Mega deal για τον μουσικό κατάλογο της Janet Jackson

Σε μια νέα φάση της καριέρας της εισέρχεται η Janet Jackson, προχωρώντας σε μια σημαντική συμφωνία που αφορά το σύνολο της μουσικής της κληρονομιάς. Η εμβληματική καλλιτέχνιδα της pop και της R&B ενώνει τις δυνάμεις της με τη Believe Music Publishing, σε μια συνεργασία που αναδεικνύει τη διαχρονική της επιρροή στη διεθνή μουσική σκηνή.

Η Janet Jackson υπέγραψε παγκόσμια συμφωνία διαχείρισης του εκδοτικού της καταλόγου με τη Believe Music Publishing. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς καταλόγους στη σύγχρονη μουσική.

Η συμφωνία καλύπτει το σύνολο της δισκογραφίας της Janet Jackson, που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες και περιλαμβάνει 11 στούντιο άλμπουμ, από το ντεμπούτο της το 1982 έως το «Unbreakable» του 2015. Από αυτά, 7 άλμπουμ κατέκτησαν την κορυφή του Billboard 200, ενώ η ίδια έχει σημειώσει 10 επιτυχίες που έφτασαν στο Νο 1 του Billboard Hot 100.

Ο Chris Meehan χαρακτήρισε τη Janet Jackson «μια πραγματικά μοναδική καλλιτέχνιδα με ξεκάθαρο δημιουργικό όραμα», προσθέτοντας «φέρνει έναν εμβληματικό και πλούσιο κατάλογο στη Believe Music Publishing και ανυπομονώ για όσα θα ακολουθήσουν». Από την πλευρά του, ο Peter McCamley τόνισε ότι η Janet Jackson παραμένει «μία από τις πιο επιδραστικές και σημαντικές δημιουργούς στη μουσική», υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα της εταιρείας προσβλέπει σε μια στενή και δημιουργική συνεργασία μαζί της.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Believe, η οποία ενισχύει τον εκδοτικό της τομέα μετά την εξαγορά της Sentric Music Group το 2024.

Ο κατάλογος της Janet Jackson δεν ξεχωρίζει μόνο για την εμπορική του επιτυχία, αλλά και για τη βαθιά πολιτιστική του επίδραση. Η καλλιτέχνιδα έχει πουλήσει περισσότερους από 180 εκατ. δίσκους παγκοσμίως και συγκαταλέγεται στους ελάχιστους δημιουργούς που έχουν παρουσία στο Billboard Hot 100 σε 5 διαφορετικές δεκαετίες, δίπλα σε ονόματα όπως οι Cher και Madonna.

Η επιρροή της ξεκινά ήδη από το άλμπουμ «Control» του 1986, το οποίο σηματοδότησε την καθιέρωσή της και περιλάμβανε το πρώτο της Νο 1 τραγούδι «When I Think of You». Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε σημείο καμπής για την καλλιτεχνική της ανεξαρτησία και άνοιξε τον δρόμο για μετέπειτα επιτυχίες όπως τα «Rhythm Nation 1814» και «janet». Η Janet Jackson συνεχίζει να αναγνωρίζεται για τη συνολική της προσφορά, έχοντας τιμηθεί πρόσφατα με Icon Award στα American Music Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της παρουσία και σημασία στη μουσική βιομηχανία.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

