.

