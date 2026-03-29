Screen News 29.03.2026

Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud

Νέες ηχηρές προσθήκες στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας της Nintendo «The Super Mario Galaxy Movie» που ενώνει διαφορετικά σύμπαντα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Glen Powell εντάσσεται στο ήδη εντυπωσιακό καστ του «The Super Mario Galaxy Movie», αναλαμβάνοντας να δώσει φωνή στον Fox McCloud, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της Nintendo. Η είδηση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Glen Powell μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο φιλόδοξες animated παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η επιλογή του Glen Powell δεν θεωρείται τυχαία, καθώς ο ηθοποιός έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με ρόλους που σχετίζονται με την αεροπορία και τη δράση, όπως στο «Top Gun Maverick», στοιχείο που παραπέμπει άμεσα στον χαρακτήρα του Fox McCloud, ενός διαστημικού πιλότου από τη σειρά παιχνιδιών «Star Fox».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ryan Gosling: «Δεν είναι δουλειά του κοινού να κρατήσει ζωντανές τις αίθουσες»

Στην ταινία επιστρέφουν οι Chris Pratt και Charlie Day στους ρόλους των Mario και Luigi, ενώ το καστ συμπληρώνουν η Anya Taylor Joy ως Princess Peach, ο Jack Black ως Bowser και ο Keegan Michael Key ως Toad. Παράλληλα, η νέα παραγωγή φέρνει και φρέσκες προσθήκες, με τον Donald Glover να δανείζει τη φωνή του στον Yoshi, τον Benny Safdie στον Bowser Jr. και την Brie Larson στη Rosalina.

Η παρουσία του Fox McCloud αποτέλεσε έκπληξη για το κοινό, αν και οι πιο παρατηρητικοί φίλοι της Nintendo είχαν ήδη εντοπίσει τον χαρακτήρα σε πρόσφατο trailer. Ο Fox McCloud είναι γνωστός ως ο κεντρικός ήρωας της σειράς «Star Fox», ενώ αποτελεί και βασικό χαρακτήρα στη δημοφιλή σειρά «Super Smash Bros.» δίπλα σε εμβληματικές φιγούρες όπως ο Mario, ο Luigi και ο Donkey Kong.

Η ταινία φαίνεται να ενσωματώνει στοιχεία από διαφορετικά σύμπαντα της Nintendo, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται χαρακτήρες εκτός του κλασικού κόσμου του Mario. Σε προηγούμενο υλικό είχε καταγραφεί η παρουσία των Pikmin, αλλά και του R.O.B., ενός χαρακτήρα που ξεκίνησε ως περιφερειακό αξεσουάρ της Nintendo και αργότερα εντάχθηκε στη σειρά «Super Smash Bros.».

Με το «The Super Mario Galaxy Movie», η Nintendo επιχειρεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το κινηματογραφικό της σύμπαν, φέρνοντας κοντά αγαπημένους χαρακτήρες από διαφορετικές σειρές και δημιουργώντας μια πιο διευρυμένη εμπειρία για το κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Reese Witherspoon επιβεβαιώνει ότι προχωρά το Legally Blonde 3

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Glen Powell Nintendo The Super Mario Galaxy ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Duffy: Η αληθινή ιστορία της απαγωγής της γίνεται ντοκιμαντέρ

Επόμενο
Το σουφλέ φράουλας που λιώνει στο στόμα σε κάθε μπουκιά

Δες επίσης

NCIS: Βασικός χαρακτήρας πεθαίνει στο 500ο επεισόδιο
Cinema

Ο Brad Pitt επιδιώκει συμφωνία με την Angelina Jolie μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης
Cinema

Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix
Cinema

Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride
Cinema

Ο John Malkovich και ο Sam Rockwell γίνονται πράκτορες της CIA (Video)
Cinema

BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες
Cinema

Η συγκινητική επανένωση των ηθοποιών του Stand by Me 40 χρόνια μετά
Cinema

«Γίνε Σκηνοθέτης σε Τρεις Μέρες»: Πασχαλινό εργαστήριο για παιδιά – Easter Camp Κινηματογράφου
Cinema

Η Emily Osment εξηγεί γιατί απουσίαζε από το επετειακό αφιέρωμα του Hannah Montana
Cinema

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

