Μουσικά Νέα 27.03.2026

Οι Olivia Dean, Lola Young και Lily Allen στις υποψηφιότητες των βραβείων Ivor Novello

Τα κορυφαία βραβεία τραγουδοποιίας στο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφουν με δυνατά ονόματα και νέες παρουσίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Ivor Novello Awards ανακοινώθηκαν, με τις Olivia Dean, Lola Young και Lily Allen να βρίσκονται ανάμεσα στα πιο δυνατά ονόματα της χρονιάς. Τα συγκεκριμένα βραβεία θεωρούνται από τα σημαντικότερα στη βρετανική μουσική σκηνή, καθώς εστιάζουν αποκλειστικά στην τέχνη της τραγουδοποιίας, αναγνωρίζοντας τη δημιουργική δύναμη πίσω από τα τραγούδια.

lily_allen
https://www.instagram.com/lilyallen/

Διάβασε επίσης: Ξεσπά η Olivia Dean για τα «χρυσά» εισιτήρια του live της και οι fans αποζημιώνονται

Για την Olivia Dean και τον Jacob Alon, αυτή είναι η πρώτη τους υποψηφιότητα, ενώ η Lola Young επιστρέφει δυναμικά με την τέταρτη συμμετοχή της. Η Florence Welch καταγράφει επίσης την τέταρτη υποψηφιότητά της, ενώ για τη Lily Allen είναι η τρίτη, με το άλμπουμ «West End Girl», την πρώτη της δισκογραφική δουλειά μετά από επτά χρόνια.

Η φετινή, 71η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 21 Μαΐου, τιμώντας τη διαχρονική επιρροή της μουσικής δημιουργίας. Ο επικεφαλής της The Ivors Academy, Roberto Neri, σημείωσε ότι οι φετινές υποψηφιότητες αντικατοπτρίζουν τη «δύναμη, την ποικιλομορφία και τη διεθνή επιρροή» της βρετανικής και ιρλανδικής τραγουδοποιίας.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά:

Καλύτερο άλμπουμ

  • Jim Legxacy – Black British Music (Jim Legxacy and Joe Stanley)
  • CMAT – Euro Country
  • Olivia Dean – The Art of Loving (Olivia Dean, Bastian Langebaek and Max Wolfgang)
  • Wolf Alice – The Clearing (Joff Oddie and Ellie Rowsell)
  • Lily Allen – West End Girl (Lily Allen, Chloe Angelides, Kito and Blue May)
Καλύτερο σύγχρονο τραγούδι

  • Gorillaz – Damascus, feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey (Damon Albarn, Yasiin Bey and Omar Souleyman)
  • Little Simz- Free (Alex Bonfanti, Miles Clinton James and Little Simz)
  • Self Esteem – I Do and I Don’t Care (Johan Hugo and Self Esteem)
  • Kae Tempest – I Stand on the Line (Fraser T Smith and Kae Tempest)
  • Kae Tempest – Know Yourself (Tom Rowlands, Fraser T Smith and Kae Tempest)
www.instagram.com/gorillaz

Καλύτερο τραγούδι (μουσικά και στιχουργικά)

  • Jacob Alon – Don’t Fall Asleep
  • Florence + The Machine – Everybody Scream (Mark Bowen, Mitski and Florence Welch)
  • Self Esteem – Focus is Power (Johan Hugo, Self Esteem and Jacob Vetter)
  • Wolf Alice – The Sofa (Ellie Rowsell)
  • Sugababes – Weeds (Tove Burman, Anya Jones and Jon Shave)
PRS – Πιο πολυπαιγμένο τραγούδι

  • Olivia Dean – Man I Need (Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. and Zach Nahome)
  • Lola Young – Messy
  • Myles Smith – Stargazing (Peter Fenn, Jesse Fink and Myles Smith)
  • Chrystal – The Days
  • Coldplay – Viva la Vida (Guy Berryman, Jonny Buckland, Will Champion and Chris Martin)
Βραβείο ανερχόμενου καλλιτέχνη (Amazon Music)

  • Chloe Qisha
  • Divorce (Tiger Cohen-Towell, Felix Mackenzie-Barrow, Adam Peter-Smith and Kasper Sandstrøm)
  • Jacob Alon
  • kwn
  • Skye Newman

Καλύτερη πρωτότυπη μουσική για ταινία

  • Jerskin Fendrix – Bugonia
  • Raffertie – Dragonfly
  • Robin Carolan – Nosferatu
  • Tom Hodge – Testimony
  • Daniel Blumberg – The Brutalist

Καλύτερο soundtrack για τηλεόραση

  • Aaron May and David Ridley – Adolescence
  • Sarah Warne – Lazarus
  • Gazelle Twin – Summerwater
  • Rael Jones – This City Is Ours
  • David Holmes and Brian Irvine – Trespasses
www.imdb.com

Η φετινή λίστα αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυναμική της σύγχρονης μουσικής σκηνής, με νέους δημιουργούς αλλά και καταξιωμένα ονόματα να συνυπάρχουν, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη της τραγουδοποιίας.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ivor Novello Lily Allen Lola Young Olivia Dean ΒΡΑΒΕΙΟ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
