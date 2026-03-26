Streaming News 26.03.2026

Η ιστορία αγάπης που κανείς δεν περίμενε, έρχεται στο Bridgerton 5

Η Francesca αποκτά τη δική της ρομαντική διαδρομή, σε μια νέα αφηγηματική κατεύθυνση για τη σειρά του Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την τέταρτη σεζόν του «Bridgerton», όμως οι πρώτες πληροφορίες για τον νέο κύκλο ήδη προκαλούν συζητήσεις. Η πέμπτη σεζόν θα εστιάσει σε μια διαφορετική και πιο τολμηρή ιστορία αγάπης, με πρωταγωνίστρια τη Francesca Bridgerton. Τον ρόλο ενσαρκώνει η Hannah Dodd, η οποία αυτή τη φορά περνά στο επίκεντρο της αφήγησης, με μια ρομαντική εξέλιξη που διαφοροποιείται από όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα στη σειρά.

Η Francesca Bridgerton θα αναπτύξει δεσμό με τη Michaela, την οποία υποδύεται η Masali Baduza. Οι δύο χαρακτήρες είχαν ήδη γνωριστεί στην προηγούμενη σεζόν, περνώντας από αρχική ένταση σε φιλία και πλέον σε κάτι πιο βαθύ και προσωπικό. Η νέα αυτή ιστορία αποτελεί την πρώτη φορά που μια σχέση ανάμεσα σε δύο γυναίκες βρίσκεται στο κέντρο της πλοκής του «Bridgerton», δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο είδος των ρομαντικών σειρών εποχής.

Η Francesca, η οποία είχε παντρευτεί τον John Stirling (Victor Alli) στην τρίτη σεζόν, έμεινε χήρα στα γεγονότα του τέταρτου κύκλου. Δύο χρόνια μετά τον θάνατό του, αποφασίζει να επιστρέψει στην κοινωνική ζωή και να εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο ενός γάμου, αρχικά με πιο πρακτική προσέγγιση. Ωστόσο, η επιστροφή της Michaela στο Λονδίνο για να αναλάβει την οικογενειακή περιουσία φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα που δεν περίμενε, οδηγώντας τη Francesca σε ένα δίλημμα ανάμεσα στη λογική και όσα πραγματικά αισθάνεται.

Όπως ανέφερε η Hannah Dodd, τέτοιες ιστορίες αγάπης σπάνια βρίσκουν χώρο σε σειρές εποχής, παρότι αποτελούν μέρος της πραγματικότητας.

Για τον λόγο αυτό, η παρουσία τους στην αφήγηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα της Julia Quinn. Η παραγωγή της νέας σεζόν, που θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, έχει ήδη ξεκινήσει, με το «Bridgerton» να συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπλουτίζει το αφηγηματικό του σύμπαν.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Stephen Colbert αναλαμβάνει το σενάριο της νέας ταινίας για τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών»
