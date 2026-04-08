Από τη δόξα στη διαμάχη: Η σκληρή αντιπαράθεση Brad Pitt και Angelina Jolie για τη γαλλική υπερπολυτελή έπαυλη

Αν παρακολουθείς την αντιπαράθεση Brad Pitt και Angelina Jolie, ξέρεις ότι το Château Miraval δεν είναι απλά μια υπερπολυτελής έπαυλη στη Γαλλία — είναι το πεδίο μιας πολυετούς νομικής διαμάχης που έχει μετατρέψει ένα όμορφο οινοποιείο σε πεδίο μάχης. Ο Brad Pitt φέρεται να θέλει απεγνωσμένα να χρησιμοποιήσει ξανά το σπίτι του και να απολαύσει την ηρεμία του, ενώ η Angelina Jolie ζητάει καθυστέρηση της δίκης μέχρι το Νοέμβριο του 2027. Το πρώην ζευγάρι αμφισβητεί έντονα ποιος έχει το δικαίωμα στη διαχείριση της Miraval, ενώ το δικαστήριο προσπαθεί να ορίσει μια δίκαιη ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε ο Brad Pitt, η καθυστέρηση του προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση του οινοποιείου και του στερεί την ηρεμία στο σπίτι του στη Γαλλία. Επιπλέον, ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη μαρτυρία κρίσιμων προσώπων, καθώς η πρώην επιχειρησιακή διευθύντρια της Angelina, Terry Bird, έχει πεθάνει, ενώ άλλοι βασικοί μάρτυρες μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι. Ο Brad προτείνει μια μικρή μετάθεση, αλλά σίγουρα όχι μέχρι το τέλος του 2027, όπως ζητά η Jolie.

Από την πλευρά της, η Angelina Jolie υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της συμμετοχής μαρτύρων εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, η πρώην σύζυγος δηλώνει ότι ο Brad δεν έχει υποστεί καμία πραγματική επίδραση στη ζωή του από τη διαμάχη, αμφισβητώντας τα επιχειρήματά του για «μη απόλαυση του σπιτιού».

Το Château Miraval, πέρα από την υπέροχη αρχιτεκτονική και τα αμπέλια του, αντιπροσωπεύει την κοινή περιουσία που αγόρασαν ενώ ήταν παντρεμένοι, και η διαμάχη φέρνει στο φως περίπλοκα θέματα συγκατοίκησης, επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαστικής στρατηγικής. Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο την επιχείρηση και την πολυτέλεια, αλλά και την προσωπική ζωή και την ελευθερία να απολαύσει κανείς την ιδιοκτησία του χωρίς νομικούς περιορισμούς.

Με την ημερομηνία της δίκης να κινείται μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2027, η υπόθεση Pitt-Jolie παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity δικαστικά δράματα. Αν σε ενδιαφέρει το Hollywood, η υπερπολυτελής ζωή και οι νομικές διαμάχες, η υπόθεση Miraval αποκαλύπτει πώς τα προσωπικά και τα επιχειρηματικά μπορεί να συγκρουστούν με εκρηκτικό τρόπο, δημιουργώντας ιστορία στο παγκόσμιο gossip.

