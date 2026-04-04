«Super Mario Galaxy Movie» : Σαρώνει τα ταμεία και γράφει ιστορία στο box office

Το «Super Mario Galaxy Movie», παρά τις μέτριες κριτικές που είχε λάβει, έκανε με εκρηκτικό άνοιγμα 34,5 εκατ. δολαρίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα animated ταινία «Super Mario Galaxy Movie» έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στις αμερικανικές αίθουσες, συγκεντρώνοντας 34,5 εκατ. δολάρια την πρώτη ημέρα προβολής της. Πρόκειται για την ισχυρότερη πρώτη ημέρα του 2026 μέχρι στιγμής.

Η ταινία έλαβε βαθμολογία «A-» από το κοινό σύμφωνα με το CinemaScore, ελαφρώς χαμηλότερη από το «A» που είχε καταγράψει η πρώτη ταινία της σειράς. Παρά τη μικρή αυτή υποχώρηση, η προσέλευση του κοινού παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, με τις εκτιμήσεις για το πρώτο Σαββατοκύριακο να διαγράφονται εξαιρετικά θετικές.

Το «The Super Mario Galaxy Movie» είναι γεμάτο αναφορές και εκπλήξεις

Στην κατάταξη των opening days για τις παραγωγές της Illumination, το «Super Mario Galaxy Movie» καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, πίσω από τίτλους όπως «Minions The Rise of Gru» του 2022 με 48,2 εκατ. δολάρια, «Minions» του 2015 με 46 εκατ. δολάρια, «The Secret Life of Pets» του 2016 με 38,5 εκατ. δολάρια και «Despicable Me 2» του 2013 με 35 εκατ. δολάρια.

Ιδιαίτερη ώθηση στην εμπορική πορεία της ταινίας προσφέρει και η ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της RelishMix, η συνολική απήχηση αγγίζει τα 775,6 εκατ. προβολές σε πλατφόρμες όπως TikTok, YouTube, Facebook, X και Instagram, επίδοση αυξημένη κατά 21% σε σχέση με τον μέσο όρο του είδους.

Το καστ των ηθοποιών που δανείζουν τις φωνές τους στους ήρωες κινητοποιεί τους περισσότερους από 135 εκατομμύρια ακόλουθούς τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Chris Pratt να έχει 63,2 εκατομμύρια ακόλουθους, ο Jack Black 48,7 εκατομμύρια, η Anya Taylor-Joy 12,5 εκατομμύρια και η Brie Larson 9,3 εκατομμύρια. Ο Donald Glover, που δανείζει τη φωνή του στον Yoshi, έχει επιλέξει να διαγράψει την παρουσία του από τα social media.

Όπως επισημαίνει η RelishMix, «η συζήτηση γύρω από το ‘Super Mario Galaxy Movie’ είναι θετική, καθώς ο χαρακτήρας Yoshi ξεχωρίζει και κερδίζει άμεσα το κοινό». Η εταιρεία προσθέτει ότι «η φωνή του Donald Glover για τον Yoshi αποτελεί ευχάριστη έκπληξη και όχι απλώς ένα εμπορικό τέχνασμα», ενώ κάνει λόγο για έντονο στοιχείο νοσταλγίας μέσω της μουσικής της Nintendo.

Σε επίπεδο προβλέψεων, η Universal εκτιμά ότι η ταινία θα φτάσει τα 128,2 εκατ. δολάρια σε τριήμερη προβολή και τα 186 εκατ. δολάρια σε πενθήμερη, επίδοση που θα
τη φέρει στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων ανοιγμάτων της Illumination. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά, το «Super Mario Galaxy Movie» θα καταγράψει το
μεγαλύτερο άνοιγμα του 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Η αποδοχή από το κοινό καταγράφεται και στη βαθμολογία του Rotten Tomatoes, όπου η ταινία συγκεντρώνει 91%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 95% της πρώτης ταινίας του 2023. Αντιθέτως, οι κριτικοί εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί δίνοντας χαμηλότερο σκορ.

Η πρώτη ταινία «The Super Mario Bros Movie» είχε σημειώσει εντυπωσιακή πορεία το 2023, με 146,3 εκατ. δολάρια στο πρώτο τριήμερο και 204,6 εκατ. δολάρια σε πέντε
ημέρες. Αν και το sequel φαίνεται να κινείται ελαφρώς χαμηλότερα, οι επιδόσεις του παραμένουν εξαιρετικές για τα δεδομένα της αγοράς.

Εφόσον οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, το «Super Mario Galaxy Movie» αναμένεται να ενταχθεί σε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο κλαμπ animated franchises, όπως τα «Shrek», «Toy Story» και «Minions», που έχουν καταφέρει να πέτυχουν opening άνω των 100 εκατ. δολαρίων σε περισσότερες από μία ταινίες τους.

Οι ταινίες της εβδομάδας: The Drama, η Gorgona και Super Mario στα σινεμά

