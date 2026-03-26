Living 26.03.2026

Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Η στρατηγική του υπουργείου, τα μικροδορυφορικά προγράμματα και οι στόχοι για ισχυρή ελληνική παρουσία στο διάστημα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται η ελληνική διαστημική δραστηριότητα, με αιχμή την πρώτη συμμετοχή Έλληνα σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και την επιτάχυνση του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης επιχειρεί να αξιοποιήσει τις προοπτικές του διαστήματος, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος και την ενίσχυση της θέσης της χώρας στον διεθνή χάρτη της αεροδιαστημικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή του Αδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για μελλοντική ένταξη σε διεθνείς διαστημικές αποστολές. Ο Αδριανός Γολέμης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης, και έχει ήδη διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στον ESA. Εκτός των άλλων, υπηρέτησε ως «χειρουργός πτήσης» αστροναυτών, ενώ συμμετείχε σε διάφορες απαιτητικές αποστολές, όπως η 12μηνη παραμονή του στον ερευνητικό σταθμό Concordia, στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο 2026 και περιλαμβάνει εντατική θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, στοιχεία απαραίτητα για την επιλογή σε αποστολές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως υπογράμμισε ο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, η εξέλιξη αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη και συνεκτική στρατηγική που ήδη εφαρμόζεται. Ήδη 6 μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η εκτόξευση ακόμη 6 ελληνικών νανοδορυφόρων. Τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί και νέα αποστολή με επιπλέον 7 δορυφόρους, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να παρουσιαστεί και η Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα, η οποία έχει εκπονηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και θεωρείται κρίσιμη για την οργανωμένη ανάπτυξη του κλάδου.

Αδριανός Γολέμης διάστημα ΕΛΛΑΔΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας

Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας

26.03.2026
Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου

Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου

26.03.2026

