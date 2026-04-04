Ο Brian Cox θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης στο Dexter Resurrection

Ο Brian Cox προστίθεται στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «Dexter Resurrection» στην πλατφόρμα Paramount+, αναλαμβάνοντας έναν από τους πλέον καθοριστικούς

ρόλους της νέας αφήγησης. Ο έμπειρος ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον Dom Framt, γνωστό ως New York Ripper, έναν χαρακτήρα που είχε ήδη εισαχθεί αφηγηματικά στον πρώτο κύκλο χωρίς να εμφανιστεί επί της οθόνης.

Ο Dom Framt παρουσιάζεται ως ένας κατά συρροή δολοφόνος που τρομοκρατούσε τη Νέα Υόρκη στο παρελθόν. Αν και δεν είναι πλέον ενεργός, συνεχίζει να συντηρεί τη σκοτεινή του φήμη, βρίσκοντας νέους τρόπους να προκαλεί και να βασανίζει ψυχολογικά τους επιζώντες των εγκλημάτων του. Η παρουσία του αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό άξονα της πλοκής, ενισχύοντας την ένταση και τη δραματουργία της σειράς.

Perversion of Justice: Η αληθινή έρευνα για τον Jeffrey Epstein γίνεται σειρά

Στον πρώτο κύκλο, ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται μέσα από αρχεία που εντοπίζουν ο Dexter Morgan, τον οποίο υποδύεται ο Michael C. Hall, και η ντετέκτιβ Claudette Wallace, την οποία ενσαρκώνει η Kadia Saraf. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε θησαυροφυλάκιο που συνδέεται με τον Leon Prater, ρόλο που ερμηνεύει ο Peter Dinklage, προετοιμάζοντας το έδαφος για την ουσιαστική είσοδο του χαρακτήρα στη συνέχεια της ιστορίας.

Η επιλογή του Brian Cox δεν είναι τυχαία, καθώς διαθέτει μακρά εμπειρία σε σύνθετους και σκοτεινούς ρόλους. Στον κινηματογράφο είχε ήδη υποδυθεί έναν από τους πιο

εμβληματικούς κατά συρροή δολοφόνους, τον Hannibal Lecter, στην ταινία «Manhunter» το 1986. Στην τηλεόραση, έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Logan Roy στη σειρά «Succession» του HBO, για τον οποίο έλαβε 3 υποψηφιότητες για Emmy και κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα το 2020. Η πορεία του Brian Cox περιλαμβάνει επίσης σημαντικές εμφανίσεις σε κινηματογραφικές παραγωγές όπως «The Bourne Identity» με τον Matt Damon, «X2», «Troy» και «Coriolanus», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία σε μεγάλες παραγωγές.

Η σειρά «Dexter Resurrection» φέρει την υπογραφή του Clyde Phillips, ο οποίος έχει αναπτύξει το project και εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Με την προσθήκη του Brian Cox, η δεύτερη σεζόν της σειράς ενισχύει τη δυναμική της και δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για μια σκοτεινή και καθηλωτική συνέχεια που

αναμένεται να κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών σε υψηλά επίπεδα.

Πυρετώδης προετοιμασία για τη 2η σεζόν του Harry Potter πριν καν προβληθεί η πρώτη