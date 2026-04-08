Από τη δόξα στη διαμάχη: Η σκληρή αντιπαράθεση Brad Pitt και Angelina Jolie για τη γαλλική υπερπολυτελή έπαυλη

Νέα αγωγή από τον Brad Pitt κατά της Angelina Jolie - Ζητά 35 εκατομμύρια δολάρια
Η ιστορία πίσω από την πολυτελή έπαυλη Château Miraval και τη νομική διαμάχη μεταξύ Pitt και Jolie αποκαλύπτεται.
Πόπη Βασιλείου

Αν παρακολουθείς την αντιπαράθεση Brad Pitt και Angelina Jolie, ξέρεις ότι το Château Miraval δεν είναι απλά μια υπερπολυτελής έπαυλη στη Γαλλία — είναι το πεδίο μιας πολυετούς νομικής διαμάχης που έχει μετατρέψει ένα όμορφο οινοποιείο σε πεδίο μάχης. Ο Brad Pitt φέρεται να θέλει απεγνωσμένα να χρησιμοποιήσει ξανά το σπίτι του και να απολαύσει την ηρεμία του, ενώ η Angelina Jolie ζητάει καθυστέρηση της δίκης μέχρι το Νοέμβριο του 2027. Το πρώην ζευγάρι αμφισβητεί έντονα ποιος έχει το δικαίωμα στη διαχείριση της Miraval, ενώ το δικαστήριο προσπαθεί να ορίσει μια δίκαιη ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατέθεσε ο Brad Pitt, η καθυστέρηση του προκαλεί προβλήματα στην καθημερινή διαχείριση του οινοποιείου και του στερεί την ηρεμία στο σπίτι του στη Γαλλία. Επιπλέον, ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τη μαρτυρία κρίσιμων προσώπων, καθώς η πρώην επιχειρησιακή διευθύντρια της Angelina, Terry Bird, έχει πεθάνει, ενώ άλλοι βασικοί μάρτυρες μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι. Ο Brad προτείνει μια μικρή μετάθεση, αλλά σίγουρα όχι μέχρι το τέλος του 2027, όπως ζητά η Jolie.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την πλευρά της, η Angelina Jolie υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση είναι δικαιολογημένη λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και της συμμετοχής μαρτύρων εκτός ΗΠΑ. Παράλληλα, η πρώην σύζυγος δηλώνει ότι ο Brad δεν έχει υποστεί καμία πραγματική επίδραση στη ζωή του από τη διαμάχη, αμφισβητώντας τα επιχειρήματά του για «μη απόλαυση του σπιτιού».

Το Château Miraval, πέρα από την υπέροχη αρχιτεκτονική και τα αμπέλια του, αντιπροσωπεύει την κοινή περιουσία που αγόρασαν ενώ ήταν παντρεμένοι, και η διαμάχη φέρνει στο φως περίπλοκα θέματα συγκατοίκησης, επιχειρηματικών συμφερόντων και δικαστικής στρατηγικής. Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο την επιχείρηση και την πολυτέλεια, αλλά και την προσωπική ζωή και την ελευθερία να απολαύσει κανείς την ιδιοκτησία του χωρίς νομικούς περιορισμούς.

 

 

Με την ημερομηνία της δίκης να κινείται μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2027, η υπόθεση Pitt-Jolie παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα celebrity δικαστικά δράματα. Αν σε ενδιαφέρει το Hollywood, η υπερπολυτελής ζωή και οι νομικές διαμάχες, η υπόθεση Miraval αποκαλύπτει πώς τα προσωπικά και τα επιχειρηματικά μπορεί να συγκρουστούν με εκρηκτικό τρόπο, δημιουργώντας ιστορία στο παγκόσμιο gossip.

ANGELINA JOLIE Brad Pitt Brad Pitt. Angelina Jolie Διαμάχη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μαρία Κίτσου: Μιλά ανοιχτά για την κακοποίηση από τον πατέρα της – «Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού”»

08.04.2026
Κυριάκος Μητσοτάκης: Xρησιμοποιεί το viral «6-7» για την απαγόρευση των ανηλίκων στα social media

08.04.2026

Μαρία Κίτσου: Μιλά ανοιχτά για την κακοποίηση από τον πατέρα της – «Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού”»

08.04.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η σχεδιάστρια που εμπιστεύτηκε για το νυφικό της

08.04.2026
H Sabrina Carpenter εμφανίζεται με μαύρα μαλλιά και είναι ίδια η Billie Eilish

08.04.2026
Το viral φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε μέλλουσα νύφη

08.04.2026
Η Anna Wintour απέκτησε το πρώτο της Vogue cover και το μοιράζεται με τη Meryl Streep στο πιο δυνατό reunion της χρονιάς

08.04.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τις πρώτες στιγμές της με το μωρό

08.04.2026
Η Queen Latifah αναλαμβάνει τα American Music Awards 2026 – Το Las Vegas ετοιμάζεται για την πιο λαμπερή μουσική νύχτα

08.04.2026
Το φιλί που δεν ξέχασε ποτέ η Sharon Stone – Η αποκάλυψη που συζητά όλο το Χόλιγουντ

08.04.2026
Η κοινή συνέντευξη της Αντιγόνης Buxton με τη μητέρα της Tonia

07.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της