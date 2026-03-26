Living 26.03.2026

Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ’Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες

Αρχαιολόγοι εξετάζουν αν τα οστά ανήκουν στον άνθρωπο που ενέπνευσε τον ήρωα των «Τριών Σωματοφυλάκων»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Περισσότερα από 350 χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού Γάλλου στρατιώτη που ενέπνευσε τον Αλέξανδρο Δουμά, νέα ευρήματα από την Ολλανδία αναζωπυρώνουν το μυστήριο γύρω από τον τόπο ταφής του Ντ’Αρτανιάν. Ένας σκελετός που εντοπίστηκε κάτω από το δάπεδο εκκλησίας στο Μάαστριχτ ενδέχεται να ανήκει στον ιστορικό Σαρλ ντε Μπατ ντε Καστελμόρ.

Περισσότερους από 3,5 αιώνες μετά τον θάνατό του στο πεδίο της μάχης, ο Ντ’Αρτανιάν φαίνεται πως επιστρέφει στο προσκήνιο, αυτή τη φορά μέσα από μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά αινίγματα. Εργασίες αποκατάστασης σε εκκλησία στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας οδήγησαν στον εντοπισμό ενός σκελετού, ο οποίος ενδέχεται να ανήκει στον 17ο αιώνα ευγενή από τη Γασκώνη, γνωστό ως Ντ’Αρτανιάν.

Οι Matthew Macfadyen, Logan Lerman, Ray Stevenson και Luke Evens στην ταινία “The Three Musketeers” του 2011.

Ο ιστορικός αυτός χαρακτήρας υπήρξε κατάσκοπος και σωματοφύλακας του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ’, ενώ σκοτώθηκε το 1673 κατά την πολιορκία του Μάαστριχτ. Η τύχη των λειψάνων του παρέμενε άγνωστη μέχρι σήμερα, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική. Ο συνταξιούχος αρχαιολόγος Wim Dijkman, ο οποίος ερευνά εδώ και 28 χρόνια τον τόπο ταφής του Ντ’Αρτανιάν, κλήθηκε στην εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στην περιοχή Wolder, όταν εντοπίστηκε ο σκελετός κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης. Όπως εξήγησε ο διάκονος Jos Valke, «ένα τμήμα του δαπέδου είχε υποχωρήσει και κατά τις εργασίες αποκαλύφθηκε ο σκελετός. Επικοινώνησα αμέσως με τον Wim, καθώς ασχολείται με την υπόθεση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια».

Σύμφωνα με τον Jos Valke, υπάρχουν ενδείξεις που ενισχύουν το ενδεχόμενο ο σκελετός να ανήκει στον διάσημο σωματοφύλακα. Όπως ανέφερε «ήταν θαμμένος κάτω από το ιερό, σε αγιασμένο έδαφος. Στον τάφο βρέθηκε γαλλικό νόμισμα της εποχής, ενώ εντοπίστηκε και η σφαίρα που τον σκότωσε, στο ύψος του θώρακα, όπως περιγράφεται στις ιστορικές πηγές. Οι ενδείξεις είναι πολύ ισχυρές».

Τα οστά έχουν μεταφερθεί σε αρχαιολογικό ινστιτούτο στο Deventer, ενώ δείγμα DNA που ελήφθη στις 13 Μαρτίου αναλύεται σε εργαστήριο στο Μόναχο. Στη συνέχεια θα συγκριθεί με γενετικό υλικό από απογόνους της οικογένειας του πατέρα του Ντ’Αρτανιάν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ταύτιση. Ο Wim Dijkman εμφανίζεται συγκρατημένος παρά τη σημασία της πιθανής ανακάλυψης. Όπως δήλωσε «πρόκειται για μια εξαιρετικά συναρπαστική υπόθεση. Μιλάμε για το πιο γνωστό πρόσωπο που συνδέεται με το Μάαστριχτ. Ωστόσο, είμαι επιστήμονας και παραμένω προσεκτικός».

Το ενδιαφέρον για την υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια της Ολλανδίας, με αναλύσεις και έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο εντός όσο και εκτός χώρας. «Πρόκειται πλέον για έρευνα υψηλού επιπέδου. Θέλουμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πρόκειται για τον Ντ’Αρτανιάν», σημείωσε ο Wim Dijkman.

Ο Ντ’Αρτανιάν απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά τη δημοσίευση του μυθιστορήματος «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» το 1844 από τον Αλέξανδρο Δουμά, ο οποίος βασίστηκε σε παλαιότερο έργο του Gatien de Courtilz de Sandras. Η ιστορία μεταφέρθηκε επανειλημμένα στον κινηματογράφο, με τον χαρακτήρα να ενσαρκώνεται από ηθοποιούς όπως οι Douglas Fairbanks, Michael York, Chris O’Donnell, Logan Lerman και François Civil, ενώ γνώρισε και τηλεοπτική μεταφορά ως ο ήρωας της animated σειράς «Dogtanian and the Three Muskehounds». Αν και ο Ντ’Αρτανιάν βασίστηκε σε ιστορικό πρόσωπο, οι Τρεις Σωματοφύλακες ήταν φανταστικοί χαρακτήρες που μπορεί να εμπνεύστηκαν από τα τρία μέλη ενός ελίτ σώματος που προστάτευε τον βασιλιά και συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Κεντρική φωτογραφία: The Three Musketeers, Netflix

ανασκαφή εκκλησία Ντ’Αρτανιάν Ολλανδία
