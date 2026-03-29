Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ

Η εξαφάνιση της Duffy από τη δημόσια ζωή υπήρξε ένα από τα πιο αινιγματικά κεφάλαια της σύγχρονης ποπ σκηνής. Η Ουαλή τραγουδίστρια Aimée Anne Duffy, που κατέκτησε την παγκόσμια επιτυχία με το άλμπουμ «Rockferry» το 2008, αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για περισσότερο από μία δεκαετία. Σήμερα, η ίδια αποφασίζει να αφηγηθεί την αλήθεια μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται από τις πλατφόρμες Disney+ και Hulu Original. Η παραγωγή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, υπόσχεται πλήρη και άνευ προηγουμένου πρόσβαση στη ζωή της καλλιτέχνιδας, φωτίζοντας όχι μόνο τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της αλλά και την προσωπική της διαδρομή.

Η Aimée Anne Duffy είχε αποκαλύψει το 2020 ότι υπήρξε θύμα απαγωγής και βιασμού το 2010, όταν, όπως είχε περιγράψει, ναρκώθηκε, μεταφέρθηκε σε άλλη χώρα και υπέστη βίαιη κακοποίηση. Η εμπειρία αυτή, όπως η ίδια εξήγησε, την οδήγησε σε πλήρη απομάκρυνση από τη μουσική και τη δημόσια ζωή για περίπου 10 χρόνια.

Η σκηνοθέτις Gill Callan υπογραμμίζει τη διττή φύση της ιστορίας της Duffy, σημειώνοντας «Η ζωή της έχει διαμορφωθεί τόσο από την επιτυχία και τη φήμη όσο και από τον πόνο, την αντίσταση και μια ακατάβλητη αίσθηση ταυτότητας. Με συγκινεί η ένταση ανάμεσα στην ευαλωτότητα και τη δύναμη που αναδεικνύει η ιστορία της και το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεαστεί βαθιά από τις εμπειρίες του και ταυτόχρονα να διατηρεί μια ισχυρή και μοναδική φωνή».

Σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις της, η Aimée Anne Duffy είχε περιγράψει με ωμότητα τα γεγονότα που βίωσε. Σε κείμενό της είχε αναφέρει ότι ναρκώθηκε σε εστιατόριο την ημέρα των γενεθλίων της, κρατήθηκε αιχμάλωτη και μεταφέρθηκε εκτός χώρας. «Δεν θυμάμαι να επιβιβάζομαι στο αεροπλάνο και συνήλθα στο πίσω μέρος ενός οχήματος. Θυμάμαι μόνο τον πόνο», είχε γράψει.

Η ίδια είχε αποκαλύψει ότι φοβήθηκε ακόμη και για τη ζωή της, ενώ η ψυχολογική επιβάρυνση που ακολούθησε την οδήγησε σε μακρά περίοδο απομόνωσης. Η απόφασή της να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της είχε προκαλέσει αίσθηση, με οργανώσεις όπως η Rape Crisis να τονίζουν τη σημασία τέτοιων μαρτυριών για την ενίσχυση της κατανόησης και τη στήριξη άλλων θυμάτων. Από την πλευρά της Disney+, η επικεφαλής περιεχομένου για την Ευρώπη Angela Jain επισημαίνει «Μας εμπιστεύτηκε την ιστορία της και έχουμε τεράστια ευθύνη να τη διαχειριστούμε με ευαισθησία και σεβασμό, καθώς μιλά για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για όσα της συνέβησαν».

Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο μια προσωπική εξομολόγηση της Aimée Anne Duffy αλλά και μια βαθιά ανθρώπινη αφήγηση για το τραύμα, την επιβίωση και την επιστροφή στη φωνή και την ταυτότητα.

