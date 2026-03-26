Διακόσμηση 26.03.2026

Φέρε τον τροπικό παράδεισο στο μπαλκόνι σου φυτεύοντας ανανά

Από την κορυφή του φρούτου μέχρι τη γλάστρα, βήμα-βήμα πώς να καλλιεργήσεις τον ανανά σου στο μπαλκόνι του σπιτιού σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Φαντάσου να έχεις το δικό σου φυτό ανανά στο μπαλκόνι ή ακόμα και μέσα στο σπίτι! Ο ανανάς δεν είναι μόνο τροπικό στολίδι για τον χώρο σου, αλλά μπορείς να τον καλλιεργήσεις εύκολα σε γλάστρα και να απολαμβάνεις τους δικούς σου φρέσκους και γευστικούς καρπούς. Η διαδικασία είναι απλή και διασκεδαστική, ενώ η θέα του φυτού να μεγαλώνει σου φτιάχνει τη διάθεση κάθε μέρα.

Ακόμα κι αν χρειαστεί χρόνος για να καρποφορήσει, η εμπειρία της φροντίδας του και η τροπική αισθητική που φέρνει στον χώρο σου αξίζουν κάθε λεπτό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη υπομονή, σωστή φροντίδα και ένα φωτεινό σημείο για να τοποθετήσεις τη γλάστρα.

Διάβασε επίσης: Τριανταφυλλιές: Το μυστικό στο κλάδεμα που χαρίζει πλούσια άνθη όλη τη σεζόν

Επιλέγοντας τον σωστό ανανά

Διάλεξε έναν φρέσκο και ώριμο ανανά με ζωηρά, πράσινα και σφιχτά φύλλα. Απόφυγε φρούτα με σημάδια σήψης ή κιτρινίσματα, γιατί η επιτυχία της φύτευσης εξαρτάται κυρίως από την υγεία της κορυφής του φρούτου.

Κόψιμο και προετοιμασία της κορυφής

Κόψε προσεκτικά το πάνω μέρος του ανανά με ένα κοφτερό μαχαίρι και αφαίρεσε 3-4 σειρές φύλλων από τη βάση ώστε να φανεί λίγο γυμνό κοτσάνι. Άφησε την κομμένη κορυφή σε σκιερό μέρος για 2-3 ημέρες ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σαπίσματος πριν την τοποθετήσεις στο νερό ή στο χώμα.

Ριζοβολία και φύτεμα

Μπορείς να βάλεις την κορυφή σε ποτήρι με νερό, φροντίζοντας να καλύπτεται μόνο το κοτσάνι και όχι τα φύλλα. Άλλαζε το νερό κάθε 2-3 μέρες και σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα εμφανιστούν οι πρώτες ρίζες. Εναλλακτικά, μπορείς να φυτέψεις την κορυφή απευθείας σε γλάστρα με αφράτο, καλά στραγγιζόμενο χώμα και να ποτίσεις ελαφρά.

Φροντίδα και τοποθέτηση

Διάλεξε μια γλάστρα μεσαίου μεγέθους με καλή αποστράγγιση και λίγο χαλίκι στον πάτο. Τοποθέτησέ τη σε φωτεινό σημείο, ιδανικά με άμεση ηλιοφάνεια και θερμοκρασία πάνω από 18°C. Πότιζε το φυτό μόνο όταν το χώμα στεγνώνει και απόφυγε την υπερβολική υγρασία. Με υπομονή 18-24 μηνών, ο ανανάς μπορεί να καρποφορήσει, ενώ μέχρι τότε θα στολίζει εντυπωσιακά τον χώρο σου!

Διάβασε επίσης: Τα 5 βήματα που θα κρατήσουν φρέσκιες τις τουλίπες στο βάζο σου

Νηστίσιμα μπισκότα που θα σε κάνουν να γλείφεις τα δάχτυλά σου

Δες επίσης

Νηστίσιμα μπισκότα που θα σε κάνουν να γλείφεις τα δάχτυλά σου
Food

7 λαμπάδες που ζηλέψουν όλοι γύρω σου στην Ανάσταση
Life

Οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Life

Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ’Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες
Life

Αυτό είναι το τραγούδι που θα σε συντροφεύσει όλη την άνοιξη σύμφωνα με το ζώδιό σου
Life

Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks
Beauty

Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου
Fashion

Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης
Life

Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά
Life

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

