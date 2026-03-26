HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη

Το Ghetto Blaster έχει την τιμή να διοργανώσει για 15η χρονιά στην Ελλάδα τον προκριματικό του κορυφαίου διαγωνισμού Hip Hop χορογραφίας με τίτλο HipΗop International Greece & Cyprus 2026.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως ,ενώ τα τελικά για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή πραγματοποιούνται στο Φοίνιξ – Αριζόνα (USA). Οι Αμερικανοί διοργανωτές είναι υπεύθυνοι και για το επιτυχημένο TV show με τίτλο America’s Best Dance Crew.

O διαγωνισμός για το 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης χωρητικότητας 2500 θεατών. Ομάδες από όλες τις πόλεις της Ελλάδος και Κύπρο θα διαγωνιστούν παρουσιάζοντας στην κριτική επιτροπή Hip Hop χορογραφίες. Οι κριτική επιτροπή θα ανακηρύξει τις καλύτερες ομάδες Hip Hop για το 2025 στις 3 ηλικιακές κατηγορίες : 7–12, 13–17, 18+ .

Τέλος θα υπάρξει η εντυπωσιακή κατηγόρια MEGA CREW και JV Mega Crew όπου οι ομάδες θα αποτελούνται από 10 μέχρι 40 άτομα ενώ θα υπάρχει η κατηγορία Mini Crew από ομάδες που θα αποτελούνται από 3 έως 4 άτομα!!! Φέτος προστίθενται για πρώτη φορά και οι νέες κατηγορίες Juvenile & Teenage!!! Με αφορμή τον εορτασμό των 15 χρόνων θα γίνει απονομή Hall Of Fame για να τιμήσουμε τις ομάδες Adults που έχουν πρωταγωνιστήσει και θα υπάρχει εμφάνιση έκπληξη από Rap καλλιτέχνη!!!

Οι νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τους υποστηρικτές του διαγωνισμού αξίας 3500euros και οι 5 πρώτες της κάθε κατηγορίας θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στους τελικούς στο Φοίνιξ της Αριζόνα!!!

Πιο συγκεκριμένα οι κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ονόματα διεθνής εμβέλειας όπως Joel (Γαλλία), Leslie King (Ολλανδία), Paul (Ρουμανία), Jay Lopez (Μεξικό), Sherman (Ολλανδία), Matthew (Αγγλία), Adrienn (Ουγγαρία) με τεράστια εμπειρία ως κριτές σε παγκόσμια πρωταθλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο: [email protected]