Living 26.03.2026

Οι πιο μολυσμένες χώρες του κόσμου για το 2025 – Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Η έκθεση της IQAir αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση, με το Πακιστάν στην κορυφή και τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών εκτός ασφαλών ορίων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας διεθνώς, με τα νεότερα δεδομένα για το 2025 να σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Η ετήσια έκθεση της ελβετικής πλατφόρμας IQAir καταγράφει τις συγκεντρώσεις ρύπων σε δεκάδες χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να κινείται σε επικίνδυνα επίπεδα σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Πακιστάν, το οποίο καταγράφει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM2.5, με τιμές που φτάνουν έως και 13 φορές πάνω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα μικροσωματίδια αυτά συνδέονται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, καθώς σχετίζονται τόσο με αναπνευστικά προβλήματα όσο και με αυξημένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Διάβασε επίσης: Οι υγιείς άνθρωποι έχουν αυτές τις 5 συνήθειες – Ώρα να τις ακολουθήσεις κι εσύ!

Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία από 9.446 πόλεις σε 143 χώρες και περιοχές. Μόλις 13 χώρες κατάφεραν να διατηρήσουν τα επίπεδα PM2.5 κάτω από το όριο των 5 μικρογραμμαρίων ανά κυβικό μέτρο που ορίζει ο ΠΟΥ, ενώ οι υπόλοιπες 130, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πληρούσαν τα κριτήρια. Στις επόμενες θέσεις της κατάταξης ακολουθούν το Μπαγκλαντές και το Τατζικιστάν, ενώ το Τσαντ, που είχε καταγράψει τις υψηλότερες τιμές το 2024, βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με ελλείψεις στα διαθέσιμα δεδομένα και όχι απαραίτητα με ουσιαστική βελτίωση. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ινδία, το Κουβέιτ, η Ουγκάντα, η Αίγυπτος και το Ουζμπεκιστάν, επιβεβαιώνοντας ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί έντονο πρόβλημα σε μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Αφρικής.

Την ίδια στιγμή, ορισμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία, παρουσίασαν αισθητή μείωση στα επίπεδα ρύπανσης, εξέλιξη που αποδίδεται σε κλιματικούς παράγοντες όπως το φαινόμενο Λα Νίνια. Στη Μογγολία, η μέση συγκέντρωση PM2.5 μειώθηκε κατά 31%, φτάνοντας τα 17,8 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Σε συνολικό επίπεδο, 75 χώρες κατέγραψαν βελτίωση σε σχέση με το 2024, ενώ 54 εμφάνισαν αύξηση των ρύπων. Σημαντικό ρόλο στην αξιοπιστία των στοιχείων έπαιξε και η διακοπή ενός διεθνούς προγράμματος παρακολούθησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο συγκέντρωνε δεδομένα μέσω πρεσβειών και προξενείων. Η απόφαση αυτή δημιούργησε κενά, οδηγώντας στον αποκλεισμό χωρών όπως το Μπουρούντι, το Τουρκμενιστάν και το Τόγκο από την έκθεση. Όπως επισημαίνει η κύρια συντάκτρια της έρευνας, Christi Chester Schroeder, «η απώλεια δεδομένων δημιούργησε την εικόνα σημαντικής μείωσης σε ορισμένες περιοχές, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το τι συμβαίνει».

Στην Ευρώπη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 67η θέση για το 2025, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2024, όταν βρισκόταν στη 92η θέση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις πόλεις. Η πόλη Λόνι στην Ινδία αναδεικνύεται ως η πιο μολυσμένη στον κόσμο για το 2025, με μέσο όρο PM2.5 στα 112,5 μικρογραμμάρια, ενώ ακολουθεί το Χοτάν στην περιοχή Σινγιάνγκ της Κίνας με 109,6 μικρογραμμάρια. Συνολικά, οι 25 πιο επιβαρυμένες πόλεις παγκοσμίως βρίσκονται αποκλειστικά σε Ινδία, Πακιστάν και Κίνα. Παράλληλα, μόλις το 14% των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο πληρούσε τα πρότυπα του ΠΟΥ το 2025, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 17% του προηγούμενου έτους. Οι εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές, ιδιαίτερα στον Καναδά, συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα ακόμη και σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Οι 10 πιο μολυσμένες χώρες στον κόσμο για το 2025 σύμφωνα με την έκθεση της IQAir

  • Πακιστάν
  • Μπαγκλαντές
  • Τατζικιστάν
  • Τσαντ
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
  • Ινδία
  • Κουβέιτ
  • Ουγκάντα
  • Αίγυπτος
  • Ουζμπεκιστάν

Τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύουν ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση παραμένει μια παγκόσμια πρόκληση με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία και το περιβάλλον, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις και αποτελεσματικές πολιτικές σε διεθνές επίπεδο.

Διάβασε επίσης: Η Σουηδία γίνεται ο πρώτος «συνταγογραφούμενος» ταξιδιωτικός προορισμός

Προηγούμενο
Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»

Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»

26.03.2026

Δες επίσης

Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ’Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες
Life

Σκελετό που ίσως ανήκει στον θρυλικό Ντ’Αρτανιάν μελετούν οι επιστήμονες

26.03.2026
Αυτό είναι το τραγούδι που θα σε συντροφεύσει όλη την άνοιξη σύμφωνα με το ζώδιό σου
Life

Αυτό είναι το τραγούδι που θα σε συντροφεύσει όλη την άνοιξη σύμφωνα με το ζώδιό σου

26.03.2026
Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks
Beauty

Τα πιο καυτά trends στο πεντικιούρ μέσα από τα catwalks

26.03.2026
Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου
Fashion

Η κληρονομιά της Elsa Schiaparelli στη νέα έκθεση του Λονδίνου

26.03.2026
Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης
Life

Το ελληνικό space story ξεκινά με τον Αδριανό Γολέμη να είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

26.03.2026
Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά
Life

Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Τι αλλάζει στην αγορά

26.03.2026
Αυτές είναι οι 5 beauty τάσεις που θα σε βάλουν σε ανοιξιάτικο mood
Beauty

Αυτές είναι οι 5 beauty τάσεις που θα σε βάλουν σε ανοιξιάτικο mood

26.03.2026
Έτσι θα φορέσεις το πουκάμισό σου χωρίς να φαίνεται ξεπερασμένο
Fashion

Έτσι θα φορέσεις το πουκάμισό σου χωρίς να φαίνεται ξεπερασμένο

26.03.2026
3 ζώδια θα έχουν έναν πραγματικά δύσκολο Απρίλη
Life

3 ζώδια θα έχουν έναν πραγματικά δύσκολο Απρίλη

26.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα