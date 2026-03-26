Ο Keith Urban από τις μεγάλες αρένες, στις εμφανίσεις σε κρουαζιερόπλοια

Η συγκεκριμένη επιλογή θα ήταν αδιανόητη κατά την περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη σταρ του Χόλιγουντ Nicole Kidman

Μια αισθητή αλλαγή στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία φαίνεται να βιώνει ο Keith Urban, μετά τον χωρισμό του από τη Nicole Kidman, με τον διάσημο καλλιτέχνη να απομακρύνεται προσωρινά από τις μεγάλες σκηνές και να επιλέγει πιο περιορισμένες εμφανίσεις. Ο 58χρονος τραγουδιστής της country μουσικής εμφανίστηκε πρόσφατα σε κρουαζιερόπλοιο με προορισμό τις Μπαχάμες, στο πλαίσιο ειδικής διοργάνωσης για φίλους του είδους, μπροστά σε κοινό που ξεπερνούσε ελαφρώς τα 1.000 άτομα. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδοτεί μια σημαντική διαφοροποίηση από τις κατάμεστες αρένες στις οποίες είχε συνηθίσει να εμφανίζεται τα προηγούμενα χρόνια.

Διάβασε επίσης: Η Nicole Kidman και η Jamie Lee Curtis φέρνουν στη μικρή οθόνη τη θρυλική Scarpetta (Video)

Η εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα φιλοξενεί συχνά γνωστά ονόματα της country σκηνής, όπως οι Riley Green, Chris Young και Lauren Alaina, προσφέροντας συνδυασμό συναυλιών και διαμονής για τους επιβάτες. Παρά το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων, πηγές αναφέρουν ότι ο Keith Urban δεν αντιμετώπισε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η συγκεκριμένη επιλογή θα ήταν δύσκολο να ενταχθεί στο επαγγελματικό του πρόγραμμα κατά την περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη Nicole Kidman. Η μετάβαση αυτή έχει ενισχύσει τις εικασίες γύρω από την οικονομική του κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η περιουσία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και το διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, δεν περιλάμβανε υποχρεώσεις διατροφής, εκτιμάται ότι η συνολική διαδικασία συνεπάγεται υψηλό οικονομικό κόστος.

Τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα, διάρκειας μίας εβδομάδας, κυμαίνονταν από 6.700 έως 19.000 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι, παρά τη μικρότερη κλίμακα, οι εμφανίσεις αυτές εξακολουθούν να απευθύνονται σε κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης. Την ίδια ώρα, ο Keith Urban φέρεται να βρίσκεται σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών του σχεδίων, σε συνεργασία με νέα ομάδα μάνατζμεντ, με στόχο την επόμενη φάση της καριέρας του.

Σε προσωπικό επίπεδο, η καθημερινότητά του έχει επίσης διαφοροποιηθεί. Όταν δεν βρίσκεται με τις δύο κόρες του, Sunday Rose και Faith Margaret, ζει πιο απομονωμένα στο Νάσβιλ, ενώ, σύμφωνα με τη συμφωνία επιμέλειας, η Nicole Kidman περνά τον περισσότερο χρόνο μαζί τους. Η περίοδος αυτή φαίνεται να αποτελεί σημείο καμπής για τον καλλιτέχνη, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια νέα πραγματικότητα και στη διατήρηση της παρουσίας του στη μουσική σκηνή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman: Τα πρώτα σχόλια για το διαζύγιό της από τον Keith Urban

Δες κι αυτό…