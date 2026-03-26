Μουσική 26.03.2026

HipHop International Greece 2026 – Ο κορυφαίος διαγωνισμός χορού στη Θεσσαλονίκη

Το Ghetto Blaster έχει την τιμή να διοργανώσει για 15η χρονιά στην Ελλάδα τον προκριματικό του κορυφαίου διαγωνισμού Hip Hop χορογραφίας με τίτλο HipΗop International Greece & Cyprus 2026.
Mad.gr

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε 40 χώρες παγκοσμίως ,ενώ τα τελικά για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή πραγματοποιούνται στο Φοίνιξ – Αριζόνα (USA). Οι Αμερικανοί διοργανωτές  είναι υπεύθυνοι και για το επιτυχημένο TV show με τίτλο Americas Best Dance Crew.

O διαγωνισμός για το 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης χωρητικότητας 2500 θεατών. Ομάδες από όλες τις πόλεις της Ελλάδος και Κύπρο θα διαγωνιστούν παρουσιάζοντας στην κριτική επιτροπή Hip Hop χορογραφίες. Οι κριτική επιτροπή θα ανακηρύξει τις καλύτερες ομάδες Hip Hop για το 2025 στις 3 ηλικιακές κατηγορίες : 7–12, 13–17, 18+ .

Τέλος θα υπάρξει η εντυπωσιακή κατηγόρια MEGA CREW και JV Mega Crew όπου οι ομάδες θα αποτελούνται από 10 μέχρι 40 άτομα ενώ θα υπάρχει η κατηγορία Mini Crew από ομάδες που θα αποτελούνται από 3 έως 4 άτομα!!! Φέτος προστίθενται για πρώτη φορά και οι νέες κατηγορίες Juvenile & Teenage!!! Με αφορμή τον εορτασμό των 15 χρόνων θα γίνει απονομή Hall Of Fame για να τιμήσουμε τις ομάδες Adults που έχουν πρωταγωνιστήσει και  θα υπάρχει εμφάνιση έκπληξη από Rap καλλιτέχνη!!!

Οι νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τους υποστηρικτές του διαγωνισμού αξίας 3500euros και οι 5 πρώτες της κάθε κατηγορίας θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους  στους τελικούς στο Φοίνιξ της Αριζόνα!!!

Πιο συγκεκριμένα οι κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ονόματα διεθνής εμβέλειας όπως Joel (Γαλλία), Leslie King (Ολλανδία), Paul (Ρουμανία), Jay Lopez (Μεξικό),  Sherman (Ολλανδία), Matthew (Αγγλία), Adrienn (Ουγγαρία) με τεράστια εμπειρία ως κριτές σε παγκόσμια πρωταθλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο: [email protected]

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

event HipHop International Greece μουσική ΧΟΡΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μετά από αδιαθεσία

Κατερίνα Καινούργιου: Δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μετά από αδιαθεσία

26.03.2026
Επόμενο
Το σόι σου: Μια κακόγουστη παπουτσοθήκη φέρνει τα πάνω κάτω στο επεισόδιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου

Το σόι σου: Μια κακόγουστη παπουτσοθήκη φέρνει τα πάνω κάτω στο επεισόδιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου

26.03.2026

Δες επίσης

Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge
Μουσικά Νέα

Broadway: Η Megan Thee Stallion αποθεώθηκε στο Moulin Rouge

26.03.2026
«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc
Cinema

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

26.03.2026
Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη
City Guide

Το πρώτο Choom K-pop festival 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη

26.03.2026
By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS
Cinema

By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

26.03.2026
Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα λανσάρουν το νέο τους creative label

26.03.2026
Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»
Μουσικά Νέα

Η Χάρις Αλεξίου μιλά για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ – «Εγώ του το ζήτησα»

26.03.2026
Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης
Μουσικά Νέα

Η Rosalía διέκοψε συναυλία λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης

26.03.2026
Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα
City Guide

Εντυπωσιακή η στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στο Σύνταγμα

25.03.2026
Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα (Video)
City Guide

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα (Video)

25.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα