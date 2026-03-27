Η Zendaya φέρνει ξανά τον ρομαντισμό στο κόκκινο χαλί με λευκό φόρεμα

Η Zendaya μαγνητίζει τα βλέμματα στο Παρίσι με ένα λευκό φόρεμα Louis Vuitton και μαύρες λεπτομέρειες που θυμίζουν Old Hollywood glamour
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zendaya συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της εμπνευσμένες από bridal looks, κάνοντας ακόμα μία λευκή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, αυτή τη φορά στην πρεμιέρα της ταινίας The Drama στο Παρίσι, συνοδευόμενη από τον συμπρωταγωνιστή της, Robert Pattinson.

Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία Louis Vuitton αποκλειστικά για εκείνη. Το μακρύ λευκό φόρεμα είχε καθαρές γραμμές, μακριά μανίκια και διακριτικά δομημένους ώμους, προσδίδοντας όγκο και βάθος στη σιλουέτα της.

Η εμφάνιση αναβαθμίστηκε με έναν εντυπωσιακό μαύρο φιόγκο στο πίσω μέρος, ο οποίος καταλήγει σε μια δραματική ουρά που ακολουθούσε την Zendaya σε κάθε της βήμα στο κόκκινο χαλί. Η αντίθεση ανάμεσα στο λευκό ύφασμα και τη μαύρη λεπτομέρεια έδινε έναν αέρα παλιάς Hollywood αισθητικής, με στοιχεία tuxedo, ενώ το τολμηρό σκίσιμο στο μπροστινό μέρος του φορέματος προσέθετε μια διακριτική δόση αισθησιασμού.

Τα μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε ένα bouffant updo εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’60, με απαλά κύματα που πλαισίωναν το πρόσωπό της, ενώ το μακιγιάζ παρέμεινε φυσικό, τονίζοντας τα μάτια με winged eyeliner. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με διακριτικά αλλά λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα και ένα χρυσό δαχτυλίδι, αναζωπυρώνοντας τις φήμες γύρω από τον γάμο της με τον Tom Holland, ο οποίος δεν ήταν μαζί της στην πρεμιέρα.

Fashion Zendaya
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Chappell Roan: Ο σωματοφύλακας αναλαμβάνει την ευθύνη για το συμβάν Jorginho

Οι Olivia Dean, Lola Young και Lily Allen στις υποψηφιότητες των βραβείων Ivor Novello

Cherry Copper: Η ζεστή χάλκινη τάση που φέρνει φρεσκάδα στα μαλλιά σου

Ανώριμα στον έρωτα: Τα 4 ζώδια που δυσκολεύονται με τη δέσμευση

Φέρε τον τροπικό παράδεισο στο μπαλκόνι σου φυτεύοντας ανανά

Νηστίσιμα μπισκότα που θα σε κάνουν να γλείφεις τα δάχτυλά σου

7 λαμπάδες που ζηλέψουν όλοι γύρω σου στην Ανάσταση

Οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ’Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες

Αυτό είναι το τραγούδι που θα σε συντροφεύσει όλη την άνοιξη σύμφωνα με το ζώδιό σου

Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές