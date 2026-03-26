Fashion 26.03.2026

Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου

schiaparelli
Από τις τολμηρές σουρεαλιστικές δημιουργίες της Elsa Schiaparelli μέχρι τα εντυπωσιακά haute couture σχέδια του Daniel Roseberry
Μαρία Χατζηγιάννη

Η θρυλική Elsa Schiaparelli και η τέχνη της μόδας ζωντανεύουν ξανά στο Λονδίνο με την έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art», που ανοίγει τις πύλες της στο Μουσείο Victoria & Albert από τις 28 Μαρτίου έως τον Νοέμβριο. Η έκθεση αφηγείται την ιστορία ενός από τα πιο καινοτόμα οίκους μόδας του 20ού αιώνα, από την ίδρυσή του το 1927 μέχρι την σύγχρονη εποχή υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Daniel Roseberry.

Η Schiaparelli έγινε διάσημη για τα τολμηρά και σουρεαλιστικά σχέδιά της, συνδυάζοντας μόδα και τέχνη μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Salvador Dalí και Jean Cocteau. Από τα trompe l’oeil πλεκτά της μέχρι τα πιο θεατρικά κομμάτια της, η σχεδιάστρια αναδείκνυε πάντα τη φαντασία, το χιούμορ και την τόλμη, δημιουργώντας ρούχα που ξεπερνούσαν τη λειτουργικότητα και γίνονταν έργα τέχνης.

schiaparelli
Στην έκθεση παρουσιάζονται πάνω από 200 αντικείμενα: φορέματα, καπέλα, γάντια, κοσμήματα αλλά και φωτογραφίες και έργα τέχνης που αποτυπώνουν την ιστορία του οίκου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα κομμάτια της σημερινής συλλογής, όπως το κόκκινο φόρεμα που φόρεσε η Ariana Grande στα Oscars 2025, αλλά και κλασικά σχέδια της Schiaparelli όπως το διάσημο φόρεμα με το σκέλεθρο και το lobster dress.

Ο Daniel Roseberry, δημιουργικός διευθυντής από το 2019, κρατά ζωντανό το σουρεαλιστικό πνεύμα της Elsa, μεταφέροντας τις ιστορικές φόρμες, τις ασυνήθιστες χρωματικές συνθέσεις και τις haute couture τεχνικές στο σήμερα, απευθυνόμενος σε ένα σύγχρονο κοινό χωρίς να χάνει την αίσθηση της πρωτοπορίας.

Όπως είχε πει η ίδια η Elsa Schiaparelli: «Στις δύσκολες εποχές, η μόδα είναι προκλητική». Αυτό το μότο παραμένει επίκαιρο και σήμερα, καθώς η έκθεση προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του πώς η μόδα μπορεί να γίνει τέχνη, αψηφώντας τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα σύμπαν γεμάτο σουρεαλιστικά αντικείμενα, από χρυσά παλαιά κοσμήματα μέχρι εντυπωσιακά ρούχα με απροσδόκητες λεπτομέρειες, και να δουν πώς η Schiaparelli συνδέει την αισθητική, την κουλτούρα και τη δημιουργικότητα με έναν μοναδικό τρόπο που παραμένει διαχρονικός.

Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» δεν είναι απλά μια αναδρομή στη μόδα του παρελθόντος, αλλά μια γιορτή της δημιουργικότητας και της τόλμης, που υπενθυμίζει ότι η Schiaparelli ήταν, και παραμένει, μια από τις πιο σημαντικές φωνές στην ιστορία της μόδας.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

26.03.2026
Ο Spider-Man γράφει ιστορία – Το trailer ξεπέρασε το 1 δισ. views

Ο Spider-Man γράφει ιστορία – Το trailer ξεπέρασε το 1 δισ. views

26.03.2026

Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks
Beauty

26.03.2026
Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης
Life

26.03.2026
Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά
Life

26.03.2026
Αυτές είναι οι 5 beauty τάσεις που θα σε βάλουν σε ανοιξιάτικο mood
Beauty

26.03.2026
Έτσι θα φορέσεις το πουκάμισό σου χωρίς να φαίνεται ξεπερασμένο
Fashion

26.03.2026
3 ζώδια θα έχουν έναν πραγματικά δύσκολο Απρίλη
Life

26.03.2026
Πόσα λεφτά πρέπει να βάζεις στην άκρη κάθε μήνα για να πας διακοπές το καλοκαίρι
Life

25.03.2026
11 σημάδια στο σπίτι του που θα σου πουν ποιος πραγματικά είναι
Life

25.03.2026
Πώς να δημιουργήσεις νέες φιλίες στην ενήλικη ζωή
Life

25.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα