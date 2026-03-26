Κατερίνα Καινούργιου: Δεν εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή μετά από αδιαθεσία

Απούσα από τη «Super Κατερίνα» ήταν σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου μετά από μικρή αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής

Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, από το πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα, καθώς ένιωσε μια μικρή αδιαθεσία. Η παρουσιάστρια παρέμεινε στο σπίτι της για να ξεκουραστεί, ενώ σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στον «αέρα» της εκπομπής, αναμένεται να επιστρέψει κανονικά την επόμενη ημέρα.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, που ανέλαβε προσωρινά την παρουσίαση, εξήγησε πως η απουσία της παρουσιάστριας οφείλεται σε μια μικρή αδιαθεσία και διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα, ανέφερε με χιούμορ πως δεν υπάρχει κάποιο άλλο γεγονός πίσω από την απουσία της, τονίζοντας πως η ίδια είναι καλά και θα επιστρέψει σύντομα στο πλατό.

Η παρουσιάστρια του Alpha TV είχε εμφανιστεί κανονικά στην εκπομπή την προηγούμενη ημέρα, ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής είχε αναφέρει ότι πλησιάζει η περίοδος που θα χρειαστεί να αποχωρήσει προσωρινά από τα επαγγελματικά της καθήκοντα, ώστε να ξεκουραστεί τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της.

Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στον «αέρα» της εκπομπής, η ίδια αποκάλυψε πως ένιωσε ξαφνικά μια μικρή αδιαθεσία και είχε την αίσθηση ότι ίσως ανεβάζει πυρετό. Οι συνεργάτες της έσπευσαν να βεβαιωθούν πως είναι καλά, με την παρουσιάστρια να συνεχίζει κανονικά τη ροή της εκπομπής.

Λίγο αργότερα όμως, μετά το προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα γύρω στις 12:15, η Κατερίνα Καινούργιου δεν επέστρεψε στο στούντιο. Την παρουσίαση για τα τελευταία περίπου 45 λεπτά της εκπομπής ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την κατάσταση της παρουσιάστριας.

Όπως έγινε γνωστό, η απουσία της ήταν προληπτική, ώστε να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, η παρουσιάστρια αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στο πλατό την επόμενη ημέρα.





