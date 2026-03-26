Ο Harry Potter επιστρέφει: Το πρώτο τρέιλερ της σειράς και η ημερομηνία πρεμιέρας

Η νέα σειρά Harry Potter and the Philosopher’s Stone έρχεται στο HBO Max με νέο καστ και πιστή μεταφορά του πρώτου βιβλίου

Το HBO Max αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ της νέας τηλεοπτικής σειράς Harry Potter and the Philosopher’s Stone, φέρνοντας ξανά στη ζωή τον μαγικό κόσμο του Χόγκουαρτς με φρέσκια και αναλυτική προσέγγιση των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Η σειρά υπόσχεται να εμβαθύνει σε λεπτομέρειες που οι ταινίες δεν πρόλαβαν να καλύψουν και μας συστήνει το νέο καστ των πρωταγωνιστών.

Η ιστορία ξεκινά με τον Harry Potter, τον οποίο υποδύεται ο Dominic MacLaflin, να ζει στο μικρό δωμάτιο κάτω από τη σκάλα στο σπίτι των Dursley. Εκεί, αντιμετωπίζει την κακομεταχείριση του ξαδέρφου του Dudley και τις αυστηρές παρατηρήσεις της θείας του Petunia, η οποία τον κουρεύει χωρίς τη θέλησή του. Η καθημερινότητά του αλλάζει όταν λαμβάνει την επιστολή από το Χόγκουαρτς και ο Hagrid, τον οποίο υποδύεται ο Nick Frost, του αποκαλύπτει τον κόσμο των μάγων και του δίνει πληροφορίες για τους γονείς του.

Με τις αποσκευές του στο καρότσι, ο Harry επιβιβάζεται στο Hogwarts Express και εκεί γνωρίζει τον Ron Weasley, στον οποίο δίνει ζωή ο Alastair Stout, και την Hermione Granger, την οποία υποδύεται η Arabella Stanton. Μαζί θα σχηματίσουν την ιστορική τριάδα που θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Σχολής Μαγείας και θα βρεθεί αντιμέτωπη με την αυξανόμενη απειλή του Lord Voldemort.

Στη σειρά εμφανίζονται επίσης οι John Lithgow στο ρόλο του Albus Dumbledore, Luke Thallon ως Quirinus Quirrell, Janet McTeer ως Minerva McGonagall, Lox Pratt ως Draco Malfoy, Catherine Parkinson ως Molly Weasley, Paul Whitehouse ως Argus Filch και Papa Essiedu ως Severus Snape. Η παραγωγή πραγματοποιείται στα Warner Bros. Studios Leavesden στη Βρετανία, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Mark Mylod και με showrunner τη Francesca Gardiner. Οι ηθοποιοί επιλέχθηκαν μετά από εκτενή αναζήτηση, ώστε να μεγαλώνουν παράλληλα με τους χαρακτήρες τους και να παραμένει πιστή η ανάπτυξή τους σε κάθε σεζόν.

Η πρεμιέρα της πρώτης σεζόν έχει προγραμματιστεί για τα Χριστούγεννα του 2026, σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου, προσφέροντας στους νέους αλλά και στους παλιούς θαυμαστές την ευκαιρία να ξαναζήσουν τη μαγεία του Χόγκουαρτς μέσα από μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία.

