Η Miley Cyrus κάνει την έκπληξη και κυκλοφορεί νέο τραγούδι από τη Hannah Montana

Η Miley Cyrus συνεχίζει τον εορτασμό για τα 20 χρόνια της «Hannah Montana», ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ενός νέου τραγουδιού που συνδέεται άμεσα με την πιο εμβληματική περίοδο της καριέρας της. Το κομμάτι «Younger You» έρχεται ως μια συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά και ως ένα προσωπικό μήνυμα προς τους θαυμαστές που την ακολουθούν από τα πρώτα της βήματα.

Η Miley Cyrus γνωστοποίησε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ότι το τραγούδι «Younger You», το οποίο ακούστηκε στο τέλος του επετειακού αφιερώματος «Hannah Montana 20th Anniversary Special», θα κυκλοφορήσει επίσημα την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αναβιώνει την εισαγωγή της Hannah Montana και γίνεται viral

Η ίδια τόνισε ότι η επέτειος αυτή δεν αφορά μόνο μια τηλεοπτική σειρά, αλλά ένα καθοριστικό σημείο στη ζωή της. Όπως ανέφερε «ο εορτασμός της Hannah Montana δεν είναι απλώς μια τιμή σε μια σειρά, είναι μια στιγμή ολοκλήρωσης για μένα. Ήταν η αρχή της ζωής που γνωρίζω σήμερα».

Το νέο τραγούδι αποτελεί ταυτόχρονα έναν τρόπο έκφρασης ευγνωμοσύνης προς το κοινό της, που στάθηκε δίπλα της από την εποχή που εμφανίστηκε για πρώτη φορά με την χαρακτηριστική ξανθιά περούκα. Όπως έγραψε «ο δεσμός που έχουμε με τους θαυμαστές μου είναι σπάνιος και πολύτιμος. Σας αγαπώ όλους βαθιά. Αυτό το επετειακό αφιέρωμα είναι ένα δώρο από εμένα προς τον νεότερο εαυτό σας, ένας τρόπος να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση και για το ότι μεγαλώσαμε μαζί σε κάθε βήμα».

Το «Hannah Montana 20th Anniversary Special», που προβλήθηκε στις 24 Μαρτίου, έφερε τη Miley Cyrus ξανά στο σύμπαν της επιτυχημένης σειράς του Disney Channel. Για τις ανάγκες της παραγωγής αναδημιουργήθηκαν σκηνικά της σειράς, ενώ η τραγουδίστρια εμφανίστηκε μαζί με τους γονείς της και παραχώρησε συνέντευξη στην Alex Cooper.

Το αφιέρωμα περιλάμβανε και ζωντανή εμφάνιση της Miley Cyrus, η οποία ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες από τη σειρά, όπως τα «Best of Both Worlds» και «The Climb», μπροστά σε κοινό.

Διάβασε επίσης: Miley Cyrus: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω τη Hannah Montana»

