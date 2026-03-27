Η Reese Witherspoon επιβεβαιώνει ότι προχωρά το Legally Blonde 3

Η Reese Witherspoon μιλά για την επιστροφή της Elle Woods και το όραμα πίσω από τη νέα ταινία που επιστρέφει 20 χρόνια μετά

Εξελίξεις γύρω από το πολυαναμενόμενο «Legally Blonde 3» αποκάλυψε η Reese Witherspoon, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα για το μέλλον της αγαπημένης ηρωίδας Elle Woods. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά τη δεύτερη ταινία, η ηθοποιός επιβεβαιώνει ότι το project παραμένει ενεργό, ενώ σκιαγραφεί και τη νέα κατεύθυνση της ιστορίας.

Η Reese Witherspoon επιβεβαίωσε ότι το «Legally Blonde 3» εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, παρά τις καθυστερήσεις των τελευταίων ετών. Μιλώντας στο Bustle, η ηθοποιός δήλωσε ξεκάθαρα ότι η νέα ταινία προχωρά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής της Elle Woods.

Διάβασε επίσης: Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία

Όπως ανέφερε «βεβαίως και προχωρά. Πρόκειται για έναν ολόκληρο κόσμο που θέλουμε να εξελίξουμε γύρω από αυτόν τον χαρακτήρα. Όπως συνέβη με την Barbie πριν από 2 καλοκαίρια, υπάρχει μια διάθεση από τις γυναίκες να επανασυνδεθούν με χαρακτήρες που σημάδεψαν τα παιδικά τους χρόνια και να αναγνωρίσουν ότι η Elle Woods είναι κάτι περισσότερο από το ροζ. Είναι μέρος της ταυτότητας, της αυτοεκτίμησης και της επιτυχίας».

Η Reese Witherspoon αναφέρθηκε και στη διαχρονική επίδραση της πρώτης ταινίας, τονίζοντας ότι το αρχικό όραμα ήταν σαφώς προσανατολισμένο στην ενδυνάμωση των γυναικών. Όπως δήλωσε «δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη απήχηση θα είχε. Δουλέψαμε πολύ για το μήνυμα της ταινίας. Ήθελα να είναι μια ιστορία για μια γυναίκα που δεν ορίζεται από τις ερωτικές της σχέσεις». Συμπλήρωσε ότι «η ιστορία επικεντρώνεται στο πώς μια γυναίκα καταφέρνει να πετύχει κάτι δύσκολο με τους δικούς της όρους και χωρίς να καθορίζεται από κάποιον άλλο στην προσωπική της ζωή».

Το σενάριο του «Legally Blonde 3» υπογράφουν η Mindy Kaling και ο Dan Goor, ενώ η τελευταία ενημέρωση πριν από την τωρινή δήλωση είχε δοθεί πριν από περίπου 1 χρόνο, όταν η Mindy Kaling είχε αποκαλύψει ότι το σενάριο είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, το σύμπαν της Elle Woods επεκτείνεται και τηλεοπτικά, καθώς το prequel «Elle» αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα

