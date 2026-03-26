Το σόι σου: Μια κακόγουστη παπουτσοθήκη φέρνει τα πάνω κάτω στο επεισόδιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου

Μια απλή παπουτσοθήκη γίνεται η αιτία ξεκαρδιστικών ανατροπών για την οικογένεια των Χαμπέων, με κυνηγητό και αναπάντεχες καταστάσεις

Η καθημερινότητα των Χαμπέων πρόκειται να ανατραπεί με έναν απρόσμενο τρόπο! Απόψε, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου», μια φαινομενικά αθώα παπουτσοθήκη θα γίνει η αιτία ξεκαρδιστικών καταστάσεων, απρόβλεπτων ανατροπών και ενός κυνηγητού στους δρόμους της Αθήνας. Όλα ξεκινούν όταν ο Χαμπέας αποφασίζει να φέρει στο σπίτι ένα κακόγουστο έπιπλο, αγνοώντας ότι θα γίνει το επίκεντρο μιας ολόκληρης περιπέτειας.

Ο Διονύσης με την Αλίνα συνεχίζουν να αφιερώνουν τον χρόνο τους σε φιλανθρωπικές δράσεις, αλλά η παπουτσοθήκη σύντομα μονοπωλεί το ενδιαφέρον της Χαρούλας, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφορτωθεί το επίμαχο έπιπλο. Ένας απρόσεκτος χειρισμός του Μιχάλη στέλνει την παπουτσοθήκη πρώτα στην Όλγα, μετά στη Λυδία και τελικά πίσω στο πατρικό των Χαμπέων, δημιουργώντας ένα ατελείωτο γαϊτανάκι ανατροπών.

Η ένταση κορυφώνεται όταν στην πόρτα της οικογένειας εμφανίζεται ο πλανόδιος πωλητής που πουλούσε αρχικά την παπουτσοθήκη, αποφασισμένος να την ανακτήσει. Και ενώ όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς κρύβεται μέσα στο έπιπλο, ξεκινά ένα κυνηγητό στην Αθήνα που θα προκαλέσει γέλιο, ανατροπές και… μικρές συγκινήσεις, καθώς ο «χαμένος θησαυρός» γίνεται αντικείμενο πόθου για πολλούς.

Δες κι αυτό…