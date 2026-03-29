Food 29.03.2026

Το σουφλέ φράουλας που λιώνει στο στόμα σε κάθε μπουκιά

soufle_fraoulas
Ένα φρουτένιο σουφλέ που συνδυάζει φρεσκάδα, γλυκιά γεύση και εντυπωσιακή παρουσίαση στο ανοιξιάτικο τραπέζι
Μαρία Χατζηγιάννη

Αφράτο, μυρωδάτο και παιχνιδιάρικο, αυτό το ροζ φραουλένιο σουφλέ είναι η τέλεια πρόταση για να απογειώσετε τη γεύση της άνοιξης στο τραπέζι σας. Οι φράουλες, κατακόκκινες, ζουμερές και γλυκιές, δεν χρειάζονται πολλά για να ξεχωρίσουν: σκέτες, με λίγη ζάχαρη ή ένα άρωμα λικέρ, προσφέρουν φρεσκάδα και χαρά σε κάθε μπουκιά.

Αν σας φαίνονται τα κλασικά φρουτένια γλυκά τετριμμένα, το σουφλέ με φράουλα είναι η ευκαιρία να πειραματιστείτε με ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα απλό γλυκό. Σε λιγότερο από μισή ώρα μπορείτε να απολαύσετε ένα φίνο σουφλέ, που παντρεύει την αρωματική βανίλια με τη φυσική γλύκα των φραουλών, εντυπωσιάζοντας τόσο στην όψη όσο και στη γεύση.

unsplash

Υλικά:

  • 300 γρ. φρέσκιες φράουλες, καθαρισμένες και λιωμένες
  • 250 ml φρέσκο γάλα πλήρες
  • 100 ml κρέμα γάλακτος πλήρης
  • Σπόροι από μισό λοβό βανίλιας ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 50 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική
  • 30 γρ. κορν φλάουρ
  • 1 αυγό
  • 2 κρόκοι αυγών
  • 2 κ.γ. αγελαδινό βούτυρο, λιωμένο
  • 5 ασπράδια αυγών
unsplash

Εκτέλεση:

  • Ζεσταίνετε το γάλα, την κρέμα και τη βανίλια σε μέτρια φωτιά και αποσύρετε πριν κοχλάσουν.
  • Σε ένα μπολ χτυπάτε με σύρμα τη ζάχαρη, το κορν φλάουρ, το αυγό και τους κρόκους. Προσθέτετε το μισό μείγμα του γάλακτος και ανακατεύετε καλά. Επιστρέφετε το περιεχόμενο στην κατσαρόλα και συνεχίζετε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά μέχρι να πήξει η κρέμα. Αποσύρετε και αφήνετε να κρυώσει.
  • Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C (αέρα). Βουτυρώνετε 4 πυρίμαχα μπολάκια με πινέλο.
  • Προσθέτετε τις φράουλες στην κρέμα και ανακατεύετε καλά.
  • Χτυπάτε τα ασπράδια σε μαρέγκα με μέτρια ταχύτητα. Σταδιακά ενσωματώνετε τη μαρέγκα στο μείγμα κρέμας-φράουλας, ανακατεύοντας απαλά με σπάτουλα.
  • Γεμίζετε τα πυρίμαχα μπολάκια αφήνοντας 2-3 εκ. από το χείλος και ψήνετε για 10 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει η επιφάνεια.
  • Σερβίρετε αμέσως για να απολαύσετε την αφράτη υφή και τη φρουτένια γεύση.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

food κέικ φαγητό φράουλες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
29.03.2026
Επόμενο
29.03.2026

Δες επίσης

