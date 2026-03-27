Food 27.03.2026

Τσουρέκι χωρίς ταλαιπωρία- Η συνταγή που πετυχαίνει με κλειστά μάτια

Όλα όσα χρειάζεσαι για να πετύχεις αφράτη υφή και πλούσιο άρωμα στο τσουρέκι χωρίς άγχος και περιττές δυσκολίες στην κουζίνα
Αν κάθε Πάσχα σκέφτεσαι ότι «φέτος θα δοκιμάσω να φτιάξω τσουρέκι» αλλά τελικά το αναβάλλεις από φόβο μήπως δεν πετύχει, τότε είσαι ακριβώς στο σωστό σημείο. Το τσουρέκι έχει αποκτήσει τη φήμη μιας απαιτητικής συνταγής, θέλει ζύμωμα, χρόνο, προσοχή στη θερμοκρασία και εκείνη τη λεπτή ισορροπία που αν χαθεί, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει βαρύ ή άγευστο. Όμως η αλήθεια είναι πολύ πιο απλή: υπάρχει τρόπος να πετύχεις αφράτο, μυρωδάτο τσουρέκι χωρίς να έχεις ιδιαίτερη εμπειρία και χωρίς να αγχωθείς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσεις μια σωστή, απλοποιημένη διαδικασία και να δώσεις σημασία σε μερικές βασικές λεπτομέρειες. Εδώ θα βρεις μια συνταγή φτιαγμένη για beginners – για εσένα που θέλεις να δοκιμάσεις κάτι καινούριο και να το απολαύσεις από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τα υλικά

Για να ξεκινήσεις, κράτα τα πράγματα απλά. Δεν χρειάζεσαι περίεργα υλικά ή δύσκολες αναλογίες.

Θα χρειαστείς:

  1. 500 γρ. αλεύρι για τσουρέκι
  2. 100 γρ. ζάχαρη
  3. 2 αυγά
  4. 80 γρ. βούτυρο λιωμένο
  5. 200 ml χλιαρό γάλα
  6. 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
  7. 1 κουταλάκι μαχλέπι (προαιρετικά αλλά δίνει άρωμα)
  8. Ξύσμα από πορτοκάλι

Φρόντισε όλα τα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτή η λεπτομέρεια κάνει τεράστια διαφορά στο φούσκωμα.

Η διαδικασία step by step

-Ξεκίνα ενεργοποιώντας τη μαγιά. Σε ένα μπολ βάλε το χλιαρό γάλα, λίγη από τη ζάχαρη και τη μαγιά. Άφησέ το για 10 λεπτά μέχρι να αφρίσει. Αν δεν αφρίσει, μην προχωρήσεις – κάτι δεν πήγε καλά.

-Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μαχλέπι και το ξύσμα. Πρόσθεσε τα αυγά, το μείγμα της μαγιάς και το βούτυρο.

-Ανακάτεψε αρχικά με κουτάλι και μετά ζύμωσε με τα χέρια μέχρι να αποκτήσεις μια μαλακή, ελαφρώς κολλώδη ζύμη. Δεν χρειάζεται υπερβολικό ζύμωμα – 10 λεπτά είναι αρκετά.

-Κάλυψε τη ζύμη και άφησέ τη σε ζεστό μέρος για περίπου 1,5 ώρα μέχρι να διπλασιαστεί.

-Μόλις φουσκώσει, χώρισε τη ζύμη σε 3 μέρη και πλάσε κορδόνια. Αν δεν σου βγει τέλεια η πλεξούδα, δεν πειράζει καθόλου – το αποτέλεσμα θα είναι εξίσου νόστιμο.

-Τοποθέτησε το τσουρέκι σε ταψί με λαδόκολλα και άφησέ το ξανά να φουσκώσει για 30-40 λεπτά. Αυτό το δεύτερο φούσκωμα είναι που κάνει τη διαφορά στην υφή.

-Προθέρμανε τον φούρνο στους 170°C. Πριν το βάλεις μέσα, άλειψε το τσουρέκι με λίγο αυγό για να πάρει ωραίο χρώμα.

-Ψήσε για περίπου 25-30 λεπτά μέχρι να ροδίσει όμορφα. Αν δεις ότι παίρνει γρήγορα χρώμα, κάλυψέ το χαλαρά με αλουμινόχαρτο.

-Μην ανοίγεις συνέχεια τον φούρνο (θα χάσεις τη θερμοκρασία και μπορεί να «κάτσει»).

Τα μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

  1. Μην βιάζεσαι – το φούσκωμα θέλει τον χρόνο του
  2. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή, όχι σφιχτή
  3. Το ζεστό περιβάλλον βοηθάει πολύ – μπορείς να βάλεις το μπολ στον φούρνο σβηστό με το φως αναμμένο
  4. Αν κολλάει λίγο η ζύμη, είναι καλό σημάδι – σημαίνει ότι θα βγει αφράτο

