Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»

Η Αφροδίτη Χατζημηνά μιλά για τη μουσική της πορεία, τις σημαντικές συνεργασίες και την προσωπική εξέλιξη που τη διαμόρφωσαν
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Unplugged Stories, η Αφροδίτη Χατζημηνά μίλησε για τη μουσική της πορεία, τις εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν και τη σχέση της με τη δημιουργία. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στη μουσική, στις σπουδές της στο Εθνικό Ωδείο και στην απόφαση να ακολουθήσει μια πολυσχιδή πορεία μέσα στον χώρο της μουσικής.

Θυμήθηκε μάλιστα πώς ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά με τη μουσική από μικρή ηλικία. «Ξεκίνησα πιάνο 6 χρονών και αργότερα έπαιζα και σαξόφωνο. Από εκεί και μετά άρχισα να πειραματίζομαι με διαφορετικά στυλ και να τραγουδάω», ανέφερε, εξηγώντας πως η μουσική έγινε σταδιακά βασικός τρόπος έκφρασης.

Η Αφροδίτη μίλησε και για τη σημασία της οικογένειας στη διαμόρφωσή της. Ο πατέρας της, μουσικός και πολυοργανίστας, υπήρξε καθοριστική παρουσία στη ζωή της. «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική. Ο πατέρας μου ήταν πάντα παράδειγμα για μένα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι, παρότι μεγάλωσε με έντονη μουσική επιρροή από την οικογένεια, ήθελε να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο. «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή και να εκφραστώ με τον δικό μου τρόπο», ανέφερε.

Αναφερόμενη στη μουσική που δημιουργεί σήμερα, τόνισε ότι αντλεί έμπνευση από προσωπικά βιώματα και καθημερινές στιγμές. «Τα τραγούδια μου συνήθως ξεκινούν από κάτι που έχω ζήσει ή από μια σκέψη που θέλω να εκφράσω», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια στάθηκε και στη σημασία της αυθεντικότητας στην πορεία της, τονίζοντας ότι προσπαθεί να παραμένει πιστή σε όσα την εκφράζουν πραγματικά. «Δεν θέλω να μπω σε κουτάκια. Προτιμώ να κάνω μουσική που με εκφράζει πραγματικά», σημείωσε.

Η συνέντευξη ανέδειξε μια καλλιτέχνιδα που εξερευνά συνεχώς τη μουσική της ταυτότητα, πειραματίζεται με διαφορετικά στυλ και δίνει χώρο στη δημιουργικότητα της. Με νέα τραγούδια, συνεργασίες και σχέδια για το μέλλον, η Αφροδίτη Χατζημηνά φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ'Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες

Οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

