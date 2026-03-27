Η Zendaya φέρνει ξανά τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί με λευκό φόρεμα

Η Zendaya μαγνητίζει τα βλέμματα στο Παρίσι με ένα λευκό φόρεμα Louis Vuitton και μαύρες λεπτομέρειες που θυμίζουν Old Hollywood glamour

Η Zendaya συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της εμπνευσμένες από bridal looks, κάνοντας ακόμα μία λευκή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama στο Παρίσι, συνοδευόμενη από τον συμπρωταγωνιστή της, Robert Pattinson.

Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία Louis Vuitton αποκλειστικά για εκείνη. Το μακρύ λευκό φόρεμα είχε καθαρές γραμμές, μακριά μανίκια και διακριτικά δομημένους ώμους, προσδίδοντας όγκο και βάθος στη σιλουέτα της.

Η εμφάνιση αναβαθμίστηκε με έναν εντυπωσιακό μαύρο φιόγκο στο πίσω μέρος, ο οποίος καταλήγει σε μια δραματική ουρά που ακολουθούσε την Zendaya σε κάθε της βήμα στο κόκκινο χαλί. Η αντίθεση ανάμεσα στο λευκό ύφασμα και τη μαύρη λεπτομέρεια έδινε έναν αέρα παλιάς Hollywood αισθητικής, με στοιχεία tuxedo, ενώ το τολμηρό σκίσιμο στο μπροστινό μέρος του φορέματος προσέθετε μια διακριτική δόση αισθησιασμού.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα bouffant updo εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’60, με απαλά κύματα που πλαισίωναν το πρόσωπό της, ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε φυσικό, τονίζοντας τα μάτια με winged eyeliner. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με διακριτικά αλλά λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα και ένα χρυσό δαχτυλίδι, αναζωπυρώνοντας τις φήμες γύρω από τον γάμο της με τον Tom Holland, ο οποίος δεν ήταν μαζί της στην πρεμιέρα.

