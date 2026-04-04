Fashion 04.04.2026

Πώς να καθαρίσεις εύκολα το δερμάτινο σακάκι σου στο σπίτι

Οδηγός για ασφαλές καθάρισμα και συντήρηση δερμάτινου σακακιού στο σπίτι, ώστε να παραμένει πάντα σαν καινούριο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα καλό δερμάτινο jacket δεν είναι απλώς ένα ρούχο, είναι επένδυση στο στυλ σου και ένα διαχρονικό κομμάτι που μπορεί να αναβαθμίσει οποιοδήποτε outfit. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η εμφάνιση και η υφή του, χρειάζεται προσεκτική φροντίδα και καθάρισμα. Τα δερμάτινα σακάκια έχουν την τάση να χάνουν την υγρασία τους, να μαζεύουν σκόνη και λεκέδες, ενώ η ακατάλληλη φροντίδα μπορεί να προκαλέσει μόνιμα σημάδια ή ρωγμές στο υλικό.

Ιδανικά, θα πρέπει να το καθαρίζεις σε επαγγελματία με εμπειρία στη φροντίδα δέρματος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα παραμείνει μαλακό και λαμπερό. Αν, όμως, χρειαστεί να το καθαρίσεις στο σπίτι, μπορείς να ακολουθήσεις μερικά προσεκτικά βήματα που θα αφαιρέσουν τη σκόνη και τους λεκέδες, χωρίς να προκαλέσουν φθορές στο δέρμα, διατηρώντας το σακάκι σου σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια.

Τι να αποφύγεις: Πλύσιμο στο πλυντήριο

Μην βάζεις ποτέ το σακάκι στο πλυντήριο. Η πλήρης βύθιση στο νερό αφαιρεί τα φυσικά έλαια του δέρματος και η κίνηση του πλυντηρίου μπορεί να καταστρέψει τη δομή του. Αν χρειάζεται φρεσκάρισμα στο εσωτερικό, προτίμησε να το καθαρίσεις με ασφάλεια με πανί ή να το πας σε επαγγελματία. Στο σπίτι μπορείς να αφαιρέσεις την επιφανειακή σκόνη και βρωμιά, ιδιαίτερα σε ανοιχτόχρωμα σακάκια, και να καθαρίσεις γρήγορα μικρές περιοχές με λεκέδες.

Καθαρισμός εξωτερικά με το χέρι

Το δέρμα στεγνώνει εύκολα και μπορεί να ραγίσει, γι’ αυτό δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό. Εφάρμοσε καθαριστικό δέρματος σε σφουγγάρι ή μαλακό πανί και δημιούργησε αφρό. Αν δεν έχεις καθαριστικό, ανακάτεψε λίγες σταγόνες ήπιου σαπουνιού σε ζεστό νερό και βούτηξε τη γωνία ενός πανιού. Τρίψε απαλά σε κυκλικές κινήσεις για να αφαιρέσεις τη βρωμιά. Σκούπισε το περίσσιο καθαριστικό με ένα καλά στραγγισμένο πανί και επανάλαβε αν χρειάζεται, προσέχοντας να μην τρίβεις έντονα.

Στέγνωσε με καθαρή πετσέτα και άφησέ το να αεριστεί τελείως. Κρέμασέ το σε απαλό ή ξύλινο κρεμάστρα μακριά από ήλιο και θερμότητα. Μόλις στεγνώσει, εφάρμοσε μαλακτικό δέρματος για να επαναφέρεις την υγρασία και την απαλότητά του.

Καθαρισμός εσωτερικά και της φόδρας

Ανακάτεψε ζεστό νερό με λίγες σταγόνες ήπιου σαπουνιού και χρησιμοποίησε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσεις λεκέδες ή βρωμιά, δίνοντας προσοχή στη μασχάλη και στο γιακά. Αφαίρεσε τα υπολείμματα σαπουνιού με καθαρό πανί βουτηγμένο μόνο σε νερό και σκούπισε με στεγνή πετσέτα. Κρέμασε το σακάκι σε καλά αεριζόμενο χώρο για να στεγνώσει φυσικά.

Προστασία από λεκέδες

Εφάρμοζε τακτικά προϊόν προστασίας δέρματος που απωθεί νερό, βρωμιά και λεκέδες ή διευκολύνει την αφαίρεσή τους. Κάνε το όταν το σακάκι είναι καινούργιο και πριν από την πρώτη χρήση. Επανέλαβε όταν καθαρίζεις το σακάκι ή όταν παρατηρείς ότι τα σταγονίδια νερού δεν κυλούν πλέον εύκολα από την επιφάνεια.

Αφαίρεση λεκέδων λάδιου

Ενεργοποίησε γρήγορα για να εμποδίσεις το λάδι να απορροφηθεί στο δέρμα. Σκούπισε πρώτα το φρέσκο λάδι με απορροφητικό πανί. Για υπολειπόμενους λεκέδες, πασπάλισε με σκόνη όπως baking soda ή κορν φλάουρ, ταμπονάρισε απαλά και άφησέ το για λίγες ώρες. Σκούπισε με μαλακή πετσέτα και αν χρειάζεται, καθάρισε ξανά ή απευθύνσου σε επαγγελματία.

Back in the game: Η Olivia Rodrigo ανακοινώνει το τρίτο της άλμπουμ

