Φέρε τον τροπικό παράδεισο στο μπαλκόνι σου φυτεύοντας ανανά

Από την κορυφή του φρούτου μέχρι τη γλάστρα, βήμα-βήμα πώς να καλλιεργήσεις τον ανανά σου στο μπαλκόνι του σπιτιού σου

Φαντάσου να έχεις το δικό σου φυτό ανανά στο μπαλκόνι ή ακόμα και μέσα στο σπίτι! Ο ανανάς δεν είναι μόνο τροπικό στολίδι για τον χώρο σου, αλλά μπορείς να τον καλλιεργήσεις εύκολα σε γλάστρα και να απολαμβάνεις τους δικούς σου φρέσκους και γευστικούς καρπούς. Η διαδικασία είναι απλή και διασκεδαστική, ενώ η θέα του φυτού να μεγαλώνει σου φτιάχνει τη διάθεση κάθε μέρα.

Ακόμα κι αν χρειαστεί χρόνος για να καρποφορήσει, η εμπειρία της φροντίδας του και η τροπική αισθητική που φέρνει στον χώρο σου αξίζουν κάθε λεπτό. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη υπομονή, σωστή φροντίδα και ένα φωτεινό σημείο για να τοποθετήσεις τη γλάστρα.

Επιλέγοντας τον σωστό ανανά

Διάλεξε έναν φρέσκο και ώριμο ανανά με ζωηρά, πράσινα και σφιχτά φύλλα. Απόφυγε φρούτα με σημάδια σήψης ή κιτρινίσματα, γιατί η επιτυχία της φύτευσης εξαρτάται κυρίως από την υγεία της κορυφής του φρούτου.

Κόψιμο και προετοιμασία της κορυφής

Κόψε προσεκτικά το πάνω μέρος του ανανά με ένα κοφτερό μαχαίρι και αφαίρεσε 3-4 σειρές φύλλων από τη βάση ώστε να φανεί λίγο γυμνό κοτσάνι. Άφησε την κομμένη κορυφή σε σκιερό μέρος για 2-3 ημέρες ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος σαπίσματος πριν την τοποθετήσεις στο νερό ή στο χώμα.

Ριζοβολία και φύτεμα

Μπορείς να βάλεις την κορυφή σε ποτήρι με νερό, φροντίζοντας να καλύπτεται μόνο το κοτσάνι και όχι τα φύλλα. Άλλαζε το νερό κάθε 2-3 μέρες και σε περίπου 2-3 εβδομάδες θα εμφανιστούν οι πρώτες ρίζες. Εναλλακτικά, μπορείς να φυτέψεις την κορυφή απευθείας σε γλάστρα με αφράτο, καλά στραγγιζόμενο χώμα και να ποτίσεις ελαφρά.

Φροντίδα και τοποθέτηση

Διάλεξε μια γλάστρα μεσαίου μεγέθους με καλή αποστράγγιση και λίγο χαλίκι στον πάτο. Τοποθέτησέ τη σε φωτεινό σημείο, ιδανικά με άμεση ηλιοφάνεια και θερμοκρασία πάνω από 18°C. Πότιζε το φυτό μόνο όταν το χώμα στεγνώνει και απόφυγε την υπερβολική υγρασία. Με υπομονή 18-24 μηνών, ο ανανάς μπορεί να καρποφορήσει, ενώ μέχρι τότε θα στολίζει εντυπωσιακά τον χώρο σου!

