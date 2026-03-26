Νηστίσιμα μπισκότα που θα σε κάνουν να γλείφεις τα δάχτυλά σου

Αν ψάχνεις ένα γλυκό σνακ που να ταιριάζει απόλυτα με τη νηστεία αλλά να είναι ταυτόχρονα νόστιμο και εύκολο, τότε αυτά τα μπισκότα με ελαιόλαδο και αμύγδαλα είναι η ιδανική επιλογή για σένα. Φτιάχνονται με απλά υλικά που συνήθως έχεις ήδη στην κουζίνα και χρειάζονται ελάχιστο χρόνο για να ετοιμαστούν.
Είναι τραγανά, αρωματικά και ταιριάζουν τέλεια με τον καφέ ή το τσάι σου. Το μυστικό για ακόμη πιο απολαυστικό αποτέλεσμα είναι η βανίλια ή το ξύσμα λεμονιού, που χαρίζει υπέροχο άρωμα στα μπισκότα και κάνει το σπίτι να μοσχοβολά την ώρα που ψήνονται.
Υλικά (για περίπου 25 μπισκότα)
- 1 κούπα ελαιόλαδο
- ½ κούπα καστανή ζάχαρη
- 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας ή ξύσμα από 1 λεμόνι
- 1 πρέζα αλάτι
- ½ κούπα αμύγδαλα με τη φλούδα, χοντροκομμένα
- 2 κ.σ. φιλέ αμύγδαλο
Εκτέλεση
- Χτύπα στο μίξερ το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη για περίπου 5 λεπτά σε μεσαία ταχύτητα.
- Πρόσθεσε σταδιακά το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη βανίλια (ή το ξύσμα λεμονιού), το αλάτι και τα χοντροκομμένα αμύγδαλα. Συνεχίζεις το ανακάτεμα μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή ζύμη.
- Πλάσε τη ζύμη σε μπάλα, τύλιξέ τη με μεμβράνη και βάλε την στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά.
- Άνοιξε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια σε φύλλο πάχους περίπου 2 εκ. και κόψε τα μπισκότα με ένα ποτήρι ή κουπ πατ.
- Τοποθέτησέ τα σε ταψί με λαδόκολλα αφήνοντας λίγο κενό μεταξύ τους και πασπάλισε με το φιλέ αμυγδάλου.
- Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C στον αέρα για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα.
- Άφησέ τα να κρυώσουν και απόλαυσέ τα τραγανά και αρωματικά.
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.