Grand Hotel: Ο Πέτρος παραιτείται και η Αλίκη παίρνει μια δραματική απόφαση

Ο Πέτρος και η Αλίκη απομακρύνονται, ο Αλέξανδρος δραπετεύει, ενώ ένα μεγάλο μυστικό για τον Άρη απειλεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Η ένταση στο «Grand Hotel» κορυφώνεται καθώς ο Πέτρος, μπερδεμένος και πληγωμένος, βάζει τέλος στη σχέση του με την Αλίκη, αφήνοντάς την συντετριμμένη. Ο Αλέξανδρος, βαριά τραυματισμένος, δραπετεύει μέσα στη νύχτα, ενώ η Κυβέλη και ο Ρήγας προσπαθούν πανικόβλητοι να τον βρουν. Στο μεταξύ, η Σοφία αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της φυλακής, μακριά από την πολυτέλεια που είχε συνηθίσει.

Στον γάμο της Σουμέλας και του Βλαδίμηρου, ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται κοντά αλλά ταυτόχρονα μακριά, ενώ οι ευχές και η ατμόσφαιρα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Ο Ρήγας και η Κυβέλη παλεύουν με το τι θα κάνουν για τον αιμόφυρτο Αλέξανδρο, ενώ ένα γράμμα της Σοφίας περιπλέκει τα πράγματα. Ο Άρης έρχεται αντιμέτωπος με τον θυμό και την άδικη αντιμετώπιση του πατέρα του, ενώ η Φρίντα και ο Ιορδάνης ψάχνουν τον Αλέξανδρο, οδηγούμενοι στο σπίτι που κρύβονται η Κυβέλη και ο Ρήγας.

Απελπισμένος, ο Πέτρος προσπαθεί να καταλάβει την αλήθεια για την Αλίκη και παραιτείται από το Grand Hotel. Ο Ηρακλής αποκαλύπτει στον Χαραλάμπη ένα μεγάλο μυστικό για τον Άρη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η Αλίκη αποφασίζει να φύγει από την Ελλάδα για να προστατεύσει τον Πέτρο, ενώ τα σχέδια της Κυβέλης και του Ρήγα για μια νέα ζωή απειλούνται από τις σκιές του παρελθόντος και την υπόθεση του Αλέξανδρου. Παράλληλα, μια γενναία δωρεά του Ηρακλή Δανέζη στα προσφυγικά ανοίγει δρόμο για μια καλύτερη ζωή στους ξεριζωμένους κατοίκους.

Δες κι αυτό…