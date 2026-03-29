Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud

Ο Glen Powell εντάσσεται στο ήδη εντυπωσιακό καστ του «The Super Mario Galaxy Movie», αναλαμβάνοντας να δώσει φωνή στον Fox McCloud, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της Nintendo. Η είδηση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Glen Powell μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο φιλόδοξες animated παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η επιλογή του Glen Powell δεν θεωρείται τυχαία, καθώς ο ηθοποιός έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με ρόλους που σχετίζονται με την αεροπορία και τη δράση, όπως στο «Top Gun Maverick», στοιχείο που παραπέμπει άμεσα στον χαρακτήρα του Fox McCloud, ενός διαστημικού πιλότου από τη σειρά παιχνιδιών «Star Fox».

Στην ταινία επιστρέφουν οι Chris Pratt και Charlie Day στους ρόλους των Mario και Luigi, ενώ το καστ συμπληρώνουν η Anya Taylor Joy ως Princess Peach, ο Jack Black ως Bowser και ο Keegan Michael Key ως Toad. Παράλληλα, η νέα παραγωγή φέρνει και φρέσκες προσθήκες, με τον Donald Glover να δανείζει τη φωνή του στον Yoshi, τον Benny Safdie στον Bowser Jr. και την Brie Larson στη Rosalina.

Η παρουσία του Fox McCloud αποτέλεσε έκπληξη για το κοινό, αν και οι πιο παρατηρητικοί φίλοι της Nintendo είχαν ήδη εντοπίσει τον χαρακτήρα σε πρόσφατο trailer. Ο Fox McCloud είναι γνωστός ως ο κεντρικός ήρωας της σειράς «Star Fox», ενώ αποτελεί και βασικό χαρακτήρα στη δημοφιλή σειρά «Super Smash Bros.» δίπλα σε εμβληματικές φιγούρες όπως ο Mario, ο Luigi και ο Donkey Kong.

Η ταινία φαίνεται να ενσωματώνει στοιχεία από διαφορετικά σύμπαντα της Nintendo, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται χαρακτήρες εκτός του κλασικού κόσμου του Mario. Σε προηγούμενο υλικό είχε καταγραφεί η παρουσία των Pikmin, αλλά και του R.O.B., ενός χαρακτήρα που ξεκίνησε ως περιφερειακό αξεσουάρ της Nintendo και αργότερα εντάχθηκε στη σειρά «Super Smash Bros.».

Με το «The Super Mario Galaxy Movie», η Nintendo επιχειρεί να επεκτείνει ακόμη περισσότερο το κινηματογραφικό της σύμπαν, φέρνοντας κοντά αγαπημένους χαρακτήρες από διαφορετικές σειρές και δημιουργώντας μια πιο διευρυμένη εμπειρία για το κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

