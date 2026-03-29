Screen News 29.03.2026

Ο Brad Pitt επιδιώκει συμφωνία με την Angelina Jolie μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης

Στροφή προς συμβιβασμό για τον ηθοποιό, με φόντο την υπόθεση του Château Miraval και την πολυετή σύγκρουση του πρώην ζευγαριού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια κίνηση που ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος μιας από τις πιο πολυσυζητημένες δικαστικές διαμάχες του Χόλιγουντ, ο Brad Pitt φέρεται να αναζητά συμβιβαστική λύση με την πρώην σύζυγό του Angelina Jolie, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία έντονων αντιπαραθέσεων. Ο ηθοποιός φέρεται να έχει ήδη κινηθεί προς την πλευρά της Angelina Jolie, προσεγγίζοντας τη νομική της ομάδα με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του 2026. Η υπόθεση αφορά κυρίως τη διαμάχη γύρω από το γαλλικό κτήμα Château Miraval, ένα από τα σημαντικότερα κοινά περιουσιακά στοιχεία του πρώην ζευγαριού.

Ο γιος της Jolie επιλέγει να μείνει με τον Pitt

Ο Brad Pitt έχει κατηγορήσει την Angelina Jolie ότι προχώρησε στην πώληση του μεριδίου της στον επιχειρηματία Yuri Shefler έναντι περίπου 67 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε βασικό σημείο έντασης, οδηγώντας σε πολυετείς δικαστικές ενέργειες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο προς δίκη, με ημερομηνία ορόσημο την 1η Φεβρουαρίου 2027, ενώ έχει προγραμματιστεί και διαδικασία διαμεσολάβησης για τις 28 Οκτωβρίου 2026. Παράλληλα, η Angelina Jolie φέρεται να αμφισβητεί δικαστική απόφαση που την υποχρεώνει να καταθέσει πλήρη, μη επεξεργασμένα μηνύματα και emails που σχετίζονται με την υπόθεση.

Πάντως, πολυετής αυτή σύγκρουση έχει επιβαρύνει σημαντικά και τις δύο πλευρές, τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο δημόσιας εικόνας με τη διάθεση για αποκλιμάκωση να γίνεται πλέον εμφανής.

Φωτογραφία: Serge Chapuis

Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2003 και παντρεύτηκε το 2014 πριν οδηγηθεί σε χωρισμό το 2016, έχει αποκτήσει έξι παιδιά. Σήμερα, τα περισσότερα έχουν πλέον ενηλικιωθεί, γεγονός που αλλάζει και τις ισορροπίες γύρω από ζητήματα επιμέλειας που στο παρελθόν αποτελούσαν βασικό πεδίο σύγκρουσης.

Η πιθανότητα εξωδικαστικής συμφωνίας φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ωστόσο η τελική έκβαση θα εξαρτηθεί από τη στάση και των δύο πλευρών. Μετά από χρόνια έντασης, όλα δείχνουν ότι η υπόθεση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, όπου η επιλογή του συμβιβασμού ενδέχεται να αποτελέσει τη μόνη βιώσιμη διέξοδο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ANGELINA JOLIE Brad Pitt Chateau Miraval δικαστήριο δίκη
