Bad Bunny – Adidas: Η νέα συνεργασία BADBO 1.0 που εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτα

Η νέα συνεργασία του Bad Bunny με την Adidas προκάλεσε φρενίτιδα στους fans, καθώς το BADBO 1.0 εξαφανίστηκε σχεδόν αμέσως

Η νέα συνεργασία του Bad Bunny με την Adidas στον χώρο των υποδημάτων, το μοντέλο BADBO 1.0, προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές, με τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς να εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία τους. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία, που έγινε το Σάββατο 28 Μαρτίου, δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστιο.

Το νέο μοντέλο BADBO 1.0, το οποίο διατίθεται στην τιμή των 160 δολαρίων, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Adidas. Πρόκειται για μια επέκταση της συνεργατικής γραμμής του καλλιτέχνη, εισάγοντας έναν ευέλικτο συνδυασμό χρωμάτων που δεν είχε παρουσιαστεί ξανά.

Taylor Swift και Travis Kelce – Ο γάμος της χρονιάς που ήδη γράφει ιστορία πριν καν γίνει

Οι λεπτομέρειες του BADBO 1.0

Όπως και το πρώτο μοντέλο BADBO 1.0, έτσι και αυτό το σχέδιο χαρακτηρίζεται από τον ογκώδη και ψηλό σχεδιασμό του. Απομακρυνόμενο από τη μονόχρωμη παλέτα, το συγκεκριμένο παπούτσι κυκλοφορεί σε μαύρο και μπεζ χρώμα, προσφέροντας μια κομψή και ευκολοφόρετη επιλογή με διακριτικές μπλε λεπτομέρειες. Το παπούτσι διαθέτει υφή από σουέτ, ενδιάμεση σόλα EVA για ευελιξία και αντικραδασμική προστασία, καθώς και μια μοναδική ημιδιαφανή εξωτερική σόλα από καουτσούκ.

Έμπνευση από τις ρίζες του καλλιτέχνη

Το χαρακτηριστικό λογότυπο BadBo, ένα αστέρι σε κάθε φτέρνα, αποτελεί φόρο τιμής στις ρίζες του μουσικού από το Πουέρτο Ρίκο. Αντλώντας άμεση έμπνευση από τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο, ο σχεδιασμός «συμβολίζει την καταγωγή, τη χαρά και τις απεριόριστες δυνατότητες που προκύπτουν από το να παραμένεις πιστός στην προέλευσή σου», σύμφωνα με την Adidas. Αυτή η αναφορά στις ρίζες του Bad Bunny έχει απασχολήσει και παλαιότερα, καθώς η συνεργασία του με την Adidas συχνά τιμά την καταγωγή του, όπως είχαμε επισημάνει.

Η συνοδευτική συλλογή ρούχων

Παράλληλα με την κυκλοφορία των παπουτσιών, η Adidas και ο Bad Bunny συνεργάστηκαν και για μια συνοδευτική συλλογή ρούχων BadBo. Η συλλογή περιλαμβάνει κομμάτια όπως αθλητικά μπουφάν, φούτερ, φόρμες, καπέλα και άλλα, όλα εμπνευσμένα από το προσωπικό στυλ του Benito. Ξεχωρίζουν το φούτερ με στρογγυλή λαιμόκοψη και κουκούλα-μπαλακλάβα, καθώς και το άνετο παντελόνι φόρμας. Όπως και τα παπούτσια, η συλλογή ρούχων κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου.

Πώς να καθαρίσεις εύκολα το δερμάτινο σακάκι σου στο σπίτι

David Beckham x BOSS: Η νέα συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 που επαναπροσδιορίζει το ανδρικό στυλ