Ο Spider-Man γράφει ιστορία – Το trailer ξεπέρασε το 1 δισ. views

Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» με τον Tom Holland σπάει κάθε ρεκόρ πριν καν βγει στις αίθουσες

Το «Spider-Man: Brand New Day» συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αυτή τη φορά με το trailer του να σημειώνει ένα πρωτοφανές επίτευγμα. Το trailer ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες από την κυκλοφορία του. Το trailer, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony στις 17 Μαρτίου, έχει ήδη φτάσει τα 1,1 δισεκατομμύρια views, καθιστώντας το το πιο επιτυχημένο trailer στην ιστορία του κινηματογράφου.

Μέσα στο πρώτο 24ωρο, το βίντεο συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια προβολές, καταγράφοντας την πιο δυναμική πρεμιέρα trailer όχι μόνο για ταινία, αλλά και για οποιοδήποτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ξεπερνώντας ακόμη και video games. Μάλιστα, μέσα σε μόλις οκτώ ώρες είχε ήδη αγγίξει τα 373 εκατομμύρια views παγκοσμίως.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο «Deadpool and Wolverine», το οποίο είχε συγκεντρώσει 365 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ενώ το trailer του «Grand Theft Auto VI» κατείχε το ρεκόρ συνολικά με 475 εκατομμύρια προβολές στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του franchise, καθώς και η προηγούμενη ταινία «Spider-Man: No Way Home» είχε καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, με 355,5 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο 24ωρο και συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στο «Brand New Day», ο Tom Holland επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man, σε μια ιστορία που ακολουθεί τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας, όπου ο κόσμος έχει ξεχάσει την ταυτότητα του Peter Parker. Στο πλευρό του συμμετέχουν οι Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo και Michael Mando. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Destin Daniel Cretton, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Chris McKenna και Erik Sommers.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι πρόκειται ήδη για ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

