TV 27.03.2026

«Κάτι Ψήνεται»: Όσα θα δούμε στην πρεμιέρα και όλη την εβδομάδα

Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι κάθε ελληνικό σπίτι, η μαγειρική, η φαντασία και η διασκέδαση συναντιούνται γύρω από το τραπέζι του «Κάτι Ψήνεται»
Μαρία Χατζηγιάννη

Από τον Βορρά έως τον Νότο, η Ελλάδα στρώνει το πιο ζεστό, αυθεντικό και φιλόξενο τραπέζι. Το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Κάτι Ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και είναι γνωστό σε περισσότερες από 50 χώρες, επιστρέφει στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στις 17:15 για να μας ανοίγει καθημερινά την όρεξη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε οικοδεσπότες με μεράκι και προσωπικό στυλ παίρνουν θέση στην κουζίνα τους, δημιουργούν ένα ξεχωριστό μενού και διεκδικούν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Με φαντασία, χιούμορ, αγωνία και μερικές φορές αυτοσχεδιασμό της τελευταίας στιγμής, οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, σχολιάζουν και βαθμολογούν τα πιάτα, ενώ στο τέλος της εβδομάδας ο νικητής κερδίζει 2.500 ευρώ και τον τίτλο του κορυφαίου οικοδεσπότη.

Όμως στο «Κάτι Ψήνεται» το φαγητό είναι μόνο η αρχή. Γύρω από το τραπέζι συμβαίνουν τα καλύτερα: απρόβλεπτες γνωριμίες, πειράγματα, καυστικά σχόλια, ατάκες που μένουν και αμήχανες στιγμές που κάνουν όλους να αναρωτιούνται… τι ακριβώς δοκίμασαν. Και ενώ ετοιμάζεται το επόμενο πιάτο, κάποιοι καλεσμένοι δεν αντιστέκονται στον πειρασμό μιας μικρής εξερεύνησης στο σπίτι, που συχνά αποδεικνύεται εξίσου «πικάντικη» όσο και το μενού.

Δευτέρα 30 Μαρτίου: Η κυρία Λένα

Η εβδομάδα ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη με την κυρία Λένα, 70 ετών, συνταξιούχο από την Περαία. Κοινωνική, αυθεντική και αθεράπευτα γλεντζού, ετοιμάζει ένα μενού τριών πιάτων με ευφάνταστους τίτλους και σπιτική φροντίδα. Η βραδιά κυλά με γέλια, σχόλια και κορυφώνεται με ένα αυθεντικό μουσικοχορευτικό φινάλε. Θα καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και τις βαθμολογίες;

Τρίτη 31 Μαρτίου: Ο Γιώργος

Ο κοσμοπολίτης εργένης Γιώργος, 50 ετών, από τον Βόλο, υποδέχεται τους καλεσμένους του με ένα μενού εμπνευσμένο από ταξίδια και θάλασσα. Η βραδιά εξελίσσεται σε ένα ζωντανό δείπνο με μια εντυπωσιακή oriental έκπληξη. Θα μεταφέρει την ενέργειά του στη βαθμολογία;

Τετάρτη 1η Απριλίου: Η Σάντυ

Η 22χρονη influencer Σάντυ από την Περαία της Θεσσαλονίκης ετοιμάζει ένα μενού με γλυκές και «ζεστές» αναφορές, βασισμένη στις συμβουλές μητέρας και γιαγιάς. Η βραδιά εξελίσσεται σε ξέφρενο πάρτι με αστεία και πειράγματα. Θα καταφέρει να κατακτήσει την κορυφή;

Πέμπτη 2 Απριλίου: Ο Κωνσταντίνος

Ο 42χρονος ρομαντικός μηχανολόγος-μηχανικός Κωνσταντίνος από τις Συκιές κινείται με άνεση στην κουζίνα, δίνει έμφαση στην αισθητική και το στυλ των πιάτων και χρησιμοποιεί χιούμορ για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Θα φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας;

Παρασκευή 3 Απριλίου: Ο Στέφανος

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με τον καλλιτέχνη Στέφανο, 39 ετών, φωτογράφο εκδηλώσεων και πατέρα δύο παιδιών. Παρά το άγχος του, προσπαθεί να δώσει τον καλύτερο εαυτό του, με το δείπνο να κλείνει με πρωτότυπη έκπληξη που θα μείνει αξέχαστη. Θα καταφέρει να κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ;

ANT1 Κάτι Ψήνεται ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
7 συχνά λάθη που κάνεις και το γιασεμί σου δεν ανθίζει σωστά

Οι απίστευτοι τρόποι για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι πριν από τα ξυπνητήρια

