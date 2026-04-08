Tech News 08.04.2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Xρησιμοποιεί το viral «6-7» για την απαγόρευση των ανηλίκων στα social media

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, χρησιμοποιώντας το viral αστείο «6-7» στο TikTok
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ένα μέτρο που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τη σχέση των ανηλίκων με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα ενεργοποιηθεί ένας «κόφτης» που θα απαγορεύει την πρόσβαση σε όλα τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ακόμη και αν υπάρχει γονική συναίνεση.

Το μήνυμα ήρθε μέσω ενός σύντομου βίντεο στο TikTok, όπου έκανε και μια αναφορά στο διάσημο αστείο «6-7» που κυκλοφορεί μεταξύ των παιδιών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα εφαρμόσει μια τέτοια πρωτοβουλία, ενώ το μέτρο έχει στόχο να προστατεύσει τα παιδιά από τον εθιστικό σχεδιασμό ορισμένων εφαρμογών και την πίεση των social media.

Στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε απευθείας στα παιδιά: «Τα τελευταία χρόνια μιλάω με πολλούς γονείς και όλα τα παιδιά λένε ότι κουράζονται από τη σύγκριση, τα σχόλια, την πίεση να είναι συνέχεια στο κινητό. Η επιστήμη είναι σαφής: όταν ένα παιδί περνάει ώρες μπροστά στην οθόνη, το μυαλό δεν ξεκουράζεται».

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η απαγόρευση δεν είναι τιμωρία: «Ο στόχος μας δεν είναι να σας απομακρύνουμε από την τεχνολογία, η οποία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας. Αλλά ο εθιστικός σχεδιασμός ορισμένων εφαρμογών, το μοντέλο κέρδους που βασίζεται στην προσοχή σας, στερεί την αθωότητα και την ελευθερία σας».

Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

Η απαγόρευση θα ισχύει οριζόντια για όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και για όλες τις συσκευές (κινητά, tablets, υπολογιστές) μέσω της εφαρμογής Kids Wallet, την οποία θα εγκαθιστούν οι γονείς. Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει φίλτρα για την αποτροπή πρόσβασης σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως τζόγο, αλκοόλ, καπνικά προϊόντα και ιστοσελίδες σεξουαλικού περιεχομένου.

Το μήνυμα στους γονείς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στους γονείς, τονίζοντας ότι κανένας νόμος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική τους παρουσία: «Η πολιτική αυτή είναι απλά ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει. Ειλικρινά πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το δούμε όλοι ως κάτι θετικό και αυτονόητο».

Με το μέτρο αυτό, η Ελλάδα επιχειρεί να πάρει πρωτοβουλία στον ευρωπαϊκό χώρο και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει ανάλογες πρωτοβουλίες, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την ψυχική υγεία των παιδιών και την ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
