Μουσικά Νέα 04.04.2026

Back in the game: Η Olivia Rodrigo ανακοινώνει το τρίτο της άλμπουμ

Η Olivia Rodrigo ανακοίνωσε το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Olivia Rodrigo επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις 12 Ιουνίου. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τον οποίο είχε προηγουμένως διαγράψει προσωρινά,
εντείνοντας την προσμονή των θαυμαστών της.

Η Olivia Rodrigo δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είμαι τόσο περήφανη για αυτό το άλμπουμ και ανυπομονώ να το ακούσετε», αποκαλύπτοντας παράλληλα και το εξώφυλλο της νέας δουλειάς, στο οποίο εμφανίζεται ανάποδα πάνω σε μια κούνια, σε μια εικόνα που αποτυπώνει την ιδιαίτερη αισθητική της νέας εποχής της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην παραγωγή του άλμπουμ επιστρέφει ο σταθερός συνεργάτης της Olivia Rodrigo, Dan Nigro, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στις προηγούμενες επιτυχημένες κυκλοφορίες
της, «Sour» το 2021 και «Guts» το 2023. Αν και οι λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του νέου άλμπουμ παραμένουν περιορισμένες, το κοινό έχει ήδη εντοπίσει στοιχεία και
υπαινιγμούς μέσα από αλλαγές στην αισθητική της επίσημης ιστοσελίδας της και σε καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και το Λονδίνο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Olivia Rodrigo μίλησε για τη δημιουργική διαδικασία του άλμπουμ, σημειώνοντας ότι «ήταν μια δημιουργική πρόκληση να γράφω από μια
χαρούμενη αφετηρία, γιατί όταν νιώθεις σύνδεση ή ευτυχία δεν σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο ποιητικά και μελαγχολικά». Παράλληλα, εξήγησε ότι τα τραγούδια κινούνται σε ένα συναισθηματικό φάσμα που συνδυάζει την αγάπη με την ευαλωτότητα, επισημαίνοντας ότι «κατάλαβα πως τα αγαπημένα μου ερωτικά τραγούδια είναι όμορφα γιατί έχουν πάντα μια δόση φόβου ή λαχτάρας».

Η Olivia Rodrigo έκανε την εκρηκτική της είσοδο στη μουσική σκηνή το 2021 με το άλμπουμ «Sour» και την επιτυχία «Driver’s License», ενώ συνέχισε με το «Guts» το 2023,
εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της. Το 2025 εμφανίστηκε σε μεγάλα μουσικά φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το Glastonbury,
επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της απήχηση.

Με το «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», η Olivia Rodrigo φαίνεται να εξερευνά νέες πτυχές της καλλιτεχνικής της ταυτότητας, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στη
συναισθηματική ειλικρίνεια που την καθιέρωσε στο παγκόσμιο μουσικό τοπίο.

album Olivia Rodrigo
