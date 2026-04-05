Το viral «link-up» που ξέφυγε: Πώς το TikTok προκάλεσε χάος

Το Κλάπαμ του νοτιοδυτικού Λονδίνου μετατράπηκε σε σκηνικό χάους πριν λίγες ημέρες, όταν εκατοντάδες έφηβοι κατέκλυσαν τους δρόμους, προκαλώντας αναστάτωση και επεισόδια. Οι σειρήνες, οι εκρήξεις από πυροτεχνήματα και τα πλήθη των εφήβων να τρέχουν στους δρόμους συνέθεσαν μια χαοτική εικόνα, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις ανηλίκων. Η ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση συνδέεται άμεσα με ένα viral κάλεσμα στα social media μέσω TikTok, γνωστό ως «link-up», το οποίο ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Οι αρχές προχώρησαν ήδη σε συλλήψεις και απηύθυναν αυστηρή προειδοποίηση προς γονείς και ανηλίκους ενόψει του Πάσχα, καθώς η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή.

Fruit Love Island: Το AI reality με φρούτα που έχει τρελάνει το TikTok

Τι είναι τα «link-ups»

Τα «link-ups» αποτελούν μαζικά καλέσματα που οργανώνονται διαδικτυακά, προσελκύοντας κυρίως νέους σε συγκεκριμένα σημεία και ώρες. Ξεκινούν συνήθως μέσω αναρτήσεων, stories ή μηνυμάτων σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Snapchat, όπου η πρόσκληση διαδίδεται ραγδαία και αποκτά μεγάλη δυναμική μέσα σε λίγες ώρες. Ενώ αρχικά παρουσιάζονται ως αθώες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση ή συμμετοχή σε ένα «viral» γεγονός, η μαζικότητα και η έλλειψη οργάνωσης τα καθιστούν απρόβλεπτα και επιρρεπή σε κλιμάκωση. Όπως είχαμε γράψει και στο παρελθόν για άλλα viral trends του TikTok, η δυναμική του μέσου μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Συλλήψεις και φόβοι για κλιμάκωση

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, αυτά τα «link-ups» μετατρέπονται συχνά από απλές συναντήσεις σε ανεξέλεγκτα γεγονότα, με αντικοινωνική συμπεριφορά και συγκρούσεις. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 6 ανήλικα κορίτσια. Η Metropolitan Police εκτιμά ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συλλήψεις, καθώς εξετάζεται εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας και body cams αστυνομικών, όπως ανέφερε ο Guardian. Συγκεκριμένα, 3 κορίτσια – μία 17 ετών και δύο 13 – συνελήφθησαν με την υποψία επίθεσης σε εργαζόμενο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας την επικινδυνότητα αυτών των ανεξέλεγκτων συγκεντρώσεων.

Ρίξε μου το ραβασάκι: To viral σημείωμα που έστειλε κοπέλα στο airplane crush της