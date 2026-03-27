Μουσικά Νέα 27.03.2026

Η RAYE επιστρέφει με νέο album που καθηλώνει

Η RAYE συνεργάζεται με Hans Zimmer και Al Green σε ένα άλμπουμ που μετατρέπει τη μουσική σε πράξη προσωπικής λύτρωσης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η RAYE επανέρχεται στη δισκογραφία με το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ «This Music May Contain Hope», επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο ισχυρές και αυθεντικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής μουσικής σκηνής. Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από το Λονδίνο, απόφοιτος της BRIT School και πρώην υποψήφια για το BBC Sound of, έχει βιώσει από νωρίς τόσο την υπόσχεση της επιτυχίας όσο και τις δυσκολίες της μουσικής βιομηχανίας.

Η συνεργασία της με τη δισκογραφική Polydor εξελίχθηκε σε μια περίοδο έντασης και δημιουργικών περιορισμών, η οποία κορυφώθηκε το 2021, όταν η ίδια αποκάλυψε δημόσια ότι δεν της επιτρεπόταν να κυκλοφορήσει άλμπουμ. Η αποχώρησή της από την εταιρεία και η μετάβασή της σε ανεξάρτητη πορεία, με τη στήριξη της Human Re Sources, αποτέλεσαν σημείο καμπής για την καριέρα της.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η πορεία της RAYE απέκτησε σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Τον Ιανουάριο του 2023 κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts με το «Escapism» σε συνεργασία με την 070 Shake, ενώ τον Μάρτιο του 2024 σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στα BRIT Awards, αποσπώντας 6 βραβεία σε μία βραδιά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχαν ο Harry Styles, η Adele και οι Blur. Τον Ιανουάριο του 2026 πέτυχε το δεύτερο No 1 single στο Ηνωμένο Βασίλειο με το «Where Is My Husband?», το οποίο έφτασε έως το No 13 στο Billboard Hot 100, αποτελώντας την υψηλότερη θέση της στο αμερικανικό chart.

Το «This Music May Contain Hope» αποτελεί τη συνέχεια του «My 21st Century Blues», το οποίο είχε φτάσει στο No 2 των βρετανικών charts. Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 17 τραγούδια και συγκροτείται ως μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική αφήγηση που εκτυλίσσεται σε 4 διακριτά κεφάλαια, τα οποία συνθέτουν, όπως αναφέρεται, «μια ηχητική διαδρομή από το σκοτάδι στο φως». Στο έργο συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως ο Hans Zimmer και ο Al Green, ενώ συμβάλλουν επίσης η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Tom Richards, το Flames Collective Choir, καθώς και οι αδελφές της Amma και Absolutely. Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Mike Sabath, Tom Richards, Chris Hill, Pete Clements, Jordan Riley και Punctual.

Η ίδια η RAYE περιγράφει τη δημιουργία του άλμπουμ ως μια βαθιά προσωπική διαδικασία θεραπείας. «Η μουσική είναι φάρμακο, το λέω πάντα. Νομίζω πως βρίσκομαι στη διαδικασία να δημιουργώ το δικό μου φάρμακο που μπορώ να μοιραστώ με τον κόσμο. Θέλω όλοι μας να λέμε στον εαυτό μας ότι όλα θα πάνε καλά και να έχω πίστη στους σπόρους που έχω φυτέψει κάτω από το χιόνι. Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που να είναι μια αγκαλιά, ένα κρεβάτι ή ένας απαλός χώρος για εκείνον που το έχει ανάγκη», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κυκλοφορία του άλμπουμ συνοδεύεται από μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, η οποία ξεκινά στις 31 Μαρτίου στο Sacramento της California. Έπειτα από μια εκτενή περιοδεία 51 εμφανίσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, η RAYE επιστρέφει στη σκηνή της πατρίδας της με νέες συναυλίες τον Μάιο, ενώ το καλοκαίρι θα εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ στη Βρετανία. Παράλληλα, θα συμμετάσχει ως special guest στην περιοδεία «The Romantic Tour» του Bruno Mars, λαμβάνοντας μέρος σε 26 συναυλίες σε στάδια σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Με το «This Music May Contain Hope», η RAYE δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο δισκογραφικό έργο, αλλά διατυπώνει μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική πρόταση που αναδεικνύει τη δύναμη της ανεξαρτησίας και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για ελπίδα.

