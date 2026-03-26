Μουσικά Νέα 26.03.2026

Ο Keith Urban από τις μεγάλες αρένες, στις εμφανίσεις σε κρουαζιερόπλοια

Η συγκεκριμένη επιλογή θα ήταν αδιανόητη κατά την περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη σταρ του Χόλιγουντ Nicole Kidman
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια αισθητή αλλαγή στην επαγγελματική και προσωπική του πορεία φαίνεται να βιώνει ο Keith Urban, μετά τον χωρισμό του από τη Nicole Kidman, με τον διάσημο καλλιτέχνη να απομακρύνεται προσωρινά από τις μεγάλες σκηνές και να επιλέγει πιο περιορισμένες εμφανίσεις. Ο 58χρονος τραγουδιστής της country μουσικής εμφανίστηκε πρόσφατα σε κρουαζιερόπλοιο με προορισμό τις Μπαχάμες, στο πλαίσιο ειδικής διοργάνωσης για φίλους του είδους, μπροστά σε κοινό που ξεπερνούσε ελαφρώς τα 1.000 άτομα. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδοτεί μια σημαντική διαφοροποίηση από τις κατάμεστες αρένες στις οποίες είχε συνηθίσει να εμφανίζεται τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicole Kidman και η Jamie Lee Curtis φέρνουν στη μικρή οθόνη τη θρυλική Scarpetta (Video)

Η εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα φιλοξενεί συχνά γνωστά ονόματα της country σκηνής, όπως οι Riley Green, Chris Young και Lauren Alaina, προσφέροντας συνδυασμό συναυλιών και διαμονής για τους επιβάτες. Παρά το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων, πηγές αναφέρουν ότι ο Keith Urban δεν αντιμετώπισε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη συγκεκριμένη συνεργασία. Η συγκεκριμένη επιλογή θα ήταν δύσκολο να ενταχθεί στο επαγγελματικό του πρόγραμμα κατά την περίοδο που ήταν παντρεμένος με τη Nicole Kidman. Η μετάβαση αυτή έχει ενισχύσει τις εικασίες γύρω από την οικονομική του κατάσταση, παρά το γεγονός ότι η περιουσία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Αν και το διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο, δεν περιλάμβανε υποχρεώσεις διατροφής, εκτιμάται ότι η συνολική διαδικασία συνεπάγεται υψηλό οικονομικό κόστος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα εισιτήρια για τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα, διάρκειας μίας εβδομάδας, κυμαίνονταν από 6.700 έως 19.000 δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι, παρά τη μικρότερη κλίμακα, οι εμφανίσεις αυτές εξακολουθούν να απευθύνονται σε κοινό υψηλής αγοραστικής δύναμης. Την ίδια ώρα, ο Keith Urban φέρεται να βρίσκεται σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών του σχεδίων, σε συνεργασία με νέα ομάδα μάνατζμεντ, με στόχο την επόμενη φάση της καριέρας του.

Σε προσωπικό επίπεδο, η καθημερινότητά του έχει επίσης διαφοροποιηθεί. Όταν δεν βρίσκεται με τις δύο κόρες του, Sunday Rose και Faith Margaret, ζει πιο απομονωμένα στο Νάσβιλ, ενώ, σύμφωνα με τη συμφωνία επιμέλειας, η Nicole Kidman περνά τον περισσότερο χρόνο μαζί τους. Η περίοδος αυτή φαίνεται να αποτελεί σημείο καμπής για τον καλλιτέχνη, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε μια νέα πραγματικότητα και στη διατήρηση της παρουσίας του στη μουσική σκηνή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Nicole Kidman: Τα πρώτα σχόλια για το διαζύγιό της από τον Keith Urban

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
7 λαμπάδες που ζηλέψουν όλοι γύρω σου στην Ανάσταση

7 λαμπάδες που ζηλέψουν όλοι γύρω σου στην Ανάσταση

Δες επίσης

Αθώα δηλώνει η γυναίκα που πυροβολούσε έξω από το σπίτι της Rihanna
Μουσικά Νέα

Αθώα δηλώνει η γυναίκα που πυροβολούσε έξω από το σπίτι της Rihanna

26.03.2026
Gorillaz – 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ
Music News

Gorillaz – 25 χρόνια μετά: το άλμπουμ που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άλμπουμ

26.03.2026
Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge
Μουσικά Νέα

Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

26.03.2026
Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη
City Guide

Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

26.03.2026
HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη
City Guide

HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη

26.03.2026
By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS
Cinema

By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

26.03.2026
Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

26.03.2026
Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»
Μουσικά Νέα

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

26.03.2026
Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης
Μουσικά Νέα

Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα