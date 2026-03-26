Screen News 26.03.2026

Ο Spider-Man γράφει ιστορία – Το trailer ξεπέρασε το 1 δισ. views

Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» με τον Tom Holland σπάει κάθε ρεκόρ πριν καν βγει στις αίθουσες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Spider-Man: Brand New Day» συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αυτή τη φορά με το trailer του να σημειώνει ένα πρωτοφανές επίτευγμα. Το trailer ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες από την κυκλοφορία του. Το trailer, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Sony στις 17 Μαρτίου, έχει ήδη φτάσει τα 1,1 δισεκατομμύρια views, καθιστώντας το το πιο επιτυχημένο trailer στην ιστορία του κινηματογράφου.

Μέσα στο πρώτο 24ωρο, το βίντεο συγκέντρωσε 718,6 εκατομμύρια προβολές, καταγράφοντας την πιο δυναμική πρεμιέρα trailer όχι μόνο για ταινία, αλλά και για οποιοδήποτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ξεπερνώντας ακόμη και video games. Μάλιστα, μέσα σε μόλις οκτώ ώρες είχε ήδη αγγίξει τα 373 εκατομμύρια views παγκοσμίως.

Διάβασε επίσης: Ο Spider Man «έριξε» το ίντερνετ με 718.6 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στο «Deadpool and Wolverine», το οποίο είχε συγκεντρώσει 365 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ενώ το trailer του «Grand Theft Auto VI» κατείχε το ρεκόρ συνολικά με 475 εκατομμύρια προβολές στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του franchise, καθώς και η προηγούμενη ταινία «Spider-Man: No Way Home» είχε καταγράψει εντυπωσιακές επιδόσεις, με 355,5 εκατομμύρια προβολές στο πρώτο 24ωρο και συνολικά έσοδα που έφτασαν τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στο «Brand New Day», ο Tom Holland επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man, σε μια ιστορία που ακολουθεί τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας, όπου ο κόσμος έχει ξεχάσει την ταυτότητα του Peter Parker. Στο πλευρό του συμμετέχουν οι Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo και Michael Mando. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Destin Daniel Cretton, ενώ το σενάριο έχουν γράψει οι Chris McKenna και Erik Sommers.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι πρόκειται ήδη για ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Ο Tom Holland δίνει νέα πνοή στον Spider-Man και το πολύαναμενόμενο trailer το αποδεικνύει (video)

Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου

Νίκος Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για τη σχέση του με τη Μελίνα Νικολαΐδη

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc
Cinema

«Αζήτητοι»: Η συγκλονιστική ιστορία των ασθενών του «Σωτηρία» στο CineDoc

26.03.2026
Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα
Cinema

Η Anne Hathaway έθεσε όρους στο The Devil Wears Prada 2 για τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα

26.03.2026
Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας
Cinema

Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας

26.03.2026
By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS
Cinema

By order of the Peaky Blinders… Ο Tommy Shelby «έφαγε» τους BTS

26.03.2026
Ο Stephen Colbert αναλαμβάνει το σενάριο της νέας ταινίας για τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών»
Cinema

Ο Stephen Colbert αναλαμβάνει το σενάριο της νέας ταινίας για τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών»

26.03.2026
Η ιστορία αγάπης που κανείς δεν περίμενε, έρχεται στο Bridgerton 5
Cinema

Η ιστορία αγάπης που κανείς δεν περίμενε, έρχεται στο Bridgerton 5

26.03.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: «Ένας Άγνωστος», «Όργουελ» και «Δυστυχώς Βρίζω» στα σινεμά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: «Ένας Άγνωστος», «Όργουελ» και «Δυστυχώς Βρίζω» στα σινεμά

26.03.2026
Στο φως η πρώτη εικόνα από τη νέα σειρά Harry Potter
Cinema

Στο φως η πρώτη εικόνα από τη νέα σειρά Harry Potter

26.03.2026
Ο Ryan Gosling μιλά για τη Meryl Streep και το διαδίκτυο την αποθεώνει
Cinema

Ο Ryan Gosling μιλά για τη Meryl Streep και το διαδίκτυο την αποθεώνει

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα