Beauty 26.03.2026

Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks

Το καλοκαίρι πλησιάζει και οι πασαρέλες δείχνουν τα χρώματα που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος στο πεντικιούρ σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εποχή που τα πόδια μας επιτέλους θα βγουν από τα παπούτσια και τις κάλτσες πλησιάζει, και μαζί της φέρνει την τέλεια αφορμή για ένα λαμπερό και καλοκαιρινό πεντικιούρ. Με την άνοιξη να φέρνει ζέστη και στυλ που απαιτεί ανοιχτά παπούτσια, τα νύχια των ποδιών μας αξίζουν τη δέουσα φροντίδα και χρώμα.

Όπως συμβαίνει και με τη μόδα και την ομορφιά γενικότερα, η έμπνευση έρχεται από τις πασαρέλες των Fashion Weeks. Οι σχεδιαστές για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 μας δείχνουν τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν στα πόδια μας, μεταφέροντας τις τάσεις των νυχιών και στο πεντικιούρ.

Κόκκινο

Το έντονο κόκκινο παραμένει αγαπημένο χρώμα για τη νέα σεζόν. Μάρκες όπως η Etro και η Stella McCartney προτείνουν να βάψετε νύχια χεριών και ποδιών στο ίδιο χρώμα ή να αφήσετε τη διαφάνεια να αναδείξει το κόκκινο με ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα.

Cobalt blue

Το cobalt blue, που πρωταγωνιστεί και σε αξεσουάρ και ρούχα, φέρνει ένταση και κομψότητα στα πόδια σας. Το έχουμε δει στις συλλογές της Anna Sui και σε εμφανίσεις διασήμων όπως η Hailey Bieber. Είτε στο μανικιούρ είτε στο πεντικιούρ, αυτό το χρώμα δίνει λάμψη σε οποιοδήποτε σύνολο.

Anna Sui, Primavera-Verano 2026.Armando Grillo / Gorunway / Vogue France

Λιλά και παστέλ μοβ

Brands όπως η Zimmermann και η Fendi προτείνουν τα παστέλ μοβ και λιλά για ένα πιο διακριτικό αλλά μοντέρνο αποτέλεσμα. Αυτή η ρετρό απόχρωση ταιριάζει τέλεια με τα ανοιχτά καλοκαιρινά παπούτσια, προσδίδοντας μια φινέτσα που θυμίζει τις πασαρέλες της σεζόν.

Fendi, Primavera-Verano 2026.Gianluca Carraro / Gorunway/ Vogue France

Σοκολατί

Το σοκολατί καφέ, που κυριάρχησε το φθινόπωρο και τον χειμώνα, επιστρέφει και στο καλοκαίρι. Μάρκες όπως η Rabanne και η Gabriela Hearst συνδυάζουν τη σοκολατί απόχρωση με σανδάλια ή φλιπ-φλοπ, δημιουργώντας ένα στυλ που αναδεικνύει τα πόδια και δίνει ζεστή κομψότητα.

Rabanne, Primavera-Verano 2026.Launchmetrics / Spotlight/ Vogue France

Nude

Τέλος, brands όπως η Chloé και η Miu Miu προτείνουν nude και διαφανείς αποχρώσεις, για ένα μινιμαλιστικό και κομψό πεντικιούρ που ταιριάζει με κάθε σύνολο. Ακόμα και ο οίκος Valentino επέλεξε ουδέτερα χρώματα, δείχνοντας πως η απλότητα μπορεί να αναδείξει τα πόδια με έναν διαχρονικό τρόπο.

Miu Miu, Primavera-Verano 2026.Armando Grillo / Gorunway/ Vogue France

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

