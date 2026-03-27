Οι Olivia Dean, Lola Young και Lily Allen στις υποψηφιότητες των βραβείων Ivor Novello

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Ivor Novello Awards ανακοινώθηκαν, με τις Olivia Dean, Lola Young και Lily Allen να βρίσκονται ανάμεσα στα πιο δυνατά ονόματα της χρονιάς. Τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται από τα σημαντικότερα στη βρετανική μουσική σκηνή, καθώς εστιάζουν αποκλειστικά στην τέχνη της τραγουδοποιίας, αναγνωρίζοντας τη δημιουργική δύναμη πίσω από τα τραγούδια.

Για την Olivia Dean και τον Jacob Alon, αυτή είναι η πρώτη τους υποψηφιότητα, ενώ η Lola Young επιστρέφει δυναμικά με την τέταρτη συμμετοχή της. Η Florence Welch καταγράφει επίσης την τέταρτη υποψηφιότητά της, ενώ για τη Lily Allen είναι η τρίτη, με το άλμπουμ «West End Girl», την πρώτη της δισκογραφική δουλειά μετά από επτά χρόνια.

Η φετινή, 71η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 21 Μαΐου, τιμώντας τη διαχρονική επιρροή της μουσικής δημιουργίας. Ο επικεφαλής της The Ivors Academy, Roberto Neri, σημείωσε ότι οι φετινές υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν τη «δύναμη, την ποικιλομορφία και τη διεθνή επιρροή» της βρετανικής και ιρλανδικής τραγουδοποιίας.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά:

Καλύτερο άλμπουμ

Jim Legxacy – Black British Music (Jim Legxacy and Joe Stanley)

CMAT – Euro Country

Olivia Dean – The Art of Loving (Olivia Dean, Bastian Langebaek and Max Wolfgang)

Wolf Alice – The Clearing (Joff Oddie and Ellie Rowsell)

Lily Allen – West End Girl (Lily Allen, Chloe Angelides, Kito and Blue May)

Καλύτερο σύγχρονο τραγούδι

Gorillaz – Damascus, feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey (Damon Albarn, Yasiin Bey and Omar Souleyman)

Little Simz- Free (Alex Bonfanti, Miles Clinton James and Little Simz)

Self Esteem – I Do and I Don’t Care (Johan Hugo and Self Esteem)

Kae Tempest – I Stand on the Line (Fraser T Smith and Kae Tempest)

Kae Tempest – Know Yourself (Tom Rowlands, Fraser T Smith and Kae Tempest)

Καλύτερο τραγούδι (μουσικά και στιχουργικά)

Jacob Alon – Don’t Fall Asleep

Florence + The Machine – Everybody Scream (Mark Bowen, Mitski and Florence Welch)

Self Esteem – Focus is Power (Johan Hugo, Self Esteem and Jacob Vetter)

Wolf Alice – The Sofa (Ellie Rowsell)

Sugababes – Weeds (Tove Burman, Anya Jones and Jon Shave)

PRS – Πιο πολυπαιγμένο τραγούδι

Olivia Dean – Man I Need (Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. and Zach Nahome)

Lola Young – Messy

Myles Smith – Stargazing (Peter Fenn, Jesse Fink and Myles Smith)

Chrystal – The Days

Coldplay – Viva la Vida (Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion and Chris Martin)

Βραβείο ανερχόμενου καλλιτέχνη (Amazon Music)

Chloe Qisha

Divorce (Tiger Cohen-Towell, Felix Mackenzie-Barrow, Adam Peter-Smith and Kasper Sandstrøm)

Jacob Alon

kwn

Skye Newman

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική για ταινία

Jerskin Fendrix – Bugonia

Raffertie – Dragonfly

Robin Carolan – Nosferatu

Tom Hodge – Testimony

Daniel Blumberg – The Brutalist

Καλύτερο soundtrack για τηλεόραση

Aaron May and David Ridley – Adolescence

Sarah Warne – Lazarus

Gazelle Twin – Summerwater

Rael Jones – This City Is Ours

David Holmes and Brian Irvine – Trespasses

Η φετινή λίστα αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυναμική της σύγχρονης μουσικής σκηνής, με νέους δημιουργούς αλλά και καταξιωμένα ονόματα να συνυπάρχουν, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη της τραγουδοποιίας.

