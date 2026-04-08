Μουσική 08.04.2026

«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Ο Νίκος Μακρόπουλος σε μία μοναδική βραδιά

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» με τον Νίκο Μακρόπουλο είναι έτοιμη να σε ξεσηκώσει. Παρακολούθησε ζωντανά στον ΑΝΤ1!
Mad.gr

Ο Νίκος Μακρόπουλος το Μ. Σάββατο στις 00:10 στον ΑΝΤ1 θα μας χαρίσει μία μοναδική «Νύχτα εκτός ρυθμού» και θα γιορτάσουμε το βράδυ της Ανάστασης με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή.

Το 2ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο υποδέχτηκε στη σκηνή τον Νίκο Μακρόπουλο.

Ο λαϊκός ερμηνευτής ξεσήκωσε από την πρώτη στιγμή το κοινό του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες όπως «Σε θέλω παράφορα» και «Έχω έρωτα μαζί σου», κορυφώνοντας την εμφάνισή του με το «Τι κάναμε;». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Νίκος Μακρόπουλος ερμήνευσε τραγούδια της Χάρις Αλεξίου, του Νότη Σφακιανάκη και του Βασίλη Καρρά δίνοντας το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε το ντουέτο του με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο «Λένε για μένα» των Πυξ Λαξ. Η βραδιά πλαισιώθηκε από μοναδικά acts και δόσεις χιούμορ από τον stand up comedian Θωμά Ζάμπρα.

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» θα συνεχίσει να μας χαρίζει αξέχαστες βραδιές με μοναδικές μουσικές εμπειρίες γεμάτες ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ» με τον Νίκο Μακρόπουλο – Μ. Σάββατο 11 Απριλίου στις 00:10 στον ΑΝΤ1.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μεγάλο Σάββατο ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ρυθμός 94.9
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κυριάκος Μητσοτάκης: Xρησιμοποιεί το viral «6-7» για την απαγόρευση των ανηλίκων στα social media

08.04.2026
Επόμενο
Βαρέθηκες τα loafers; Αυτή είναι η up-to-date εναλλακτική που προτείνουν οι fashionistas

08.04.2026

Δες επίσης

