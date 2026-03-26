Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση του πρώτου μας Choom kpop festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου 2026 στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης χωρητικότητας 2500 θεατών.

Ο διαγωνισμός θα φιλοξενήσει ομάδες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα διαγωνιστούνε παρουσιάζοντας K-POP χορογραφίες και solo performances μπροστά σε εξειδικευμένη κριτική επιτροπή. Θα αναδειχθούνε οι καλύτερες ομάδες και solo για το 2026 σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες : 7-13, 14-17, 18+

Οι νικητές θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τους υποστηρικτές της διοργάνωσης , καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στο infinite Camp στην Πολωνία.

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από καταξιωμένους χορογράφους, αναγνωρισμένους στον χώρο της K-POP σκηνής, όπως οι Yeojin (Korea), Mood Dok(Korea), Hoynnaa (France).

Παράλληλα με τον διαγωνισμό, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούνε σεμινάρια από τους προσκεκλημένους χορογράφους , ενώ θα υπάρχουνε pop-up stores και random dance για το κοινό.

To Choom k-pop festival 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την K-Pop κοινότητα στην Ελλάδα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία διαγωνισμού, training και ψυχαγωγίας!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο [email protected]

CHOOM KPOP FESTIVAL

Palaion Patron Germanou 6, 54622

2310543858/6945301825

www.choomkpopfestival.gr