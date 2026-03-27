Μουσικά Νέα 27.03.2026

Chappell Roan: Ο σωματοφύλακας αναλαμβάνει την ευθύνη για το συμβάν Jorginho

Ο σωματοφύλακας της Chappell Roan ξεκαθαρίζει ότι δεν ανήκε στην ομάδα ασφαλείας της Chappell Roan και ζητά συγγνώμη για την ένταση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρέθηκε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη Σάο Πάολο, με πρωταγωνιστές τη θετή κόρη του Jorginho και τη Chappell Roan. Ο σωματοφύλακας Pascal Duvier τοποθετήθηκε δημόσια, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για όσα συνέβησαν, ενώ παράλληλα επιχείρησε να αποσαφηνίσει τον ρόλο του.

Ο Pascal Duvier, ο οποίος φέρεται να ενεπλάκη στο περιστατικό με τη θετή κόρη του Jorginho σε ξενοδοχείο της Σάο Πάολο, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Instagram, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη συμπεριφορά του. Όπως ανέφερε «δεν συνηθίζω να απαντώ σε φήμες στο διαδίκτυο, όμως οι κατηγορίες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή είναι ανακριβείς και συνιστούν δυσφήμιση».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν αποτελούσε μέλος της προσωπικής ομάδας ασφαλείας της Chappell Roan και ξεκαθάρισε ότι ενήργησε ανεξάρτητα. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις αλληλεπιδράσεις της 21ης Μαρτίου. Βρισκόμουν στο ξενοδοχείο για λογαριασμό άλλου προσώπου και δεν ανήκα στην προσωπική ασφάλεια της Chappell Roan. Οι ενέργειές μου δεν έγιναν εκ μέρους της, της ομάδας της ή οποιουδήποτε άλλου», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Pascal Duvier, η παρέμβασή του βασίστηκε σε εκτίμηση της στιγμής, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από το ξενοδοχείο, περιστατικά των προηγούμενων ημερών και την αυξημένη ανάγκη για ασφάλεια. Όπως σημείωσε «η μόνη μου αλληλεπίδραση με τη μητέρα ήταν ήρεμη και με καλή πρόθεση, ωστόσο το αποτέλεσμα της συνάντησης είναι λυπηρό».

Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά τη θετή κόρη του Jorginho, η οποία είναι θαυμάστρια της Chappell Roan και βρέθηκε στο ξενοδοχείο πριν από την εμφάνιση της τραγουδίστριας στο φεστιβάλ Lollapalooza στη Σάο Πάολο.

Ο Jorginho ανέφερε ότι η κόρη του ενθουσιάστηκε όταν αναγνώρισε την τραγουδίστρια, χωρίς ωστόσο να την πλησιάσει ή να της ζητήσει κάτι. Όπως περιέγραψε «κατά τη διάρκεια του πρωινού, η καλλιτέχνιδα πέρασε από το τραπέζι τους. Η κόρη μου, όπως κάθε παιδί, ενθουσιάστηκε και ήθελε απλώς να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκείνη. Δεν την πλησίασε, δεν είπε τίποτα, δεν ζήτησε τίποτα». Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ένας σωματοφύλακας πλησίασε τη σύζυγό του Catherine Harding και την κόρη τους, μιλώντας με έντονο τρόπο και κατηγορώντας το παιδί για έλλειψη σεβασμού. Το περιστατικό φέρεται να προκάλεσε έντονη αναστάτωση στο παιδί, το οποίο ξέσπασε σε κλάματα.

Η Chappell Roan από την πλευρά της απάντησε δημόσια, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε καμία γνώση για το περιστατικό. Όπως δήλωσε «δεν είδα καν τη γυναίκα και το παιδί. Κανείς δεν με πλησίασε και κανείς δεν με ενόχλησε. Απλώς καθόμουν για πρωινό στο ξενοδοχείο». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν ζήτησε από κανέναν να παρέμβει, τονίζοντας «δεν έδωσα εντολή σε κανέναν να μιλήσει σε αυτή τη μητέρα και το παιδί. Δεν έκαναν τίποτα. Είναι άδικο η ασφάλεια να υποθέτει ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις χωρίς λόγο. Ζητώ συγγνώμη από τη μητέρα και το παιδί για την αναστάτωση».

Το περιστατικό προκάλεσε ευρύτερες αντιδράσεις, ενώ ο Eduardo Cavaliere δήλωσε ότι η Chappell Roan δεν θα προσκληθεί στο μέλλον στη μουσική διοργάνωση Todo Mundo no Rio, προσκαλώντας παράλληλα τη θετή κόρη του Jorginho ως επίτιμη καλεσμένη σε επόμενη εκδήλωση. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες εντάσεις της Chappell Roan με φωτογράφους και ζητήματα που έχει αναδείξει σχετικά με τη συμπεριφορά θαυμαστών, επισημαίνοντας την ανάγκη για σεβασμό στα προσωπικά όρια των καλλιτεχνών.

