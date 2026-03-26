EVENTS 26.03.2026

Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Διοργάνωσης του Πρώτου Choom K-pop festival 2026 στη Θεσσαλονίκη
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του πρώτου μας Choom kpop festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου 2026 στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης χωρητικότητας 2500 θεατών.

Ο διαγωνισμός θα φιλοξενήσει ομάδες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα διαγωνιστούνε παρουσιάζοντας K-POP χορογραφίες και solo performances μπροστά σε εξειδικευμένη κριτική επιτροπή. Θα αναδειχθούνε οι καλύτερες ομάδες και solo για το 2026 σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες : 7-13, 14-17, 18+

Οι νικητές θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τους υποστηρικτές της διοργάνωσης , καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στο infinite Camp στην Πολωνία.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από καταξιωμένους χορογράφους, αναγνωρισμένους στον χώρο της K-POP σκηνής, όπως οι Yeojin (Korea), Mood Dok(Korea), Hoynnaa (France).

Παράλληλα με τον διαγωνισμό, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούνε σεμινάρια από τους προσκεκλημένους χορογράφους , ενώ θα υπάρχουνε pop-up stores και random dance για το κοινό.

To Choom k-pop festival 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την K-Pop κοινότητα στην Ελλάδα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διαγωνισμού, training και ψυχαγωγίας!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο [email protected]

CHOOM KPOP FESTIVAL

Palaion Patron Germanou 6, 54622
2310543858/6945301825
www.choomkpopfestival.gr

Χορηγός επικοινωνίας Mad 

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Το σόι σου: Μια κακόγουστη παπουτσοθήκη φέρνει τα πάνω κάτω στο επεισόδιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη

By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα (Video)

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή με μεγάλες συναυλίες στο Παρίσι

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα