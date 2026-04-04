Streaming News 04.04.2026

Ο Brian Cox θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης στο Dexter Resurrection

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Dexter Resurrection» ενισχύεται με τον Brian Cox που θα ενσαρκώσει τον διαβόητο New York Ripper
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Brian Cox προστίθεται στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «Dexter Resurrection» στην πλατφόρμα Paramount+, αναλαμβάνοντας έναν από τους πλέον καθοριστικούς
ρόλους της νέας αφήγησης. Ο έμπειρος ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Dom Framt, γνωστό ως New York Ripper, έναν χαρακτήρα που είχε ήδη εισαχθεί αφηγηματικά στον πρώτο κύκλο χωρίς να εμφανιστεί επί της οθόνης.

Ο Dom Framt παρουσιάζεται ως ένας κατά συρροή δολοφόνος που τρομοκρατούσε τη Νέα Υόρκη στο παρελθόν. Αν και δεν είναι πλέον ενεργός, συνεχίζει να συντηρεί τη σκοτεινή του φήμη, βρίσκοντας νέους τρόπους να προκαλεί και να βασανίζει ψυχολογικά τους επιζώντες των εγκλημάτων του. Η παρουσία του αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό άξονα της πλοκής, ενισχύοντας την ένταση και τη δραματουργία της σειράς.

https://www.instagram.com/coxusa/

Στον πρώτο κύκλο, ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται μέσα από αρχεία που εντοπίζουν ο Dexter Morgan, τον οποίο υποδύεται ο Michael C. Hall, και η ντετέκτιβ Claudette Wallace, την οποία ενσαρκώνει η Kadia Saraf. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε θησαυροφυλάκιο που συνδέεται με τον Leon Prater, ρόλο που ερμηνεύει ο Peter Dinklage, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ουσιαστική είσοδο του χαρακτήρα στη συνέχεια της ιστορίας.

Η επιλογή του Brian Cox δεν είναι τυχαία, καθώς διαθέτει μακρά εμπειρία σε σύνθετους και σκοτεινούς ρόλους. Στον κινηματογράφο είχε ήδη υποδυθεί έναν από τους πιο
εμβληματικούς κατά συρροή δολοφόνους, τον Hannibal Lecter, στην ταινία «Manhunter» το 1986. Στην τηλεόραση, έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Logan Roy στη σειρά «Succession» του HBO, για τον οποίο έλαβε 3 υποψηφιότητες για Emmy και κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα το 2020. Η πορεία του Brian Cox περιλαμβάνει επίσης σημαντικές εμφανίσεις σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως «The Bourne Identity» με τον Matt Damon, «X2», «Troy» και «Coriolanus», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία σε μεγάλες παραγωγές.

Η σειρά «Dexter Resurrection» φέρει την υπογραφή του Clyde Phillips, ο οποίος έχει αναπτύξει το project και εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Με την προσθήκη του Brian Cox, η δεύτερη σεζόν της σειράς ενισχύει τη δυναμική της και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για μια σκοτεινή και καθηλωτική συνέχεια που
αναμένεται να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών σε υψηλά επίπεδα.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Brian Cox dexter Dexter Resurrection ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να καθαρίσεις εύκολα το δερμάτινο σακάκι σου στο σπίτι

04.04.2026
Επόμενο
Σαπούνι ή αφρόλουτρο: Αυτό ταιριάζει καλύτερα στο δέρμα σου

04.04.2026

Δες επίσης

Cinema

Ο Pierre Salvadori θα «ανοίξει» το Φεστιβάλ των Καννών με το La Vénus électrique

05.04.2026
Cinema

Η Amy Madigan ξανά ως Aunt Gladys στο νέο κεφάλαιο του Weapons

05.04.2026
Cinema

Stranger Things: Tales From ’85- Η επιστροφή της Hawkins σε μια σκοτεινή περιπέτεια που δε φαντάζεσαι

05.04.2026
Cinema

«Super Mario Galaxy Movie» : Σαρώνει τα ταμεία και γράφει ιστορία στο box office

04.04.2026
Cinema

Το Netflix μόλις έριξε το trailer που θα βλέπεις ξανά και ξανά – O Michael B. Jordan σε μια animated έκπληξη που δεν περίμενες

04.04.2026
Cinema

Ο Jamie Bell γίνεται ο νέος Shelby στη νέα εποχή του Peaky Blinders

03.04.2026
Cinema

Από τον Κρόνο στη Γη: Η Supergirl επιστρέφει με τη δική της ταινία

03.04.2026
Cinema

Harry Potter: Η HBO ανοίγει τις πόρτες του νέου Hogwarts με ένα αποκαλυπτικό αφιέρωμα

03.04.2026
Cinema

«Η Καθαρίστρια»: Η crime σειρά που θα σε καθηλώσει στο Netflix

03.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ