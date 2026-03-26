Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου

Η θρυλική Elsa Schiaparelli και η τέχνη της μόδας ζωντανεύουν ξανά στο Λονδίνο με την έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art», που ανοίγει τις πύλες της στο Μουσείο Victoria & Albert από τις 28 Μαρτίου έως τον Νοέμβριο. Η έκθεση αφηγείται την ιστορία ενός από τα πιο καινοτόμα οίκους μόδας του 20ού αιώνα, από την ίδρυσή του το 1927 μέχρι την σύγχρονη εποχή υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Daniel Roseberry.

Η Schiaparelli έγινε διάσημη για τα τολμηρά και σουρεαλιστικά σχέδιά της, συνδυάζοντας μόδα και τέχνη μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Salvador Dalí και Jean Cocteau. Από τα trompe l’oeil πλεκτά της μέχρι τα πιο θεατρικά κομμάτια της, η σχεδιάστρια αναδείκνυε πάντα τη φαντασία, το χιούμορ και την τόλμη, δημιουργώντας ρούχα που ξεπερνούσαν τη λειτουργικότητα και γίνονταν έργα τέχνης.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πάνω από 200 αντικείμενα: φορέματα, καπέλα, γάντια, κοσμήματα αλλά και φωτογραφίες και έργα τέχνης που αποτυπώνουν την ιστορία του οίκου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα κομμάτια της σημερινής συλλογής, όπως το κόκκινο φόρεμα που φόρεσε η Ariana Grande στα Oscars 2025, αλλά και κλασικά σχέδια της Schiaparelli όπως το διάσημο φόρεμα με το σκέλεθρο και το lobster dress.

Ο Daniel Roseberry, δημιουργικός διευθυντής από το 2019, κρατά ζωντανό το σουρεαλιστικό πνεύμα της Elsa, μεταφέροντας τις ιστορικές φόρμες, τις ασυνήθιστες χρωματικές συνθέσεις και τις haute couture τεχνικές στο σήμερα, απευθυνόμενος σε ένα σύγχρονο κοινό χωρίς να χάνει την αίσθηση της πρωτοπορίας.

Όπως είχε πει η ίδια η Elsa Schiaparelli: «Στις δύσκολες εποχές, η μόδα είναι προκλητική». Αυτό το μότο παραμένει επίκαιρο και σήμερα, καθώς η έκθεση προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του πώς η μόδα μπορεί να γίνει τέχνη, αψηφώντας τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε ένα σύμπαν γεμάτο σουρεαλιστικά αντικείμενα, από χρυσά παλαιά κοσμήματα μέχρι εντυπωσιακά ρούχα με απροσδόκητες λεπτομέρειες, και να δουν πώς η Schiaparelli συνδέει την αισθητική, την κουλτούρα και τη δημιουργικότητα με έναν μοναδικό τρόπο που παραμένει διαχρονικός.

Η έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» δεν είναι απλά μια αναδρομή στη μόδα του παρελθόντος, αλλά μια γιορτή της δημιουργικότητας και της τόλμης, που υπενθυμίζει ότι η Schiaparelli ήταν, και παραμένει, μια από τις πιο σημαντικές φωνές στην ιστορία της μόδας.

